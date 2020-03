10.000! Dax mit perfekter Punktlandung!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sah es heute den ganzen Tag über danach aus, als ob der Dax mit einem unspektakulären Minus aus dem Handel gehen würde, haben die Kurse zum Ende hin noch einmal richtig an Fahrt gewonnen. Mit Unterstützung der festeren Wall Street schaffte der Dax das erste Mal seit dem 11. März wieder einen Schlusskurs oberhalb von 10.000 Punkten. Mit 10.000,93 sogar eine echte Punktlandung!

Erstmals seit Anfang Februar beendet der Index den dritten Tag in Folge mit Kursgewinnen. Dem Plus von fast 11% am Dienstag, folgte gestern bekanntermaßen ein Tagesgewinn von 1,8%, ehe es heute weitere 1,28% nach oben ging.

Diese Kursgewinne sind die erste und einzige beachtenswerte Gegenbewegung auf die massiven Verluste ausgelöst durch die Corona-Krise. Bisher ist das aber nichts weiter als eine ganz normale technische Reaktion auf die massiven Verluste der Vorwoche. Die nächsten Tage werden zeigen, wie stark die Kurse wirklich sind oder ob das nur ein kurzes Zucken vor dem nächsten Durchrutschen ist.

