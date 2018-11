100-Kilometer-Marsch durch die Schweiz - die deutsche Mannschaft siegt (FOTO)

Kaiserstuhl/Schweiz (ots) -Drei Soldaten der Unteroffizierschule des Heeres haben sich vorKurzem beim 100-Kilometer-Marsch in der Schweiz bewährt. Diedeutschen Teilnehmer folgten einer Einladung derBerufsunteroffizierschule der Armee und vertraten ihre Dienststellebei diesem Marsch auf hervorragende Weise.Es ist neun Uhr morgens, nur Vogelgezwitscher ist zu hören, undNebelschwaden ziehen über die Wiese in der Schweizer GemeindeKaiserstuhl. 35 Soldaten sind angetreten. Sie alle haben ein Ziel vorAugen - den Ort Romanshorn auf der Schweizer Seite des Bodensees. DieHerausforderung dabei: Es sind 100 Kilometer bis dorthin, und siehaben 24 Stunden Zeit. Und das alles zu Fuß. Diese besonderekörperliche Leistung wird von allen angehenden Berufsoffizieren und-unteroffizieren der Schweizer Armee abverlangt und bildet denAbschluss der Ausbildung zum Profi - die Bezeichnung einesBerufssoldaten in der Schweiz. Der Marsch wird in dieser Form seit1926 jährlich durchgeführt.zum Beitrag:http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2018.november2018&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CB6RD96253DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell