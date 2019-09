100 Jahre Waldorfschule: Internationaler Festakt im Berliner Tempodrom am 19. September 2019

Stuttgart/Hamburg (ots) - Die Waldorfschulen feiern in diesem Jahr100-jähriges Bestehen. Am 07. September 1919 wurde die ersteWaldorfschule in Stuttgart gegründet. Mittlerweile gibt es weltweitüber 1.150 Waldorfschulen und über 2.000 -kindergärten. Damit ist dieWaldorfpädagogik heute die weltweit größte unabhängige Schulbewegung.Wichtiger Termin:Donnerstag, 19. September 2019, 10:30 Uhr, Berlin:Internationales Waldorf-Festival "Waldorf100"Höhepunkt des Waldorf-Jubiläums wird der international besuchteFestakt im Berliner Tempodrom am 19. September 2019 sein. Hierpräsentieren Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern aus allen Ländernder Welt künstlerische Höhepunkte des Waldorf-Unterrichts. InWorkshops und Talks zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungender Bildungspolitik diskutieren Prominente, Experten und Laienzukunftsweisende Thesen. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft,eine Presseakkreditierung ist jedoch noch möglich.Ort: Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 BerlinPresse-Akkreditierung per Mail: schiewe@waldorfschule.deWeitere Infos: www.waldorf-100.orgPresseinformation: http://ots.de/yeKfhgPressekontakt:Vincent SchieweTelefon: 040-341076996Mail: schiewe@waldorfschule.deOriginal-Content von: Bund der Freien Waldorfschulen, übermittelt durch news aktuell