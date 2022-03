100 Prozent Grünstrom, 5.000 Photovoltaikanlagen: Die Schwarz Gruppe macht sich stark für den Klimaschutz

Neckarsulm (ots) -Die Schwarz Gruppe treibt im Rahmen ihrer gruppenweiten Nachhaltigkeitsstrategie die Energiewende aktiv mit voran: Seit Beginn des Geschäftsjahres 2022 bezieht die weltweit tätige Unternehmensgruppe ihren Strom komplett* aus erneuerbaren Energien. Zudem baut sie ihre Eigenstromerzeugung durch Photovoltaikanlagen deutlich aus. Bis zum Geschäftsjahr 2025 werden rund 3.700 neue Photovoltaikanlagen auf oder an Gebäuden der Schwarz Gruppe installiert - mehr als 1.600 Anlagen davon in Deutschland. Damit wird die Unternehmensgruppe die Anzahl ihrer Photovoltaikanlagen auf 5.000 erhöhen, mit insgesamt rund 700.000 Kilowattpeak Leistung.Bisherige Meilensteine der Schwarz Gruppe im Bereich PhotovoltaikDie gruppeneigene Stromerzeugung durch erneuerbare Energien betrug im Geschäftsjahr 2020 rund 130 Millionen Kilowattstunden. Das ist eine Steigerung um 63 Prozent bezogen auf das Vorjahr. Mit dem selbst erzeugten Strom könnten über 30.000 Haushalte versorgt werden. Die Fläche der Photovoltaikanlagen der Schwarz Gruppe beträgt etwa eine Million Quadratmeter (Stand: Geschäftsjahr 2020). Dies entspricht rund 140 Fußballfeldern - und stellt eine Steigerung der Fläche um circa 260.000 Quadratmeter zum Vorjahr dar.Die Umstellung auf 100 Prozent Grünstrom* und der Ausbau der Eigenstromerzeugung sind Teil der gruppenweiten Klimastrategie. Damit leistet die Schwarz Gruppe einen Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens.*ausgenommen Bezugsverträge, die die Schwarz Gruppe nicht beeinflussen kann, wie zum Beispiel bei einzelnen Mietobjekten mit Strombezugsbindung - Informationen auch unter https://gruppe.schwarz/verantwortung/oekosysteme.Weitere InformationenWeitere Informationen zur Schwarz Gruppe finden Sie unter www.gruppe.schwarz/presse.Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie der Schwarz Gruppe finden Sie unter www.verantwortung.schwarz.Pressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon +49 7132 30-788600presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell