10.000 $ in den Börsengang von Pinterest investiert: So viel Geld hättest du heute!

Die Aktie von Pinterest (WKN: A2PGMG) schnuppert noch nicht so lange Börsenluft: Das erste Mal, dass wir eine Notiz dieser Aktie gesehen haben, liegt gerade einmal rund anderthalb Jahre zurück. Definitiv ein noch kurzer Zeitraum. Aber auch ein erfolgreicher?

Das werden wir gleich begutachten. Fest steht jedenfalls: Ambitionierte Pläne und eine funktionierende Wachstumsgeschichte können wir hier durchaus erkennen. Pinterest versucht schließlich, mit kreativen Ideen und Inspiration im Segment der sozialen Netzwerke Fuß zu fassen. Eine Ausrichtung, die durchaus erfolgreich sein kann.

Aber wie hätte sich die Aktie geschlagen, wenn man als Investor zum IPO 10.000 US-Dollar in die Aktie investiert hätte? Eine spannende Frage, auf die wir jetzt eine Antwort suchen. Kleiner Hinweis noch: Um es einfach zu halten und da die Aktie lediglich in New York notiert, habe ich einfach mal den Euro gegen US-Dollar getauscht.

Pinterest: Der Blick zurück!

Wie gesagt: Die Aktie von Pinterest besitzt noch keine ewig lange Vergangenheit. Im April des Jahres 2019 ist die Aktie an die Börse gegangen. Und das zu einem erstmaligen Kurs von 23,75 US-Dollar. Sprich, wer zum damaligen Zeitpunkt investiert hätte, der hätte für 10.000 US-Dollar rund 421 Anteilsscheine an dem sozialen Kreativnetzwerk erwerben können. Eine interessante Menge.

Heute steht die Aktie überdies bei 34,19 US-Dollar (21.08.2020, maßgeblich für alle Kurse). Das zeigt, dass sich eine Investition durchaus bereits gelohnt hätte. Auf Basis von 421 Anteilsscheinen läge der Gegenwert jetzt bei 14.393,99 US-Dollar, was einer Performance von ca. 43,93 % entsprochen hätte. Für lediglich anderthalb Jahre mit einem Crash und einer schwierigen Börsenzeit alles andere als verkehrt.

Die annualisierte Rendite läge bei 26,88 %, was durchaus eine starke Performance ist. Sollte diese Kursentwicklung weiterhin so rasant fortschreiten, könnte Pinterest noch immer eine interessante Option sein.

Was für den zukünftigen Erfolg wichtig ist

Der Grund für die Erfolgsgeschichte von Pinterest ist bislang das Wachstum des sozialen Netzwerks gewesen. Derzeit beziehungsweise per Ende des zweiten Quartals kam das soziale Kreativnetzwerk auf einen Nutzerkreis von 416 Mio. Pinnern. Davon sind ca. 321 Mio. internationale Nutzer und rund 96 Mio. US-amerikanische Nutzer. Starke Zahlen, die den Netzwerkeffekt der jeweiligen Plattform betonen. Und für die bisherige Kursperformance ausgereicht haben.

Das Umsatzwachstum ist jetzt die Baustelle: Im letzten Quartal und auch durch das Coronavirus bedingt, das die Werbebudgets von Firmen deutlich kleiner werden lässt, stiegen die Erlöse lediglich um 4 % im Jahresvergleich. Allerdings ist es nicht bloß das: Nein, auch der Großteil der internationalen Nutzer trägt nicht großartig zum Umsatz bei. Die rund 321 Mio. aktiven internationalen Pinner kommen lediglich auf durchschnittliche Erlöse von 0,14 US-Dollar, während es die US-amerikanischen Nutzer auf rund 2,50 US-Dollar bringen.

Wir sehen: Pinterest wird die internationalen Nutzer konsequent besser monetarisieren müssen, wenn die Wachstumsgeschichte sich beschleunigen soll. Hier könnte allerdings ein gigantisches Potenzial lauern, wenn dieser Schritt gelingt.

Erst der Beginn einer Erfolgsgeschichte?

Wer dem IPO von Pinterest gefolgt wäre, der hätte jedenfalls bis jetzt eine solide Rendite eingefahren. Die rund 44 % Kursperformance sind nicht verkehrt. Vor allem nicht für den vergleichsweise kurzen Zeitraum. Es könnte jedoch erst der Beginn einer Erfolgsgeschichte werden. Vor allem, wenn Pinterest die internationalen Nutzer besser monetarisieren kann.

Wie wahrscheinlich das ist? Das ist jetzt deine finale Entscheidung. Heute ging es schließlich zunächst darum, aufzuzeigen, was aus 10.000 investierten Euro zum Börsengang bis heute geworden wäre.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Pinterest.

