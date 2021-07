100 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung bei der Pinterest-Aktie möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Pinterest":

Ich wage mich einmal weit aus dem Fenster: Ja, bei der Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) ist eine Marktkapitalisierung von 100 Mrd. US-Dollar möglich. Vielleicht sogar lediglich ein Anfang dessen, was der Börsenwert mittel- bis langfristig hergeben könnte. Wobei ich mich bei einem Faktor gewiss nicht festnageln lasse: der Zeit. Im Endeffekt möchte ich damit einfach nur sagen, dass weiteres Potenzial vorhanden sein könnte.

Was hieße es, wenn die Pinterest-Aktie auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 100 Mrd. US-Dollar kommen könnte? Ganz einfach: Gemessen an einem derzeitigen Börsenwert von 49,03 Mrd. US-Dollar könnte sich die Aktie in ihrem Wert noch einmal verdoppeln. Ein überaus interessantes Szenario, das auf solide Renditen schließen lassen könnte.

Aber was genau spricht für mich dafür? Das ist natürlich die entscheidendere Frage. Riskieren wir heute einen Blick auf relevante Faktoren, die das unterstreichen könnten.

Pinterest-Aktie: Trotz der teuren Bewertung …?

Es gibt natürlich mögliche Einwände und Risiken, die Foolishe Investoren bedenken sollten. Ein erstes solches Risiko ist beispielsweise die fundamentale Bewertung, die schon jetzt alles andere als günstig ist. Zuletzt kam das soziale Netzwerk schließlich auf einen Quartalsumsatz in Höhe von 485 Mio. US-Dollar. Gemessen an diesem Wert liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis momentan bei knapp 25. Ohne Zweifel: Günstig ist das nicht.

Auch die Marktkapitalisierung in Höhe von 49 Mrd. US-Dollar zeigt, dass der Börsenwert der Pinterest-Aktie nicht mehr klein ist. Trotzdem sagt das wenig über die Dynamik der Wachstumsgeschichte aus. Bloß, dass es rein größentechnisch schwieriger sein könnte, den eigenen Wert noch einmal zu verdoppeln. Die Möglichkeit besteht jedoch, was ich auf viele verschiedene Wachstumstreiber zurückführe.

Unterschätze nicht die Wachstumstreiber!

Die Pinterest-Aktie besitzt in meinen Augen nämlich noch viele Möglichkeiten für weiteres Wachstum. Insbesondere die 1,04 US-Dollar Quartalsumsatz je Nutzer verdeutlichen das in meinen Augen sehr. Wobei die internationalen Nutzer, die einen Großteil der Gesamtnutzer stellen, eine unterdurchschnittliche Monetarisierung aufweisen. Die US-Nutzer, die sich knapp unter 100 Mio. rein mengenmäßig befinden, zeigen mit ca. 3,99 US-Dollar im Quartal jedoch, wohin die Reise bei der Monetarisierung gehen könnte.

Wenn es das Management des sozialen Netzwerks schaffen sollte, die derzeitige Monetarisierung der internationalen Nutzer zu verdoppeln oder zum Durchschnittswert zu bewegen, könnte das einen gewaltigen Kick in Richtung 100 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung bedeuten. Einfach, weil das Wachstumspotenzial hier noch so enorm ist.

Aber auch die Nutzerbasis dürfte nicht am Limit sein. Zuletzt konnte das soziale Netzwerk hinter der Pinterest-Aktie ca. 478 Mio. Nutzer vorweisen. Andere soziale Netzwerke wie beispielsweise Facebook mit seinen deutlich über 2 Mrd. Nutzern zeigen: Das muss nicht das Ende der Fahnenstange sein. Weiteres Nutzerwachstum könnte hier entsprechend mehr Monetarisierungspotenzial besitzen. Es gibt daher im Endeffekt mehrere Wege, wie Wachstum erzielt werden kann.

Das Management arbeitet zudem an Möglichkeiten, das operative Geschäft anzukurbeln. So dürfte Pinterest in Zukunft auf „Einkaufs-“ und „Wunschlisten“ setzen, die die Monetarisierung über die Plattform ankurbeln könnten. Inspiration und Commerce könnten dabei eine sinnvolle Verknüpfung sein. Gerade das ist für mich ein gigantischer Vorteil der Pinterest-Aktie.

100 Mrd. US-Dollar bei der Pinterest-Aktie möglich

Im Endeffekt ist es daher nicht die Bewertung, die ausschlaggebend für mich ist bei der Pinterest-Aktie. Nicht einmal wenn es darum geht, den aktuellen Börsenwert zu verdoppeln. Nein, sondern es sind die Vision und die Möglichkeiten, die noch vorhanden sind.

Wer trotzdem Zweifel hat, dass die Pinterest-Aktie auf 100 Mrd. US-Dollar Börsenwert kommen könnte, der sollte vielleicht auch hier in Vergleichswerten denken. Facebook hat gerade die Schwelle der ersten Billion hinter sich gelassen. Im Moment kommt das kleinere Netzwerk gemessen an dieser Marktkapitalisierung lediglich auf einen Anteil von 4,9 %. Wir müssen natürlich die Nische berücksichtigen. Trotzdem glaube ich: Das könnte noch oder langfristig orientiert zu wenig sein.

Der Artikel 100 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung bei der Pinterest-Aktie möglich ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Der neue Fintech-Star

Fintech erobert die Finanzbranche. Und das rasante Wachstum bringt große Chancen für Anleger.

Die meisten wissen nicht, dass es ein unbekanntes Unternehmen aus den Niederlanden gibt, das mit großem Erfolg die Finanzwelt mit seinen stark nachgefragten Dienstleistungen in der Zahlungsabwicklung erobert. Unsere Analysten schätzten seine Zukunftschancen in einem kürzlichen Ranking als hervorragend ein. The Motley Fool hat einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Aktien von Pinterest.

Motley Fool Deutschland 2021