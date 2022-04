10.000 Euro in W. P. Carey: Noch mehr als 518 Euro Dividende?

Stell dir vor, du investierst 10.000 Euro in W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Worum geht es dir bei dieser Investition? Mit Sicherheit denkst du an die 518 Euro Dividende, die du bei einem solchen Einsatz rein rechnerisch erhalten würdest. Gemessen an der aktuellen Quartalsdividende und dem aktuellen Aktienkurs erhalten wir schließlich eine Dividendenrendite von 5,18 %.

Allerdings stellt sich die Frage, ob W. P. Carey bei einem Einsatz von 10.000 Euro noch mehr Potenzial besitzt. Investoren müssen vielleicht ein wenig tiefer graben. Aber es ist möglich, mehr als 518 Euro Dividende aus dieser Investition herauszukitzeln. Lass uns das einmal etwas näher betrachten und auch, warum Zeit ein entscheidender Faktor sein dürfte.

10.000 Euro in W. P. Carey: Nicht nur 518 Euro Dividende!

Um es ganz offen zu sagen: Die 518 Euro Dividende pro Jahr wären bei einer Investition von 10.000 Euro zunächst ein größerer Teil der Rendite. Foolishe Investoren sollten sich überlegen, ob sie die Mittel nicht möglichst lange in W. P. Carey reinvestieren, um den Zinseszinseffekt anzukurbeln. Das wäre eine gute Basis, um von einem steigenden passiven Einkommen profitieren zu können.

Aber auch weitere Möglichkeiten sind vorhanden. W. P. Carey hat zuletzt Funds from Operations je Aktie von 1,30 US-Dollar im Quartal ausgewiesen. Bei der aktuellen Dividende von 1,057 US-Dollar im Vierteljahr liegt das Ausschüttungsverhältnis bei 81,3 %, was zeigt, dass ein gewisser Anteil der Mittelzuflüsse abseits der Dividende verwendet werden kann. Zum Beispiel um in das Portfolio und in den Aufbau weiterer Umsatz- und FFO-Ströme zu reinvestieren.

W. P. Carey besitzt zugegebenermaßen auch ein moderates Dividendenwachstum. Das heißt, dass bei einer Investition von 10.000 Euro langfristig mehr passives Einkommen als die 518 Euro Dividende von Natur aus entstehen können. Mit einem Dividendenwachstum von unter 1 % p. a. ist der Effekt jedoch eher marginal. Selbst kleinere Wechselkurseffekte im Quartalsvergleich fallen in der Regel stärker ins Gewicht.

Das, was die gewisse Komponente ist, sind daher die eigentlichen Möglichkeiten. Reinvestitionen und Investitionen in Wachstum schaffen mehr Rendite. Aber auch etwas anderes ist entscheidend. Das Management von W. P. Carey hat schließlich ein moderates, fixes Wachstum von ca. 2,3 % im Durchschnitt oder einen Inflationspassus in seine langfristigen Mietverträge eingebaut. Das heißt, dass gerade in Zeiten der Inflation mehr möglich ist als nur eine hohe Dividende.

Mindestens das Nebenziel des Wertspeichers

Mit 10.000 Euro investiert in W. P. Carey kann man daher 518 Euro Dividende pro Jahr erhalten, Tendenz weiterhin steigend, aber auch einen soliden Wertspeicher in einem diversifizierten Portfolio. Unter anderem die Inflation ist in Teilen ausgeglichen, was ein wirklich solides Potenzial mit der Rendite bereithält. Moderates Wachstum per Zukauf kann ebenfalls ein Teil der Investitionsthese sein.

Im Endeffekt sollten Foolishe Investoren wissen, dass eine Investition von 10.000 Euro in W. P. Carey zu einem großen Teil von der Dividende abhängt. Das ist ein großer Teil der Rendite. Aber die Nuancen, die der REIT ebenfalls zu bieten hat, sind nicht weniger interessant, nsbesondere im jetzigen Marktumfeld.

Der Artikel 10.000 Euro in W. P. Carey: Noch mehr als 518 Euro Dividende? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022