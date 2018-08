100 Tage bis zur zweiten Q Berlin Questions Konferenz

Berlin (ots) - Wie begegnen wir den aktuellen globalenHerausforderungen? Wie bringen wir unsere sozialen, wirtschaftlichenund persönlichen Bedürfnisse in Balance? Auf der zweiten Q BerlinQuestions Konferenz am 16. und 17. November sprechen zwölfinternationale Top-Speaker zu Themen wie kulturelle Identität,soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit sowie zur rasantentechnologischen Entwicklung und den damit verbundenen ethischenFragen.Q Berlin Questions bringt Experten mit unterschiedlichenErfahrungen und Ideen zusammen: Bruce Sterling, US-amerikanischerScience-Fiction-Autor und Journalist, ist bekannt für seine Bücherzum Cyberspace und der Entwicklung des Internets. Die saudi-arabischeAktivistin und Comedian Hatoon Kadi erlangte Aufmerksamkeit durchihre erfolgreiche YouTube-Sendung, in der sie einen satirischen Blickauf das Alltagsleben in ihrer Heimat wirft. Valerii Plotnikov istführender russischer Biologe vom Institut zur Erforschung derMammutfauna. Die Speaker bieten in ihren Impuls-Vorträgen neuePerspektiven auf die Fragen der Zeit. Rund 400 nationale undinternationale Teilnehmer, darunter Akteure aus Politik undWirtschaft, Wissenschaftler und Künstler, werden im ewerk Berlinerwartet.Exkursionen in die Kieze der StadtNeben Vorträgen, Diskussionen und Performances sind geführteTouren durch die Kieze der Stadt Bestandteil von Q Berlin Questions.Die Vor-Ort-Recherchen und Besuche ausgewählter Institutionen stellenAnknüpfungspunkte zu den Konferenz-Inhalten her. Im Anschluss bietenprivate Mittagessen mit Berliner Persönlichkeiten aus Gesellschaft,Wissenschaft und Kultur die Möglichkeit zum intensiveren Austausch.Berlins Markenprofil im Kongress-Bereich weiter schärfenMit Q Berlin Questions hat Berlin eine eigene internationaleKonferenz entwickelt, auf der die wichtigen Fragen der Zeitdiskutiert werden. Die Konferenz feierte im Oktober 2017 ihreerfolgreiche Premiere. Teilnehmer aus mehr als 60 Nationen reisten indie deutsche Hauptstadt. Q soll Berlin im internationalen Umfeld nochstärker als Ort der Toleranz und des offenen Diskurses positionieren.Ziel ist es, Berlins Rolle als Austragungsort für innovativeKonferenzen zu stärken. Q Berlin Questions wurde von visitBerlininitiiert. Organisator ist die red onion GmbH, die bereitsvielfältige Erfahrungen im Bereich der TED-Konferenzen sammelnkonnte.Karten sind ab 460 Euro erhältlich unter www.q.berlin. Bis zum 31.August werden die Tickets zum vergünstigten Preis angeboten.Pressekontakt:Christian Tänzler, PressesprecherTel.: +49 (0)30 26 47 48 - 912christian.taenzler@visitBerlin.deOriginal-Content von: visitBerlin, übermittelt durch news aktuell