100 Jahre Frauenwahlrecht / Ohne Frauen ist kein Staat zu machen!

Berlin (ots) - "Frauen haben viel erreicht, sie führen Parteien,Fraktionen und Länder. Und wir haben eine Bundeskanzlerin. Doch nachwie vor ist der Anteil weiblicher Abgeordneter in den Parlamenten zuniedrig", sagt SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack. "Zudemverdienen Frauen für vergleichbare Arbeit im Durchschnitt 21 Prozentweniger als Männer. Frauen sind in den Vorständen der 160Börsenunternehmen kaum vertreten. An den Unternehmensspitzendominiert keine Vielfalt, sondern eine männliche Monokultur",kritisiert Edda Schliepack. Deshalb sei das 100-jährige Jubiläum zumFrauenwahlrecht nicht nur ein Grund zum Feiern. "Wir Frauen müssendieses wichtige Datum nutzen, um die notwendigen Veränderungen undweitere Reformen einzufordern", betont Edda Schliepack.Der 12. November 1918 gilt als die Geburtsstunde desFrauenwahlrechts. Frauen erhielten in Deutschland das aktive undpassive Wahlrecht. Der Weg dorthin war lang und führte zurerstmaligen Teilnahme der Frauen an der Wahl zur Nationalversammlungam 19. Januar 1919. Zahlreiche Frauen hatten im Vorfeld dafürgekämpft.Der Sozialverband Deutschland (SoVD) vertritt diesozialpolitischen Interessen der gesetzlich Rentenversicherten, dergesetzlich Krankenversicherten und der pflegebedürftigen undbehinderten Menschen. Über 570 000 Mitglieder sind bundesweit im SoVDorganisiert. Der Verband wurde 1917 als Kriegsopferverband gegründet.Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell