10.000 Euro in Roku investiert: So viel Geld hättest du jetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Keine Frage: Das Streaming war im vergangenen Jahrzehnt definitiv ein Wachstumsbereich. Platzhirsche wie eben Netflix (WKN: 552484) sind in diesem gefühlt immer noch jungen und dynamischen Geschäftsbereich groß geworden. Und haben sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.

Derzeit ist der Markt etwas umkämpfter, denn immer mehr Unternehmen und Konzerne drängen in dieses Geschäft. Insbesondere Walt Disney (WKN: 855686) werden starke Möglichkeiten nachgesagt. Der Medienkonzern verfügt schließlich über viel einzigartigen Content.

Ein Unternehmen, das von diesem zunehmenden Wirrwarr profitiert, ist Roku (WKN: A2DW4X), das als Plattformbetreiber für viele verschiedene Streaming-Dienste fungiert. Und auch diese Aktie hat inzwischen eine eigene Erfolgsgeschichte. Aber wie hätte sich eigentlich eine Investition von 10.000 Euro bis heute entwickelt? Eine spannende Frage, der wir mal etwas näher auf den Grund gehen wollen.

Noch keine lange Börsengeschichte …

Die Aktie von Roku besitzt noch nicht einmal eine lange Börsengeschichte: Im Endeffekt haben die Anteilsscheine erstmals am 28. September des Jahres 2017 das Börsenparkett betreten. Somit ist Roku erst seit ca. zweieinhalb Jahren börsennotiert. Das hatte jedoch auf den Erfolg bislang wenig Einfluss.

Zum damaligen Zeitpunkt sind die Anteilsscheine nämlich zu einem Kursniveau von lediglich 14 US-Dollar an die Börse gegangen. Wer damals 10.000 Euro investiert hätte, der säße auf einem größeren Aktienberg von ca. 786 Aktien an der Streaming-Plattform. Bloß dass diese bei einem heutigen Aktienkursniveau von 113,78 Euro nicht mehr bloß 10.000 Euro wert wären. Sondern sage und schreibe 89.493,96 Euro. Damit hätte sich die Aktie von Roku innerhalb von fast zweieinhalb Jahren ca. verneunfacht. Eine starke, erfolgreiche Performance innerhalb eines so kurzen Zeitraums.

Dabei hätte man sogar erst kürzlich noch einen Schnapper machen können: Die Anteilsscheine von Roku notierten nämlich im Rahmen des Corona-Crash auf einem Kurslevel von knapp über 50 Euro. Innerhalb des letzten Monats hat sich die Aktie somit erneut verdoppelt.

Die Performance insgesamt beträgt ca. 894 %, oder auf jedes einzelne Jahr dieser kurzzeitigen, erfolgreichen Börsengeschichte gerechnet rund 132 % pro Jahr. Kein Zweifel: Die Aktie von Roku hat damit den Markt sehr weit hinter sich gelassen. Aber wird sie es auch noch in Zukunft?

Der Blick auf die derzeitige Ausgangslage

Fest steht jedenfalls, dass die Wachstumsgeschichte hinter Roku noch immer intakt ist. Der Streaming-Markt wächst und wächst. Und mit ihm die Konkurrenz, was für den Plattformbetreiber eine lukrative Ausgangslage darstellt. Das könnte auf Jahre und Jahrzehnte ein konsequentes Wachstum bedeuten. Wobei wir gerade jetzt einen Einblick in die operative Gesamtsituation erhalten haben.

Demnach kann Roku auf 39,8 Mio. Accounts blicken, die inzwischen über 13,2 Mrd. Stunden gestreamt haben. Wichtige nicht finanzielle Kennzahlen, die die Stärke des Unternehmens messen. Für die Bewertung ist jedoch weiterhin der Quartalsumsatz relevant, der sich gemäß vorläufiger Zahlen auf bis zu 317 Mio. US-Dollar belief.

Auf annualisierter Basis kommt Roku somit auf einen Jahresumsatz von ca. 1,26 Mrd. US-Dollar, was bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung von über 14,66 Mrd. US-Dollar ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 10 offenbart. Keine Frage: Roku ist eine dynamische Wachstumsgeschichte, die Bewertung ist allerdings ebenfalls ambitioniert. Entsprechend wird die Streaming-Plattform mindestens konsequent weiter liefern müssen, um an die bisherigen Erfolge anknüpfen zu können.

Eine starke Aktie!

Roku wäre somit in den letzten zweieinhalb Jahren seit dem IPO eine starke Investition gewesen. Die Aktie hätte sich inzwischen knapp verneunfacht. Das hätte aus 10.000 investierten Euro fast 90.000 Euro werden lassen.

Ursprung dieser rasanten Performance ist die intakte Wachstumsgeschichte gewesen. Auch weiterhin wird Streaming dabei ein Wachstumsmarkt bleiben. Allerdings sollten Investoren auch die Bewertung stets im Auge behalten.

The post 10.000 Euro in Roku investiert: So viel Geld hättest du jetzt! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Jetzt Aktien während des Marktcrashs günstig kaufen Viele Anleger sind nervös, wenn Kurse nachgeben oder sogar abstürzen. Für langfristig eingestellte Anleger kann solch ein Szenario jedoch eine großartige Einstiegs-Chance darstellen. Und sie legen damit den Grundstein für ein mögliches Vermögen mit Aktien.

Jetzt: unsere Top Liste der Aktien, die sich aktuell zum Kauf anbieten – Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Chance auf Kursverdopplung.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.



Vincent besitzt Aktien von Walt Disney und Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix, Roku und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2021 $60 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2020