10.000 Euro Spende für die Stiftung Menschen für Menschen (FOTO)

München (ots) -Eine Spende über 10.000 Euro erhielt am Dienstag (21.2.) dieStiftung Menschen für Menschen von der Schmuckdesignerin JuliaNeumann vom Schmucklabel Chaingang (München). Die Spende nahm dasTop-Model und Menschen für Menschen-Botschafterin Sara Nuru zusammenmit dem Vorstand der Stiftung, Dr. Sebastian Brandis, entgegen. "Wirsagen im Namen der Menschen in Äthiopien ein herzliches Dankeschön.Mit dem Geld können wir in unseren ländlichen Entwicklungsprojektenwieder vielen Kindern, Frauen und Männern ein kleines Stück mehrHoffnung auf ein besseres Leben geben", sagte dazu Sebastian Brandis.Information zu den ArmbändernDie Armbänder wurden von Julia Neumann und Sara Nuru aus Anlassdes 35-jährigen Bestehens der Stiftung entworfen. Die drei Armbänderstehen für drei Generationen, nämlich Großmutter, Mutter und Enkelinund symbolisieren Schutz, Hoffnung und Träume. Die drei Begriffe - inamharischer Schrift - bilden ein Band, das zwischen den Generationendieser Frauen besteht.Die Idee, dass Frauen in Deutschland diese Armbänder einanderschenken, bewusst tragen und damit als Gemeinschaft ihre Solidaritätmit den Familien in Äthiopien zum Ausdruck bringen, bildet das wohlgrößte und stärkste Band dieser Aktion.Die Armbänder in Gold und Silber werden seit November 2016 für 29Euro bzw. 39 Euro verkauft. Alle Einnahmen (abzüglich desMaterialwertes) werden nun von Julia Neumann an Menschen für Menschengespendet.Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.deÜber Menschen für Menschen:Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 35 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass...?". Die Stiftungträgt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für sozialeFragen (DZI). Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen derzeit inzwölf Projektgebieten mit über 750 fest angestellten und fastausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.