100 Tage Entgelttransparenzgesetz: Jeder Dritte will sein Gehalt prüfen lassen (FOTO)

Am 16. April 2018 wird das Entgelttransparenzgesetz 100 Tage alt -Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen: Hierfür hat das VergleichsportalGehalt.de in Kooperation mit den Vergütungsanalysten von CompensationPartner eine Umfrage unter 1.862 Beschäftigten und 319 Unternehmendurchgeführt. Das Ergebnis: Ein Drittel der Beschäftigten willzukünftig von ihrem neuen Recht Gebrauch machen und ihr Gehaltfirmenintern vergleichen lassen. Gleichwohl bezweifelt ein Großteilder Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass das neue Gesetz dieEntgeltlücke zwischen Männern und Frauen signifikant reduzieren wird.72 Prozent der Arbeitnehmer wollen oder ziehen es in Erwägung, dasneue Gesetz in Anspruch zu nehmenEin Drittel aller Arbeitnehmer will zukünftig eine Auskunfteinfordern. 39 Prozent der Befragten ziehen es in Erwägung und 28Prozent schließen dies aus. "Diese Zahlen zeigen, dass dieBeschäftigten sich in Zeiten des Fachkräftemangels ihrer Rechtebewusst werden und diese auch nutzen wollen. Zukünftig wird dieBezahlung insgesamt fair sein müssen", so Philip Bierbach,Geschäftsführer von Gehalt.de. Allerdings gibt es mehrere Gründe, diegegen eine Nutzung des neuen Gesetzes sprechen können. So gaben 30Prozent der Arbeitnehmer, die das Gesetz nicht oder nur vielleichtnutzen wollen, an, dass sie die Gehälter der Kollegen bereits kennenwürden. 24 Prozent sorgen sich hingegen um ihr Verhältnis zu ihremArbeitgeber - obwohl die Anfragen anonymisiert werden.Zwei Prozent der Arbeitnehmer haben das Gesetz genutztKnapp 100 Tage nach Einführung des Gesetzes ließen laut derUmfrage zwei Prozent der Beschäftigten ihre Stelle mit anderenProfilen firmenintern vergleichen. Davon waren aber nur 14 Prozentmit dem Ergebnis zufrieden - Grund hierfür war meist eine geringeAussagekraft des Vergleichs. Fast ein Viertel der Unternehmenberichtete, dass Mitarbeiter bereits Anträge eingereicht hätten.Skepsis aufgrund fehlender rechtlicher KonsequenzenAllerdings bezweifeln viele Arbeitnehmer (39 Prozent) undArbeitgeber (73 Prozent), dass durch das Gesetz Diskriminierunghinsichtlich des Gehalts verringert wird. DasEntgelttransparenzgesetz habe nicht genug Durchschlagskraft, da imFalle einer unfairen Bezahlung keine rechtlichen Konsequenzen drohen- dies bemängeln 32 Prozent der Arbeitgeber und 36 Prozent derArbeitnehmer. "Die Bedeutung des Entgelttransparenzgesetzes wird sichjedoch nicht über rechtliche Konsequenzen definieren. Es bestehtvielmehr eine wachsende Notwendigkeit, innerhalb der Betriebenachvollziehbar und transparent zu bezahlen - denn auf diese Weisekönnen Unternehmen ihre Mitarbeiter halten", meint Tim Böger,Geschäftsführer von Compensation Partner.Die Arbeitgeber kennen das Gesetz, bereiten sich aber sehrzurückhaltend vorNahezu alle Arbeitgeber (97 Prozent) sind über das Gesetz imBilde. Dennoch haben lediglich 42 Prozent Maßnahmen ergriffen undRessourcen bereitgestellt, um auf mögliche Anträge vorbereitet zusein. 30 Prozent der befragten Unternehmen haben ihre Mitarbeiterüber die Einführung des Gesetzes aufgeklärt.Männer sind mit ihrem Gehalt zufriedenerMehr als die Hälfte der Befragten fühlt sich grundsätzlich fairbezahlt. Unter den Frauen lag der Anteil bei 52 und unter den Männernbei 65 Prozent. Viele der Teilnehmer (56 Prozent) begründeten ihreUnzufriedenheit damit, dass Kollegen in ähnlichen Positionen einhöheres Gehalt bekämen.Alle Ergebnisse der Umfrage stehen hier zum Download bereit:http://ots.de/59jibeWeitere Informationen finden Sie hier:https://www.gehalt.de/news/100-tage-entgelttransparenzgesetzZur Methodik:Das Vergleichsportal GEHALT.de hat in Kooperation mit denVergütungsanalysten von Compensation Partner 1.862 Arbeitnehmerinnenund Arbeitnehmer sowie 319 Unternehmen vom 1. März bis zum 6. Aprilbezüglich des Entgelttransparenzgesetzes befragt. Unter denBeschäftigten sind 36 Prozent weiblich und 64 Prozent männlich. Zudemist der Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (36 Prozent)zwischen 45 und 54 Jahre alt. 