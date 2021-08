Ebsdorfergrund (ots) - Erneut hat DEUTSCHLAND TEST gemeinsam mit dem Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) rund 22.000 Unternehmen in einer breit angelegten Kunden-Bewertungs-Studie untersucht. Mit 100 von 100 Punkten ist die Hausengel GmbH als absolute Spitzenreiterin hervor gegangen und damit "Deutschlands Beste" im Bereich Pflege- und Hilfsdienste.Für die Studie "Deutschlands Beste" werden Kundenstimmen aus zahlreichen Quellen im Internet untersucht. Dazu werden z. B. Kundenbewertungen, Produktrezensionen oder Erfahrungen, die Verbraucher in einer Online-Community teilen analysiert. Die Daten werden per sogenanntem Social Listening erhoben und ausgewertet. Die Auszeichnung "Deutschlands Beste - Die Besten im Alltag" wird anhand der erreichten Punktzahl im Gesamtranking vergeben. Die Berechnung des Punktwertes erfolgt branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweilige Branchensieger erhält 100 Punkte. Die Studie zeigt auf, welchen Marken und Unternehmen die Deutschen besonders vertrauen."100 von 100 Punkten: Das macht uns wirklich stolz! Pflege ist absolute Vertrauenssache und wir danken unseren Kund*innen für ihr Vertrauen und diese phänomenale Bewertung!", freut sich Simon Wenz, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Hausengel-Unternehmensgruppe über den ersten Platz im Ranking. Bereits im letzten Jahr hatte das Unternehmen überdurchschnittlich gut abgeschnitten, konnte das damalige Ergebnis von71,8 Punkten in der aktuellen Untersuchung jedoch noch steigern. "Wir entwickeln uns stetig weiter und gestalten die Pflegebranche aktiv mit. Wir machen keine Kompromisse bei der Versorgungsqualität. Ein Top-Kundenservice ist absolut wichtig. Dafür investieren wir auch in Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden und unserer Pflege- und Betreuungskräfte.", bekräftigt Wenz. Das Engagement hat sich gelohnt. Kundenstimmen zu den Dienstleistungen von Hausengel sind in der Summe durchweg positiv.Hausengel setzt bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen auf eine vernetzte Pflege und auf umfassende Beratung aller Beteiligten. Das Besondere bei Hausengel sei, sagt Wenz, dass Familien, bei denen ein Pflegefall auftritt hier ein ganzes Dienstleistungspaket rund um häusliche Pflege und Betreuung erhalten - von der Pflegeberatung, der Vermittlung von konkreten Hilfsangeboten je nach individuellem Bedarf über die ambulante Fachpflege bis hin zur 24-Stunden-Betreuung und zwar "individuell, kompetent und bezahlbar.", fasst Wenz den hohen Qualitätsanspruch zusammen.An der Umsetzung beteiligen sich rund 300 Mitarbeitende in Deutschland und Osteuropa. "Unseren Grundsatz - rundum versorgt - nehmen wir wörtlich. Das geht nur mit einem engagierten Team und im Dialog mit unseren Kunden und Partnern. Eine Auszeichnung wie diese ist für uns Ansporn und Motivation aber auch eine Wertschätzung der bisherigen Leistungen. Als Branchensieger werden wir auch weiterhin Standards setzen", sagt Wenz.Pressekontakt:Hausengel Holding AG | Iris Merkel | Tulpenweg 1 | 35085 Ebsdorfergrund | iris.merkel@hausengel.de | Tel.: +49 (0) 6424 928 37 148 | Mobil: +49 159 064 667 61Original-Content von: Hausengel Holding AG, übermittelt durch news aktuell