10EQS nutzt ODEM-Bildungsplattform für die Talentakquise

ODEM, Entwickler des weltweitersten Markplatzes für On-Demand-Bildungsangebote, meldet dasEingehen einer umsatzwirksamen, kooperativen Zusammenarbeit mit10EQS, einem führenden Anbieter von beschleunigten Geschäftslösungen.Die Unternehmen werden Blockchain-Technologie einsetzen, um dieFähigkeit von 10EQS in Bezug auf die Bereitstellung unmittelbarerGeschäftsinformationen zu verbessern, indem sein Pool an Fachkräftenfür aufstrebende Wirtschaftszweige erweitert wird.Das in New York ansässige 10EQS wird die ODEM-Plattform - einweltweites Bildungsportal - dazu nutzen, um Kundenanforderungen nachmaßgeschneiderten Teams effizienter zu befriedigen, indem dieKompetenzen schwer zu findender Fachkräfte systematisch aufgespürtund überprüft werden. ODEM erwartet, dass die Plattform innerhalb von12 bis 18 Monaten USD-Umsätze in Millionenhöhe generieren wird, indemsie die Fähigkeit von 10EQS verbessert, Kundenanforderungen schnellnachzukommen, so Richard Maaghul, Chief Executive Officer von ODEM."Wir fühlen uns geehrt, dass 10EQS mit uns zusammenarbeitet, umseine Liste an Beratern und Experten zu erweitern", sagte CEOMaaghul. "Diese Partnerschaft zeugt von der Fähigkeit unsererPlattform, pragmatisches Wissen und Training zur Lösung realerGeschäftsprobleme einzusetzen. Wir geben Studierenden die Werkzeugean die Hand, die sie für ihre Vermittelbarkeit benötigen."ODEM baut die ODEM-Plattform auf, um die Organisation undDurchführung von persönlichen Bildungsprogrammen zu rationalisieren.ODEM hat es sich zur Aufgabe gemacht, das menschliche Potenzialfreizusetzen, indem Bildung zugänglicher, erschwinglicher undportabler wird. Die Plattform ermöglicht das Erstellen und Speichernvon studentengesteuerten, auf Blockchain basierendenBildungserfolgen.Basierend auf dem ODEM Token (ODE) wird die Plattform auch dieZusammenarbeit der Studierenden mit Spitzenpädagogen erleichtern, umpraktische akademische Angebote zu erstellen. Im Rahmen derPartnerschaft von ODEM mit 10EQS wird die Plattform auch einendirekten Weg zur Beschäftigung durch maßgeschneiderteBranchenschulungen bieten."Wir freuen uns, die ODEM-Plattform zu nutzen, um unsere Fähigkeitzu beschleunigen und zu verbessern, einzelne Fachkräfte zu überprüfenund auszuwählen und sie in On-Demand-Teams für die anspruchsvollstenAnforderungen unserer Kunden zu organisieren", sagte 10EQS CEO JeffCarbeck. "In Zusammenarbeit mit ODEM werden wir das ersteEnd-to-End-Wissens-Ökosystem aufbauen - von der Ausbildung bis zumEinsatz im Markt - das durch Blockchain-Technologie ermöglicht wird."10EQS bietet virtuell verwaltete, kundenspezifischeGeschäftslösungen auf Anfrage. 10EQS nutzt Technologie, um dieberufliche Tätigkeit zu industrialisieren und das Fachwissen, denErfahrungsschatz und die Kreativität der heutigen mehr als 500Millionen elektronisch zugänglichen Menschen, die die globaleFachwelt bilden, freizusetzen.