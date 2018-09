100 Prozent faire Bananen: Lidl stellt als erster Händler sein Sortiment um / Lidl führt sukzessive konventionelle Bananen mit Fairtrade-Zertifizierung ein (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Fairer Handel lohnt sich: Als erster Händler in Deutschland bietetLidl in Süddeutschland zu 100 Prozent Fairtrade-zertifizierte Bananenan. Seit 2006 sind bundesweit ausschließlich Bio-Bananen mit demFairtrade-Siegel erhältlich, ab Mitte Oktober beginnt nun auch dieUmstellung der konventionellen Bananen, die bisher die RainforestAlliance-Zertifizierung trugen. In 330 Lidl-Filialen im süddeutschenRaum startet der Verkauf von Bananen aus konventionellem Anbau mitder Fairtrade-Zertifizierung. Schrittweise wird in weiteren Regionendas Angebot ausgeweitet, die konventionellen fairen Bananen sind miteinem Fairtrade-Sticker entsprechend gekennzeichnet. Damit setzt dasUnternehmen einen weiteren Meilenstein zum Ausbau eines nachhaltigenSortiments und übernimmt klar Verantwortung für die nachhaltigeErzeugung seiner Produkte und für verbesserte Lebens- sowieArbeitsbedingungen in den Anbauländern."Für einen fairen Handel mit Bananen darf nicht nur geredetwerden, wir als Lidl wollen auch handeln. Mit dem Angebot anausschließlich Fairtrade-zertifizierten Bananen setzen wir konsequentneue Standards in der Sortimentsgestaltung imLebensmitteleinzelhandel, daran haben wir intensiv in den vergangenenMonaten gearbeitet. Ab Oktober stellen wir sukzessive auf 100 Prozentfaire Bananen um. Unsere Kunden unterstützen dann mit jedem Kauf dieMenschen in den Produktionsländern", sagt Jan Bock, GeschäftsleiterEinkauf bei Lidl Deutschland. Dieter Overath, Vorstandsvorsitzendervon TransFair e.V., lobt den Entschluss des Unternehmen: "Mit derUmstellung nimmt Lidl ein weiteres Mal die Vorreiterrolle im fairenHandel im Einzelhandel ein. Diesen Schritt begrüßen wir ausdrücklichund wünschen uns, dass weitere Händler folgen. Die Banane ist eineder beliebtesten Obstsorten in Deutschland, ein fair gehandeltesAngebot sollte selbstverständlich sein."Bedingungen für Fairtrade-ZertifizierungDie Einlistung von weiteren konventionellen Fairtrade-Bananenerfolgt schrittweise, da in den Ursprungsländern die Erzeuger dieFairtrade-Standards einhalten müssen und dies entsprechend von einerZertifizierungsgesellschaft überprüft wird. Mit Lidl haben dieProduzenten nun einen Absatzkanal mit einem gesicherten Mindestpreisund Fairtrade-Prämien, die Planungssicherheit garantieren und einebeständige Produktion ermöglichen. "Erst durch klare Zusagen aus demHandel können in den Produktionsländern der konventionelle Anbau aufFairtrade umgestellt und langfristig bessere Lebens- undArbeitsbedingungen aufgebaut werden", erklärt Overath.Fairer Handel wirkt sich entlang der gesamten Wertschöpfungsketteund in allen Produktionsbereichen in den Herkunftsländern aus. DieZertifizierung setzt auf den Bananenplantagen und bei den Erzeugernsoziale, ökologische, ökonomische und politische Standards voraus.Dazu gehören unter anderem eine schrittweise Annäherung anexistenzsichernde Löhne, die Einhaltung von Arbeits- undGesundheitsschutz oder eine nachhaltige Landwirtschaft. Durch dieAuszahlung einer Fairtrade-Prämie profitiert die gesamteGemeinschaft: So ermöglicht die Finanzierung Weiterbildungsprogrammefür die Plantagenarbeiter und den Schulbau für Kinder sowie denAusbau der Infrastruktur.Weitere Informationen auf: www.lidl.de/fairtrade-bananenÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 28Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell