10.000 Euro in diese 3 Top-Aktien investiert kann dir ein gewaltiges Vermögen bescheren

Mit 10.000 Euro investiert in drei Top-Aktien kann man als Investor das Fundament für einen Vermögensaufbau legen. Insbesondere jetzt sind viele Tech- und Wachstumsaktien preiswert bewertet. Aber auch eine ganze Reihe anderer Chancen ist jetzt wieder mit einem möglichen Discount bepreist.

The Trade Desk (WKN: A2ARCV), Block (WKN: A143D6) und Mercadolibre (WKN: A0MYNP) sind drei Top-Aktien für mich, bei denen ein Einsatz von 10.000 Euro ein größeres Fundament für ein Vermögen sein kann. Zeit, Wachstum und spannende Märkte sind die Katalysatoren dieser attraktiven Chancen.

The Trade Desk: Top-Aktie, die erst am Anfang steht

Sofern The Trade Desk eine der Top-Aktie ist, in die man investiert, sichert man sich einen spannenden Wachstumsmarkt: Nämlich den der digitalen und programmatischen Werbung. Schon heute handelt es sich um einen Milliarden-US-Dollar-Markt, an dem sich der Werbespezialist sukzessive Marktanteile sichert.

Das Konzept von The Trade Desk ist ziemlich einfach erklärt: Anstatt Werbung in der Breite zu schalten, gibt es beim Laden einer Webseite einen Abgleich der Viewer mit passenden Anzeigen. Das ermöglicht es, zielgenauer zu werben. Wobei das Unternehmen mit einem Quartalsumsatz von zuletzt 395,6 Mio. US-Dollar an der Oberfläche der Möglichkeiten kratzt. Eine Wachstumsrate von 24 % zuletzt ist ebenfalls solide, wenngleich nicht weltbewegend. Aber ein Nettoergebnis stand in den vergangenen Vierteljahresupdates immer unter dem Strich.

Zeit ist ein entscheidender Faktor. Mit einem hohen Einsatz und dem Ziel, 10.000 Euro in Top-Aktien zu investieren, kann man als Foolisher Investor langfristig von diesem Marktpotenzial profitieren. Mit einer Marktkapitalisierung von 33,1 Mrd. US-Dollar ist das Unternehmen gewiss nicht klein, aber dadurch nicht weniger attraktiv.

Block: Ein bereits funktionierendes Ökosystem

Eine zweite Top-Aktie, in die man einen Anteil von 10.000 Euro investieren kann, ist Block. Auch der US-Zahlungsdienstleister besitzt das Fundament, ein größeres Vermögen aufzubauen. Der Markt ist im Wachstum, das Unternehmen hat entscheidende Weichen für ein langfristiges, starkes Ökosystem gestellt.

Die Vision von Jack Dorsey ist es zunächst gewesen, für kleinere und mittelgroße Händler schnelle, unkomplizierte Lösungen anzubieten. Das ist das Kernkonzept von Square. Aber mit der Cash App ist eine Menge mehr möglich: Das Managen der privaten Finanzen, kaufen von Bitcoin und vieles, vieles mehr.

Das Wachstum ist auch hier intakt. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 58,5 Mrd. US-Dollar ist Block inzwischen wieder kleiner bewertet. Alleine im US-Markt sollte der Konzern noch über dieses Bewertungsmaß hinauswachsen können. On Top gibt es eine mögliche Expansion auch in andere Märkte.

Mercadolibre: Eine Top-Aktie, die ich ebenfalls bedenken würde

Zu guter Letzt wäre Mercadolibre noch ein Kandidat, den ich mit einem Anteil von 10.000 Euro bedenken würde. Der Vermögensaufbau funktioniert auch mit einem Ökosystem. Neben dem E-Commerce und einer starken Logistik ist es auch der Zahlungsdienstleister Mercado Pago, der eine Menge Potenzial besitzt. Damit wandeln die Lateinamerikaner, auch durch neueste Krypto-Ambitionen, auf dem Weg von Block.

Mercadolibre ist im Moment mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 49,8 Mrd. US-Dollar bewertet, also mit weniger als Block. Das mag, gemessen am operativen Erfolg, vielleicht angemessen erscheinen, zumal der Markt Lateinamerika weniger stabil ist. Trotzdem: E-Commerce und digitale Zahlungsdienstleistungen sollten für mich langfristig mehr wert sein. Der Markt kann schließlich 600 Mio. potenzielle Verbraucher umfassen.

