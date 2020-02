10.000 Euro vor 10 Jahren in die BB-Biotech-Aktie investiert: So viel Geld hättest du heute!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Ein wichtiger Gradmesser für den persönlichen Erfolg als Investor ist neben der durchschnittlichen Rendite auch stets das, was unterm Strich bei einer Investition herausgekommen wäre. Von Durchschnittswerten und Renditen können wir uns langfristig meistens allerdings recht wenig kaufen, sondern im Endeffekt sind es die harten Fakten, die uns meist interessieren.

Ein historischer Back-Check einer Investition kann dabei ein solides Mittel sein, um zu überprüfen, ob sich eine Investition gelohnt hätte oder eben nicht. Wobei auch hier die Vergangenheitswerte natürlich wenig aussagekräftig für die Zukunft sein müssen. Jedoch vielleicht ein weiterer Indikator sind.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf die Aktie von BB Biotech (WKN: A0NFN3) und schauen einmal, was aus einer Investition von vor zehn Jahren und in Höhe von 10.000 Euro geworden wäre.

Ein Blick auf die Kursperformance

Wer vor zehn Jahren in die Aktie von BB Biotech eingestiegen wäre, der hätte die Anteilsscheine damals für einen Kurs von in etwa 10,04 Euro einsammeln können. Aus den besagten 10.000 Euro wären somit unterm Strich 996 Aktien an der Schweizer Beteiligungsgesellschaft geworden. Gewiss keine kleinere Position. Vor allem zum heutigen Gegenwert nicht.

Mit Stand vom 30.01. diesen Jahres notieren die Anteilsscheine von BB Biotech nämlich auf einem Kursniveau von exakt 61,00 Euro, wodurch die 996 Aktien an der Beteiligungsgesellschaft heute einem Wert von 60.756 Euro entsprechen würden. Diese Investition hätte sich alleine aus der Sicht des Aktienkurses somit innerhalb dieser Spanne mehr als versechsfacht, was einer durchschnittlichen jährlichen Performance von 19,7 % entsprochen hätte. Alleine der Aktienkurs hätte dabei den breiten Markt weit hinter sich gelassen. Soweit zunächst zur ersten Erkenntnis.

Die Wertsteigerungen liegen dabei vor allem in einer Steigerung des inneren Wertes begründet. Durch smartes Investieren in Aktien aus dem Themengebiet der Biotechnologie und neue Innovationen aus diesem Bereich hat sich nicht nur der Aktienkurs von BB Biotech prächtig entwickelt, sondern gleichermaßen auch das Portfolio.

Insgesamt eine bemerkenswerte Performance, wobei das Geschäftsmodell als Beteiligungsgesellschaft hier langfristig für weitere Wertsteigerungen sprechen könnte. Auch heute kann das Investmentteam schließlich noch langfristig in die spannendsten Aktien und Unternehmensbeteiligungen aus den Bereichen Pharmazie und Biotechnologie investieren.

Der Blick auf die Dividende

Doch wie so häufig offenbart der Blick auf die an dieser Stelle zugegebenermaßen beeindruckende Performance bloß einen Teil der Wahrheit. Auch bei der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hätten Investoren innerhalb der letzten Jahre nämlich noch starke Dividenden kassiert, die die Rendite bedeutend erweitert hätten.

Alleine innerhalb der letzten zehn Jahre hätte sich diese Summe auf 18,63 Schweizer Franken belaufen, die zu heutigen Wechselkursen einem Eurobetrag von 17,41 Euro entsprechen würden. Damit wären noch einmal rund 170 % Rendite hinzugekommen. Oder eben auf Basis von 996 Aktien weitere 17.340,36 Euro, auf die man wohl ebenfalls nicht verzichten möchte.

Unberücksichtigt bleiben dabei außerdem die kommenden voraussichtlich 3,40 Schweizer Franken, die in diesem Jahr wohl voraussichtlich einem weiteren Wertzuwachs von ca. 3.000 Euro entsprechen würden. Zudem käme BB Biotech auf Basis des damaligen Einstandskurses inzwischen auf eine Dividendenrendite von 30 %, wobei alleine die Ausschüttungen den Markt hinter sich lassen würden.

Künftig plant das Management außerdem, stets eine Dividende von 5 % auf Basis des durchschnittlichen Dezemberkurses an die Investoren auszuzahlen. Sofern das Investmentteam hier langfristig den Wert steigern kann, würde also nicht bloß der Aktienkurs stetig weiter ansteigen, sondern auch die Dividendenrendite immer größer werden.

Eine lukrative Investition!

Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech wäre somit historisch gesehen ein lukratives Investment gewesen. Mit einem derzeitigen Gegenwert von 60.756 Euro und Dividenden von 17.340,36 Euro und einem daraus resultierenden Gesamtvermögen von 78.096,36 Euro (brutto, versteht sich, ohne Berücksichtigung von Steuern und Gebühren), hätte sich eine Investition von 10.000 Euro vor der Steuer knapp verachtfacht. Den breiten Markt hätte man damit allemal weit hinter sich gelassen.

