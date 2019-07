Mit 100 Mio. Abonnenten in China will iQiyi den internationalen Markt erobern

iQiyi (WKN:A2JGN8), Chinas Antwort auf Netflix (WKN:552484), hat einen bemerkenswerten Meilenstein beim Wachstum seiner Kundenzahlen erreicht. Die Gesamtzahl der Abonnenten stieg um mehr als drei Millionen in ebenso vielen Monaten und festigte damit die Position des Unternehmens als „Chinas führende Online-Video-Streaming-Plattform“, wie Gründer und CEO Tim Yu Gong in einer schriftlichen Erklärung festhielt. Das Unternehmen verwies darauf, dass es mehr als nur technisch versierte, städtische und jüngere Zuschauer anzieht, sondern sich auch darauf konzentriert hat, Interesse bei Landbewohnern und älteren Menschen zu wecken, was dem Unternehmen geholfen hat, diese Ergebnisse zu erzielen.

Zum Ende des ersten Quartals verzeichnete iQiyi 96,8 Mio. Kunden, 58 % mehr als im Vorjahr. Mehr als 98 % von ihnen waren zahlende Mitglieder – der Rest befand sich in einem kostenlosen Test. Damit steht das Unternehmen unangefochten an der Spitze des chinesischen Streaming-Video-Marktes. Und iQiyi denkt auch, dass es Möglichkeiten gibt, im Ausland Erfolge zu feiern.

Expansion in internationale Märkte

Auf der ganzen Welt gibt es große chinesische Communities und iQiyi glaubt, dass dieser Zielmarkt eine besondere Chance darstellt. Diese Expats, die als „overseas Chinese“ bezeichnet werden, zählen mehr als 60 Millionen und sind in mehr als 200 Ländern zu finden. Fernsehprogramme in ihrer Muttersprache zu finden, stellt für sie oft ein Problem dar, selbst in dieser Zeit weltumspannender Konnektivität.

Yang Xianghua, im Vorstand von iQiyi zuständig für die Mitglieder und das Auslandsgeschäft, verriet, dass das Unternehmen zunehmendes Interesse an chinesischsprachigen Shows feststellt und plant, mehr von seinem ursprünglichen Programm in Regionen mit der größten Nachfrage zu vertreiben, darunter Nordamerika, Singapur, Südkorea und Japan. „Im Laufe der Zeit, denke ich, können wir auf anderen Märkten weltweit viele Chancen haben“, sagte er.

Mehr als nur eine Netflix-Kopie

iQiyi hat sich dem Vergleich mit Netflix widersetzt und gesagt, dieses Etikett vermittle ein falsches Bild von dem Unternehmen. „Unser Geschäftsmodell ist ganz anders als das von Netflix“, sagte Gong in einem Interview. „Ein wesentlich präziserer Vergleich, um uns zu beschreiben, ist ‚Online-Disney‘.“

Im Gegensatz zu Netflix, das nur Streaming-Video-Abonnements anbietet, gibt es bei iQiyi eine wachsende Anzahl von vertikal integrierten Produkten, darunter Videospiele, Literatur, Comics und leichte Romane, die sich an die Zielgruppe der jungen Erwachsenen richten und üblicherweise mit Anime illustriert werden. Die andere offensichtlichere Unterscheidung ist die für die Nutzer kostenlose, werbegestützte Ebene von iQiyi, mit der das Unternehmen neue Abonnenten gewinnt.

Es ist diese vertikale Produktvielfalt, die dem Unternehmen eine breite Anziehungskraft auf seinem Heimatmarkt verleiht, und dieser Ansatz wurde durch die jüngsten Ergebnisse von iQiyi bestätigt. Das Unternehmen erwirtschaftete 43 % seines Umsatzes im ersten Quartal mit Mitgliedschaften, während weitere 43 % auf Onlinewerbung entfielen – das Ergebnis von Anzeigen, die den Zuschauern auf dem werbegestützten Dienst gezeigt wurden. Der Rest entfiel auf die Programmlizenzierung und die Nebengeschäfte von iQiyi – einschließlich Content-Merchandising und Onlinespiele –, die auf den Eigenproduktionen basieren.

Die Herausforderungen bleiben bestehen

Die iQiyi-Vorstände sind die ersten, die zugeben, dass es Grenzen dabei gibt, sein Erfolgsmodell international auszuweiten. Während Netflix sein inländisches Streaming-Modell einfach replizieren und global exportieren kann, ist die Situation für ein chinesisches Unternehmen ganz anders.

„Es gibt kulturelle Unterschiede und Sprachunterschiede, sodass es für uns schwierig ist, im Ausland zu expandieren“, sagte Gong.

Aufgrund dieser Hürden arbeitet iQiyi daran, seine führende Position in China zu behaupten, die Beziehungen zu inländischen Kunden zu vertiefen sowie an ausländische Standorte zu expandieren.

Bist du bereit, wie ein Profi zu investieren? Profis schätzen nicht den richtigen Zeitpunkt ab, um zu kaufen oder zu verkaufen. Sie bauen Finanzmodelle, um den Wert eines Unternehmens zu errechnen und sie nutzen diese Modelle, um Schnäppchen zu jagen. Jetzt kannst du hinter den Vorhang blicken und sehen wie diese Modelle funktionieren. Im neuen Sonderbericht von The Motley Fool Deutschland bringt dir unser Geschäftsführer bei, wie man Finanzmodelle baut. Klick hier, um deine kostenlose Kopie zu sichern.



Dieser Artikel wurde von Danny Vena auf Englisch verfasst und am 27.06.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von Netflix und Walt Disney und empfiehlt sie. The Motley Fool empfiehlt iQiyi.

Motley Fool Deutschland 2019