100-Tage Countdown bis zum Start des WTA-Turniers Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai 2018

Zhuhai, China (ots/PRNewswire) - Der Countdown von 100 Tagen biszum Beginn des Turniers Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 hatam 21. Juli begonnen und wird mit einer Reihe von Aktivitätengefeiert, die unter dem Motto "Welcome to Zhuhai, the Tennis City"von der Huafa Group als Veranstalterin des diesjährigen Turniersorganisiert werden.Zu Feier des kommenden Turniers kamen Jose Miguel Garcia, derTurnierleiter von WTA Elite Trophy Zhuhai, und weitere Gästezusammen, um gemeinsam den Startknopf zum Abheben desHuafa-Tennisfliegers zu bedienen. Nach dem Start des Tennisfliegerszeigten 50 ausgewählte Tennisfans herzförmige Gesten, die sie mitmithilfe ihrer Finger formten, und beteiligten sich dann an einerkreativen Eierschalen-Malaktion, um ihre Unterstützung für denTenniswettbewerb auszudrücken.Das Turnier WTA Elite Trophy Zhuhai findet aufgrund seinerinnovativen Elemente in weiten Kreisen große Beachtung, seitdem essich im Jahr 2015 der WTA-Tournee angeschlossen hat. Das Turnier istim Laufe der letzten drei Jahre zu einem der meistgesehenenTennisereignisse weltweit geworden, dank des Engagements von HuafaSports Operations Management, dem Turnierveranstalter undTochtergesellschaft der Huafa Group."Das WTA Elite Trophy Zhuhai ist ein spannendes Ereignis und hatsich als großer Erfolg für die Entwicklung des Tennis in der Regionerwiesen", sagte WTA CEO & Vorsitzender Steve Simon. "Wir sindoptimistisch, dass das WTA-Turnier Elite Trophy kontinuierlichwachsen und eine zentrale Rolle spielen wird, um Tennis in Asien zufördern. Wir freuen uns auf eine weitere konkurrenzstarke underfolgreiche Veranstaltung 2018."WTA Legende Steffi Graf, die Gewinnerin von 22 Einzeltiteln imGrand Slam und die einzige Tennisspielerin, die den Golden Slamholte, ist wieder im dritten aufeinanderfolgenden Jahr die weltweiteBotschafterin der Veranstaltung. Sie wird dazu beitragen, dieVielfalt des Wettbewerbs und die Dynamik der Gastgeberstadt zurepräsentieren.Tennisfans profitieren von einem erweiterten KartenvorverkaufFür das Turnier Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 istgeplant, den Vorverkauf für Eintrittskarten am 21. Juli zu beginnen,während der offizielle Verkauf ab 1. September folgen soll. Währendder Vorverkaufsphase wird das OrganisationskomiteeFrühbucherermäßigungen, Aktionsangebote für Fans, die schon frühereEvents besucht haben, und Gruppenticketkäufe mit Reduzierungen bis zu40 Prozent einführen. Diese besonderen Angebote sollen Tennisfans dieMöglichkeit geben, das Tennisspiel persönlich vor Ort zu sehen undwirklich in das spannende Erlebnis eines erstklassigenDamen-Tennisturniers einzutauchen. Zusätzliche Informationen werdenauf der offiziellen Webseite der Veranstaltung, auf dem WeChat-Kontound an den Vorverkaufskassen veröffentlicht."Es sind jetzt nur noch 100 Tage, bevor der Wettkampf losgeht",sagte Garcia. "Dieses Jahr wird wieder die Stadt Zhuhai im viertenFolgejahr Gastgeberin für das finale Ereignis der WTA-Saison sein.Wir möchten, dass alle Interessierten aus Zhuhai kommen und einigeder besten Tennisspielerinnen der Welt sehen können, wenn diese umden Titel im Hengqin Tennis Center kämpfen. Für 100 Yuan habenZuschauer die Möglichkeit, nicht nur großartige Matches mitzuerleben,sondern auch das Komplettangebot vor Ort zu genießen - von Live-Musiküber leckeres Essen bis hin zu zahlreichen Aktivitäten für Jung undAlt. Wir laden jeden ein, sich uns im Stadion anzuschließen und dieSpielerinnen die Atmosphäre der Wärme und Zuneigung der Fans inZhuhai spüren zu lassen."Partnerschaft mit Hengqin Life im zweiten Jahr in Folge mit demZiel, die Qualität und Wertschätzung des Turniers zu bewahrenIm Jahr 2018 wird Hengqin Life erneut zum zweiten Jahr in Folgeals Titelsponsor des WTA Elite Trophy Zhuhai agieren. Die mehrereLänder und Regionen umfassende Zusammenarbeit zwischen Hengqin Lifeund WTA Elite Trophy Zhuhai basiert auf dem Fundament einergemeinsamen Philosophie und dem beiderseitigen Interesse an diesemWettbewerb, der nicht nur für kommerzielle Zwecke veranstaltet wird.Der Vorstandvorsitzende von Hengqin Life, Lan Yadong, bemerkte:"Hengqin Life arbeitet im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr alsTitelsponsor mit WTA Elite Trophy Zhuhai zusammen. Wir wollen unserezukunftsorientierten Programme zur Familienversicherung fördern,indem wir unsere Marke mit dem geistigen Eigentum des Wettbewerbsverbinden. Alle Inhaber von Versicherungspolicen ziehen einen echtenNutzen aus einem Versicherungsprogramm, das den 'Menschen wirklichetwas zurückgibt'."Bei der Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 freut man sichdarauf, eine starke Aufstellung mit Spielerinnen zu präsentieren,darunter viele Weltmeisterinnen und Grand-Slam-Siegerinnen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/721399/2018_WTA_100_day_countdown.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/721399/2018_WTA_100_day_countdown.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/721400/2018_WTA_tournament_director.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/721400/2018_WTA_tournament_director.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/721398/2018_WTA_director_huafa_group_head_of_hengqin.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/721398/2018_WTA_director_huafa_group_head_of_hengqin.jpg)Pressekontakt:Wengao Ma+86-18928833100media@wtaelitetrophy.comOriginal-Content von: WTA Elite Trophy Zhuhai, übermittelt durch news aktuell