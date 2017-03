100. Todestag Graf von Zeppelin - 8. März 2017

Friedrichshafen (ots) - Am 8. März jährt sich zum 100. Mal derTodestag von Ferdinand Graf von Zeppelin (8. Juli 1838 Konstanz - 8.März 1917 Berlin). Der Luftschifffahrtspionier starb an den Folgeneines operativen Eingriffs in Berlin-Charlottenburg."Man muss nur wollen, daran glauben, dann wird es gelingen."Unter diesem Motto stieg Ferdinand Graf von Zeppelin vom "Dümmstenaller Süddeutschen" zum "Größten Deutschen des Jahrhunderts" auf, wieihn Kaiser Wilhelm II. erst verspottete und nach dem Erfolg derdeutschen Luftschiffe dann letztendlich doch pries. Heute gilt er alsein Pionier der deutschen Luftfahrt, der den Ruf Friedrichshafens alsInnovations-Standort begründete.Mit der weltweit größten Sammlung zur Technik und Geschichte derLuftschifffahrt und mit einer Kunstsammlung der bedeutendstenKünstler Süddeutschlands vom Mittelalter bis zur Neuzeit, eröffnete1996 das Zeppelin Museum in seiner unverkennbaren Bauhaus Architekturim Hafenbahnhof von Friedrichshafen. Das Museum vereint Kunst undTechnik und zieht heute jährlich über 250.000 Besucher an.80. Gedenktag an die Katastrophe von Lakehurst - 6. Mai 2017Auch das Unglück der Hindenburg am 6. Mai 1937 in Lakehurst (USA)jährt sich dieses Jahr zum 80. Mal. Der ungeklärte Absturz derHindenburg schürt bis heute den Mythos und den Kult um diemajestätischen Luftschiffe.Mit der Ausstellung "Kult! Legenden, Stars und Bildikonen" (2.Juni-15. Oktober) hinterfragt das Zeppelin Museum ausgehend vom Kultum die ersten Luftschiffe kritisch die Entstehung, Verbreitung undRezeption des Phänomens Kult. Der zweite Teil der Ausstellung setztsich mit den unterschiedlichen Strategien der Verkultung undEntkultung in der Kunst auseinander. Mechanismen des Kults inGesellschaft, Politik und Populärkultur werden reflektiert und machendeutlich, wie sehr Verkultungen gerade heute relevant sind. DieAusstellung wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes.Die darauffolgende Ausstellung "Schöne Neue Welten" (10. November2017-8. April 2018) widmet sich dem Verhältnis von virtuellen undrealen Räumen in der zeitgenössischen Kunst. Sie setzt sich kritischmit diesem bildtechnologischen Wandel auseinander und reflektiert dieAnwendung virtueller Technologien im Militär, in derUnterhaltungsindustrie und der Wissenschaft.Im Gedenken an den 100. Todestag des Visionärs Graf von Zeppelinrealisiert das Zeppelin Museum Friedrichshafen eineSkulpturen-Edition "Aller Anfang ist schwer" des Künstlers OttmarHörl, die am 21. April vorgestellt wird.Pressekontakt:Goldmann Public RelationsJakob Meinert | Bruderstraße 5 | 80538 MünchenTel.: 089-21116414 jmeinert@goldmannpr.deKontakt Zeppelin MuseumZeppelin Museum Friedrichshafen GmbH | Simone Lipski | Seestraße 2288045 FriedrichshafenTel.: 07541-380121lipski@zeppelin-museum.dewww.zeppelinmuseum.deOriginal-Content von: Zeppelin Museum, übermittelt durch news aktuell