100 Jahre Waldorfschule / Internationaler Festakt im Berliner Tempodrom am 19. September 2019 (FOTO)

Hamburg (ots) -Sieben Kernforderungen an die Bildungspolitik +++ Schüler ausaller Welt zeigen Waldorf +++ Künstlerische und musikalischeWeltreise +++ Prominente ehemalige Waldorfschüler auf der Bühne +++Jetzt Tickets sichern +++ Die Waldorf-Welt im Berliner Tempodrom am19.9.19 ab 10:30 UhrUnter dem Motto "Learn to Change the World" nutzen dieWaldorfschulen ihr 100-jähriges Jubiläum für eine globale Diskussionüber die pädagogischen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft.Rund um den Globus veranstalten sie dazu ein ganzes Jahr langKongresse und Aktionen mit Bildungsexperten, Eltern undSchüler*innen. Höhepunkt wird der international besuchte Festakt imBerliner Tempodrom am 19. September 2019 sein. Hier präsentierenSchüler*innen, Lehrer*innen und Eltern aus allen Ländern der Weltkünstlerische Höhepunkte des Waldorf-Unterrichts. In Workshops undTalks zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen derBildungspolitik diskutieren Prominente, Experten und Laienzukunftsweisende Thesen.Der Festakt im Berliner Tempodrom präsentiert am Vormittag,Nachmittag und Abend drei große Motti: See the World, Love the Worldund Change the World."'See the World' steht für die jüngeren Schülerinnen und Schüler,bei denen das Staunen eine der allerwichtigsten Voraussetzungen fürdas Lernen ist", sagt Henning Kullak-Ublick, Vorstand und Sprecherdes Bundes der Freien Waldorfschulen (BdFWS) und Organisator desFestivals. Unter dem Motto "See the World" zeigen Schüler*innen allerKontinente künstlerische Beispiele aus dem Waldorfunterricht derverschiedensten Kulturen: Von der japanischen Trommelgruppe der"Kyotanabe Steiner School" aus Kyoto bis zur traditionellenaustralischen Musik vom Orchester der "Little Yarra School" aus derNähe von Melbourne, von traditionellen afrikanischen Klängen derWaldorfschüler*innen aus Windhoek, Namibia, bis zum Chor- undOrchesterprojekt aller Berliner Waldorfschulen unter der Leitung vonYaron Traub, dem langjährigen Chefdirigenten des Valencia Orchestra.Unter der Überschrift "Love the World" wird am Nachmittag ausverschiedenen Perspektiven ausgelotet, was unsere Zeit pädagogischwirklich braucht. "Im Laufe der Jahrzehnte ist eine globaleZivilgesellschaft entstanden, für die wir eine Pädagogik brauchen,die den sich entwickelnden Menschen in den Mittelpunkt stellt, stattirgendwelche politischen, ökonomischen oder weltanschaulichenProgramme auszuführen", unterstreicht BdFWS Vorstand HennigKullak-Ublick. Daraus abgeleitete Herausforderungen an einezukünftige (globale) Bildungspolitik sowie die Rolle derWaldorfschulen auf diesem Weg werden in Talks und Workshops zubrisanten bildungspolitischen Themen fokussiert. Auch die siebenKernforderungen der Waldorfpädagogik an die Bildungspolitik werdenhier vorgestellt."Change the World" ist der Titel der Abendveranstaltung. "DieserAbschnitt wird hauptsächlich von älteren Schüler*innen vonverschiedenen Kontinenten bestritten. Sie sind es ja, die die Zukunftbald aktiv mitgestalten werden", betont Henning Kullak-Ublick.Beeindruckendes Beispiel dieses Engagements wird die gemeinsameEurythmieaufführung der Oberstufen aus Flensburg, Hamburg undHitzacker zu Beethovens 7. Sinfonie sein. Ebenso einmalig ist aberauch der Waldorf 100 Staffellauf, der seit einem Jahr quer durchDeutschland von Waldorfschule zu Waldorfschule führt. Schüler*innenaus 140 Waldorfschulen haben sich daran beteiligt, die letzte Etappeführt an diesem Tag ins Berliner Tempodrom.Umfangreiches Rahmenprogramm:Prominente Ehemalige lesen: Am Nachmittag gibt es eine Lesung derSiegerstücke des mit 25.000 Euro dotierten Waldorf 100-Dramapreises,der im April in Hamburg verliehen wurde. Es lesen dieSchauspieler*innen Karoline Eichhorn, Katja Weitzenböck und SamuelWeiss sowie der Bestseller-Autors Moritz Rinke. Alle sind ehemaligeWaldorfschüler*innen und Jurymitglieder.Vorträge und Filmpremiere: Der ehemalige Waldorfschüler JanisMcDavid, bekannt als "Der Mann ohne Arme und Beine" und beliebterImpulsgeber und Keynote-Speaker der Wirtschaft, wird Mut machen unddafür plädieren, die eigene Komfortzone zu verlassen.In der Filmpremiere von "Digital rEvolution", dessen Langfassungfür 2020 geplant ist, wird das Thema "digitale Zukunft" vorgestellt.Der US-amerikanische Filmemacher Paul Zehrer setzt sich dabei mit derFrage der Kinderentwicklung in Zeiten der Digitalisierungauseinander. Konzerte und Workshops, nicht nur für Kinder: DasEurythmietheater Orval aus Hamburg zeigt das zauberhafte Stück"Meluna", die Kleine Meerjungfrau für Kinder. Darüber hinaus gibt esOpen-door-Konzerte und Workshops, Infostände sowie eineninternationalen und einen Jugendpavillon.Pressekonferenz: Bereits am 18.09.2019 findet um 11:00 einePressekonferenz zu den sieben Kernforderungen an die Bildungspolitikstatt, bei der auch Ergebnisse einer großen, deutschlandweitdurchgeführten Elternbefragung zu ihren Erwartungen an die Schulevorgestellt werden. Der Ort wird noch bekannt gegeben.Weitere Informationen und Tickets für die Veranstaltung gibt esunter: https://www.waldorf-100.org/festival-berlin/Medienvertreter*innen wenden sich für eine Akkreditierung anVincent Schiewe per Mail schiewe@waldorfschule.de oder telefonischunter 040 - 34 10 76 99 - 6.Waldorf weltweitAm 7. September 1919 wurde die erste Waldorfschule in Stuttgartgegründet. Mit über 1.150 Waldorfschulen und rund 2.000Waldorfkindergärten, verteilt auf über 80 Länder auf allenKontinenten, ist die Waldorfpädagogik heute die weltweit größteunabhängige Schulbewegung. In Deutschland gibt es derzeit 245 FreieWaldorfschulen mit insgesamt rund 88.000 Schüler*innen.Pressekontakt:Vincent SchieweTelefon: 040-341076996Mail: schiewe@waldorfschule.deOriginal-Content von: Bund der Freien Waldorfschulen, übermittelt durch news aktuell