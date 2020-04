10.000 Euro in Teladoc Health investiert: So viel Geld hättest du heute!

Weitere Suchergebnisse zu "Teladoc":

Die Aktie von Teladoc Health (WKN: A14VPK) gehört zweifellos zu den größeren Siegern in der Coronaviruskrise. Die derzeitige Ausgangslage hat die Notwendigkeit telemedizinischer Lösungen als Teil einer medizinischen Versorgung gezeigt. Auch wenn Kritiker im Vorfeld immer mal wieder behauptet haben, dass solche Lösungen Science-Fiction sind.

Zugegeben, alle Bereiche der Medizin werden über diesen Bereich nicht geregelt werden können. Aber so mancher Verbraucher erkennt jetzt die Vorteile einer solchen Möglichkeit. Und wird womöglich auch zukünftig weiter auf die Telemedizin setzen.

Eine intakte, starke Wachstumsgeschichte ist geboren. Allerdings war Teladoc auch in den letzten Jahren bereits recht erfolgreich. Wie hätten sich beispielsweise 10.000 Euro entwickelt, die direkt zum Zeitpunkt des Börsengangs investiert worden wären?

Werfen wir einen Foolishen Blick zurück …

Glücklicherweise müssen wir zur Beantwortung dieser Frage gar nicht mal so weit zurück in die Vergangenheit gehen. Die Aktie von Teladoc Health ist nämlich im Juli des Jahres 2015 an die Börse gegangen. Damals übrigens zu einem Ausgabepreis von 19 US-Dollar je Anteilsschein. Oder umgerechnet ca. 17 Euro je Anteilsschein. Aber bleiben wir zwecks Genauigkeit lieber beim US-Dollar-Preis.

Für einen Betrag von 10.000 Euro hätte man damals entsprechend ca. 580 Anteilsscheine an dem Telemedizin-Pionier erwerben können. Und wie viele Investoren bereits vermuten dürften, hätte sich diese Investition ordentlich gelohnt: Heute beläuft sich der Aktienkurs von Teladoc Health schließlich auf 185 US-Dollar (21.04.2020, maßgeblich für alle Kurse), wodurch die Anteilsscheine gegenwärtig 107.300 US-Dollar wert wären. Oder umgerechnet Pi mal Daumen 97.500 Euro, wodurch sich die Aktie des Telemedizin-Unternehmens fast verzehnfacht hätte. Und das in einem Zeitraum von nicht einmal fünf Jahren.

Das hätte übrigens einer durchschnittlichen Rendite von 57,6 % pro Jahr entsprochen hat. Damit hätten diese Anteilsscheine gewiss den breiten Markt hinter sich gelassen. Und bei einem Investor der frühen Stunde zu einem gigantischen Wertzuwachs geführt.

Die Kernfrage: Wie geht es jetzt weiter?

Die wohl spannendste Frage an dieser Stelle dürfte für die meisten Investoren allerdings sein, wie es weitergeht. Grundsätzlich scheinen die Chancen zwar hoch zu sein, zumal das Wachstum stimmt. Teladoc Health wickelt derzeit schließlich ca. 20.000 Visits pro Tag ab und die Tendenz scheint weiterhin steigend zu sein. Jedoch ist und bleibt hier fraglich, ob das Bewertungsmaß dieser Wachstumschance noch gerecht wird.

Gegenwärtig wird die Aktie von Teladoc Health jedenfalls mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 13,4 Mrd. US-Dollar bewertet. Dem stehen vierteljährliche Umsätze gemäß aktueller Quartalszahlen von ca. 181 Mio. US-Dollar gegenüber. Selbst auf annualisierter Basis beläuft sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis entsprechend auf mehr als das 18-Fache. Ein doch vergleichsweise teures Bewertungsmaß für diese Aktie.

Keine Frage: Der Markt der Telemedizin kann langfristig bedeutend größer werden. Allerdings ist hier die spannende Frage, wie viel Teladoc Health inzwischen von seinen Chancen vorweggenommen hat. Und wie lange das Unternehmen benötigen wird, um in sein hohes Bewertungsmaß hineinzuwachsen. Oder sogar darüber hinaus. Und zu dieser Fragestellung wird es gewiss mehr als eine plausible Antwortmöglichkeit geben.

Eine dynamische, erfolgreiche Aktie!

Wer früh in die Anteilsscheine von Teladoc Health investiert hat, der kann sich heute über ein beträchtliches Vermögen freuen. 10.000 investierte Euro hätten sich inzwischen auf fast 100.000 Euro verzehnfacht. Wobei jeder Betrag seit dem IPO diese Performance vorweisen konnte.

Derzeit ist die Bewertung jedenfalls vergleichsweise hoch. Ob das die zukünftigen Chancen- und Renditepotenziale in diesem Megatrendmarkt sichert, ist jetzt die Aufgabe jedes Investors, der noch auf diesen Zug aufspringen möchte.

