104.6 RTL vier Mal auf Platz 1

Berlin (ots) - 104.6 RTL, Berlins Hitradio, räumt ab! Der BerlinerRadiosender gewinnt weiter Hörer dazu und baut seineSpitzenpositionen sowohl als Marktführer in Berlin sowie bei den 14bis 49- jährigen Berliner und Brandenburger Hörern aus. Erstmals seitsechs Jahren ist 104.6 RTL auch wieder Marktführer im GesamtmarktBerlin und Brandenburg (10+). Dies zeigt die heute veröffentlichteMediaanalyse (ma 2017 Radio I):Im Kernmarkt Berlin erreicht 104.6 RTL 17.000 Hörer mehr (das sindplus 17,3 Prozent) und verbessert damit seinen Nummer 1-Platz nocheinmal auf 115.000 Hörer (Berlin, 10+, Durchschnittsstunde Mo-Fr,6-18 Uhr). In Berlin und Brandenburg gewinnt 104.6 RTL 11,6 Prozentdazu und erreicht damit 176.000 Hörer (Berlin/Brandenburg, 10+,Durchschnittsstunde Mo-Fr, 6-18 Uhr). Das ist ebenfalls dieMarktführerschaft. Und auch in der werberelevanten Zielgruppe der 14bis 49-Jährigen behält der Sender klar die Führung mit 111.000 Hörern(Gesamt, 14-49, Durchschnittsstunde Mo-Fr, 6-18 Uhr) klar dieSpitzenposition.93,6 JAM FM stabil auf hohem Niveau93,6 JAM FM bewegt die jungen Zielgruppen und bestätigt seineerfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre. Insgesamt hören jetzt48.000 Hörer den Sender (Gesamt, 10+, Durchschnittsstunde Mo-Fr, 6-18Uhr).Stephan Schmitter, Geschäftsführer des RTL Radio Center Berlin,gratuliert seinen Teams:"Wir freuen uns sehr über diese tollen Zahlen, die eine schöneBestätigung für unsere kontinuierliche, kreative Arbeit sind. DasI-Tüpfelchen ist die Marktführerschaft von 104.6 RTL in Berlin undBrandenburg, die wir uns nun zum zweiten Mal in der Sendergeschichteerkämpfen konnten. Dafür geht mein großer Dank an Arno Müller undseine Crew und an die treuen Hörer des Senders. Die gute Entwicklungvon 93,6 JAM FM zeigt außerdem, wie wichtig es ist, die Hörer aufallen entscheidenden Plattformen mit gutem Content zu begeistern."