101. Baselworld im Zeichen des Umbruchs in der Uhrenbranche

Basel (awp/sda) - Der Umbruch in der Uhren- und Schmuckbranche spiegelt sich auch in deren weltgrösster Messe, der Baselworld. Die 101. Ausgabe öffnet am Donnerstag mit der halbierten Fläche, kürzerer Dauer und tieferen Standpreisen. Dennoch ist die Schau für viele ein Pflichttermin.

Der Konzentrationsprozess in der Uhrenbranche mache grosse Player noch stärker, sagte Baselworld-Messedirektorin Sylvie Ritter am Mittwoch vor den Medien. So ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten