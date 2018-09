100 wilde Elefanten werden vom 9. September bis Ende Oktober 2018 in Simbabwe von der Sango Wildlife Conservancy in die Rifa Safari Area umgesiedelt (FOTO)

Chiredzi, Simbabwe (ots) -Mit freundlicher Genehmigung und großer Unterstützung derRegierung Simbabwes wird eine der größten Umsiedlungen von Wildtierenin der Geschichte des Landes stattfinden. Der Umzug der 100 Elefantenwird unter Federführung der Zimbabwean Parks & Wildlife ManagementAuthority als Partner der Sango Wildlife Conservancy und derHemmersbach Rhino Force umgesetzt.Über zwei Jahrzehnte Naturschutz, unterstützt durch dienachhaltige Nutzung verschiedenster Wildtierpopulationen sowie demintensiven Schutz vor Wilderern zeigen eindrucksvoll, wie erfolgreichNaturschutz in Simbabwe sein kann. "Wir haben einfach zu vieleElefanten auf Sango", sagt Wilfried Pabst, Besitzer des 600Quadratkilometer großen Sango Wildlife Conservancy. "Dank derUnterstützung der Regierung von Simbabwe und der Hemmersbach RhinoForce können wir 100 Elefanten vor dem Keulen retten", so Pabstweiter. Die grauen Riesen werden im Rahmen der "Initiative ReWild"der Sango Wildlife Conservancy als Spende in die über 700 kmentfernte Rifa Safari Area umgesiedelt. Der gesamte Umzug wird vonHemmersbach Rhino Force finanziert.Erste Stufe eines umfangreichen PlansDie neue Heimat der Elefanten ist die Rifa Safari Area, ein 290Quadratkilometer großer Park im Sambesi-Tal im Norden Simbabwes, dervon der Hemmersbach Rhino Force betrieben wird. DerenGeschäftsführer, Ralph Koczwara, begrüßt die Aktion als klaren Beweisfür den Erfolg Simbabwes im Naturschutz: "Hemmersbach Rhino Forcefreut sich, den Umzug der 100 von Herrn Pabst gespendeten Elefantenzu ermöglichen und zu finanzieren. Der Umzug ist nur der ersteSchritt in der Zusammenarbeit zwischen der Sango Wildlife Conservancyund der Hemmersbach Rhino Force, um die Wiederansiedlung vonWildtieren und schließlich von Nashörnern an ihrem neuen Lebensraumzu realisieren." Die Save Valley Conservancy, innerhalb derer Sangodie mit Abstand größte Fläche einnimmt, hat einen durchschlagendenErfolg beim Schutz ihrer stark bedrohten Nashornpopulation erzielt.Daher sollen, in künftigen Schritten und mit Zustimmung der RegierungSimbabwes, Spitzmaulnashörner aus dem Sango Wildlife Conservancy indie Rifa Safari Area umgesiedelt werden.Sowohl Pabst als auch Koczwara sind deutsche philanthropischeInvestoren in Simbabwe und stolz darauf, ihren Beitrag zumNaturschutz und Naturerbe des wundervollen Landes und seiner Menschenleisten zu können.Zusätzliche Informationen:http://www.sango-wildlife.com/relocationÜber Wilfried PabstWilfried Pabst, ein deutscher Geschäftsmann, ist Eigentümer derSango Wildlife Lodge and Conservancy innerhalb der Save ValleyConservancy in Simbabwe.Über Sango Wildlife Lodge and ConservancyDas Sango Wildlife Conservancy liegt im Südosten Simbabwes und istHeimat der Sango Wildlife Lodge sowie des Sango Tented Camp. DieSango Wildlife Lodge besteht aus vier luxuriösen Cottages und zweiluxuriösen Zelten. 30 Autominuten von der Lodge entfernt liegt dasTented Camp, das aus vier luxuriösen Zelten besteht. Das umliegendeSango Wildlife Conservancy ist Teil des größten privatenNaturschutzgebietes der Welt und bietet seinen Gästen 60.000 Hektarungezähmtes Afrika. Das 600 km² große Gebiet hat sich von seinenAnfängen als Viehzucht-Farm im Jahre 1919 zu einem exklusivenNaturschutzgebiet entwickelt. Die unberührte Landschaft erstrecktsich über neun große Habitatzonen und bietet eine vielfältige Fauna,Flora und Topographie, die die Sango Wildlife Conservancy seit derEröffnung der Lodge im Jahr 2003 zu einem beliebten Reiseziel macht.Seitdem hat das Sango Wildlife Conservancy nachhaltigNaturschutzinitiativen und Empowerment Programme für die lokalenGemeinden unterstützt. In jeder Hinsicht setzt sich Sango WildlifeConservancy dafür ein, die kontinuierliche Entwicklung benachbarterGemeinden zu fördern, indem Sango Initiativen zu Bildung,Gesundheitsfürsorge und Geschäftsentwicklung unterstützt.Über Ralph KoczwaraRalph Koczwara, ein deutscher Unternehmer, ist Gründer undGeschäftsführer von Hemmersbach Rhino Force.Über Hemmersbach Rhino ForceHemmersbach Rhino Force ist eine sogenannte Direct ActionConservation, um eine der am stärksten gefährdeten Arten der Erde zuschützen. Die Teams setzen innovative Taktiken und Technologien ein,um die Gene seltener Nashornarten zu erhalten, das Töten vonNashörnern zu verhindern und alle anderen illegalen Aktivitäten imBusch des südlichen Afrika aufzudecken und zu bekämpfen. AlleAktivitäten sind vollständig eigenfinanziert, um eine vollständigeUnabhängigkeit und volle Konzentration auf die Bewältigung derProbleme durch Wilderei zu gewährleisten.Pressekontakt:Carsten Schmidtcs@neu-deutsch.comTelefon: +49 (0)40 65 68 55 34Ute Schrammute.schramm@rhino-force.orgTel: +49 173 9689634Original-Content von: Sango Wildlife Conservancy, übermittelt durch news aktuell