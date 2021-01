Mit 10.000 Euro, 5 Euro pro Tag & 30 Jahren Zeit Millionär werden: Das brauchst du dafür!

Ist es dein Ziel, Millionär zu werden? Falls ja, dann habe ich zunächst eine gute Nachricht für dich: Wenn du nicht nur sparst, sondern auch investierst, könntest du es schaffen. Vor allem, wenn du das Vorhaben über einen Zeitraum von über 30 Jahre strecken kannst. Oder vielleicht sogar noch länger.

Lass uns heute einen Blick auf ein spannendes Rechenbeispiel riskieren: Dabei investieren wir 10.000 Euro zu Beginn sowie weitere 5 Euro fiktiv jeden Tag. Wenn wir das über einen Zeitraum von 30 Jahren verfolgen, so könnte es durchaus möglich sein, Millionär zu werden. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was du dafür brauchst.

Millionär werden unter diesen Prämissen!

Millionär zu werden unter diesen Prämissen ist alles andere als einfach, jedoch möglich. Wenn wir ein Startguthaben von 10.000 Euro und eine Investition von 5 Euro pro Tag in einen Sparplanrechner eingeben, erkennen wir schließlich: Bis zur Eins mit den sechs Nullen benötigt man eine durchschnittliche Rendite von ca. 13,2 %. Ein interessanter Wert, der jedoch einiges zeigt.

Wer mithilfe von ETFs beziehungsweise kostengünstigen Indexfonds investiert, wird dieses Ziel nicht erreichen. Trotz des höheren Einsatzes zu Beginn. Sowie einer regelmäßigen Sparrate von 150 Euro pro Monat. Das Ziel ist in Anbetracht einer historisch durchschnittlichen Rendite zwischen 7 und 9 % pro Jahr dann doch zu weit entfernt.

Nein, es müssen einzelne Aktien her. Sowie ein marktschlagender Ansatz. 13 % pro Jahr sind zwar nicht einfach zu generieren. Allerdings durchaus mit Wachstumsaktien ein mögliches Ziel, das man erreichen kann. Viele trendstarke Aktien mit Wettbewerbsvorteilen und einem disruptiven Ansatz haben schließlich gezeigt: Es wäre historisch eine solche Rendite möglich gewesen. Teilweise sogar mehr, selbst über derartige lange Zeiträume.

Nicht nur Rendite ist der Katalysator

Die jeweiligen Sparraten von 150 Euro pro Monat sind natürlich ebenfalls ein wichtiger Katalysator beim Vermögensaufbau. In unserem heutigen Rechenbeispiel gibt es jedoch einen weiteren Beschleuniger: die 10.000 Euro, die direkt zu Beginn investiert werden.

Mit einem solchen Betrag gibt man dem Zins- und Zinseszinseffekt direkt Futter, um seine Macht und Stärke zu entfalten. Das beschleunigt den Vermögensaufbau enorm. Ohne diesen Einsatz würde die benötigte Rendite, um Millionär zu werden, nämlich bei 15,8 % pro Jahr liegen. Ein bedeutender Unterschied, der zeigt: Es könnte wichtig sein, am Anfang direkt in die Vollen zu gehen.

Der Zins- und Zinseszinseffekt lebt schließlich vom jeweiligen Einsatz. Beziehungsweise von der Masse, die sich verzinst und verzinseszinst. Eine zweite wertvolle Erkenntnis, über die Foolishe Investoren am Beginn ihres Weges nachdenken sollten. Regelmäßige Sparpläne können nämlich nur ein Teil des Vermögensaufbaus sein. Vor allem, wenn du Millionär werden willst, kann etwas Starthilfe wichtig sein.

Millionär werden: Zeit und hoher Einsatz!

Trotzdem erkennen wir: Wer Millionär werden möchte, der braucht drei Dinge: Zeit sowie einen hohen Einsatz und eventuell auch eine marktschlagende Rendite. In unserem heutigen Rechenbeispiel sind wir mit 10.000 Euro gestartet und haben 150 Euro jeden Monat investiert. Trotzdem braucht es über 30 Jahre noch eine marktschlagende Rendite.

Es ist daher möglich. Allerdings schwierig. Es liegt daher an dir, deinen Weg zu finden. Oder ihn entsprechend deiner Ziele und Voraussetzungen zu erweitern.

The post Mit 10.000 Euro, 5 Euro pro Tag & 30 Jahren Zeit Millionär werden: Das brauchst du dafür! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2021