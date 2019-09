100. Pflegekraft aus Mexiko in Deutschland eingetroffen - BA blickt auf anderthalb Jahre erfolgreiche Rekrutierung zurück // BA-Presseinfo Nr. 30

Nürnberg (ots) - Anfang September am Münchner Flughafen: Fünfmexikanische Pflegekräfte landen, um ihre Stellen an einer Klinik inNiederbayern anzutreten. Sie haben einen weiten Weg hinter sich,nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich: Genau ein Jahr zuvorhatten sie an einer Rekrutierungsveranstaltung der Zentrale Auslands-und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Mexikoteilgenommen. Die Veranstaltung war Teil eines neuen Projektes derBA, um Pflegekräfte für Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen inDeutschland zu finden. Seit Projektbeginn im März 2018 sind 100mexikanische Pflegekräfte mit Hilfe der BA nach Deutschland gekommen.Weitere rund 300 werden in den nächsten Monaten erwartet. Angesichtsder hohen Ausbildungsstandards für Pflegekräfte in Mexiko ist dasInteresse bei den Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Deutschland andiesen Fachkräften hoch.Langer Vorlauf vor allem durch sprachliche VorbereitungDie Vermittlung nach Deutschland verlangt von Bewerberinnen undBewerbern wie Arbeitgebern allerdings viel Geduld. In der Zeitzwischen ihrer Auswahl und der Ein-reise nach Deutschland werden diePflegekräfte vor allem sprachlich auf ihren Einsatz in Deutschlandvorbereitet. Außerdem werden das Visumverfahren, dieArbeitsmarktzulassung und das Verfahren zur Anerkennung der in Mexikoerworbenen Qualifikation auf den Weg gebracht. Nach der Einreise mussder Spracherwerb weiter vorangetrieben werden. Denn Pflegekräftemüssen Deutschkenntnisse auf B2-Niveau nach dem GemeinsamenEuropäischen Referenzrahmen vorweisen, damit sie als Fachkraft in derGesundheits- und Krankenpflege oder in der Altenpflege in Deutschlandarbeiten können.Grundsatz der fairen Migration im MittelpunktDas Projekt zur Gewinnung mexikanischer Pflegekräfte führt die BAin enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der staatlichenmexikanischen Arbeitsverwaltung, dem Servicio Nacional de Empleo(SNE), durch. SNE ist von Anfang an in die Auswahl derTeilnehmerinnen und Teilnehmer eingebunden, um zu vermeiden, dass inMexiko selbst benötigte Fachkräfte dem Arbeitsmarkt entzogen werden.Zudem ermöglicht die Teilnahme am Projekt Fachkräften aus Mexiko eineWeiterentwicklung ihrer fachlichen und berufspraktischen Kenntnisse,falls sie sich später für eine Rückkehr nach Mexiko entscheiden."Der partnerschaftliche Ansatz ist uns bei der gezielten Gewinnungqualifizierter ausländischer Fachkräfte besonders wichtig. Die sehrgute Zusammenarbeit mit unseren mexikanischen Partnern ist daher einzentraler Erfolgsfaktor. Um diese weiter zu festigen, wollen dieBundesagentur für Arbeit und der SNE sobald wie möglich eineKooperationsvereinbarung unterzeichnen", unterstreichtBA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach. "Die organisierteFachkräftezuwanderung nach Deutschland sollte für alle SeitenVorteile mit sich bringen."Nähere Informationen zum Projekt finden interessierte Pflegekräfteauf Spanisch auf der Homepage der BAFolgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell