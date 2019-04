100 Jahre Nürnberger Frühlingsfest: Höhenrausch, Oper und Tradition (FOTO)

--------------------------------------------------------------Die Nürnberger Volksfestehttp://ots.de/CXPQii--------------------------------------------------------------Nürnberg (ots) -Vom 20. April bis 12. Mai 2019 lädt das Nürnberger Frühlingsfest,zur Feier eine Woche länger als gewohnt, wieder zahlreiche Besucherzum zweitgrößten Volksfest in Bayern ein. Die Geschichte derNürnberger Volksfeste reicht weit zurück, zum hundertjährigenJubiläum des Frühlingsfestes bieten die Veranstalter ein besonderesProgramm mit Superlativen, aber auch Traditionellem.Alle Mutigen können dieses Jahr erstmals mit dem höchsten mobilenFreifallturm "Sky Fall", der Schaukel "XXL Höhenrausch", mit einerSchaukelhöhe von 45 Metern, und dem 50 Meter hohen"Oktoberfest-Riesenrad" in ungekannte Höhen aufsteigen. Wer esgemütlicher mag wird beim "Alt-Wiener Pferdekarussell", dem weltweitgrößten seiner Art, fündig. Auch das Rahmenprogramm hält besondereTermine bereit. Die Pocket Opera Company führt am 5. Mai anverschiedenen Fahrtgeschäften eine neue Version von Carl Maria vonWebers "Der Freischütz" auf. Beim "Lichterzauber" am 3. Mai wandelnLeuchtgestalten und LED-Roboter über den Volksfestplatz. Hoch überdem Frühlingsfest zeigt die Hochseiltruppe der Geschwister WeisheitEuropas größte Hochseilshow. Wer wissen möchte, wie es hinter denKulissen des Volksfestes aussieht, kann jeden Sonntag an einerFührung des Vereins der Gästeführer e. V. teilnehmen. Beim Museumstagam 1. Mai zeigt das Spielzeugmuseum Nürnberg unter dem Motto "KleinesSpielzeug und große Vorbilder" besondere Schätze.Tradition wird bei den Nürnberger Volksfesten großgeschrieben. Sodürfen die Klassiker wie Schiffschaukel, Autoscooter und Geisterbahnebenso wenig fehlen wie das gemütliche Miteinander in den Festzelten,gebrannte Mandeln und Zuckerwatte. Weitere Programmpunkte beinhalteneinen Trachten- und Biertag, eine große Nostalgieausstellung und dasMusikfeuerwerk am 26. April.Neuanfang des Nürnberger Volksfestes 1919Kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges erhielt der SüddeutscheSchaustellerverband e. V. vom Nürnberger Stadtrat die Genehmigung zurErneuerung des Nürnberger Volksfestes. Planung und Verantwortunglagen erstmals vollständig beim Verband. Das NürnbergerHerbstvolksfest bestand bereits seit 1826. Jetzt nutzte man dieChance erstmals ein Frühlingsfest während der Osterzeit, damals nochan einem anderen Standort, zu etablieren. Das Fest sollte dieBevölkerung von den Schrecken und Auswirkungen des Krieges ablenken.Seit 1953 finden die Volksfeste am Dutzendteich statt, zumHerbstvolksfest im letzten Jahr kamen rund zwei Millionen Besucher.Pressekontakt:Sarah Mörsdorf| Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg| PR undKommunikation | Frauentorgraben 3 | 90443 NürnbergTelefon: +49 (0) 911 2336 139 | E-Mail: moersdorf@ctz-nuernberg.deOriginal-Content von: Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, übermittelt durch news aktuell