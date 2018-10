100 Jahre Frauenwahlrecht: 3sat-Doku zeigt, wofür Frauen heute kämpfen (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 3. November 2018, 21.45 UhrErstausstrahlungZum 100. Jahrestag der Einführung des Frauenwahlrechts im Jahr1918 in Deutschland und Österreich gibt die 3sat-Dokumentation "DieFreiheitskämpfe der Frauen - 100 Jahre Frauenwahlrecht" von IlonaKalmbach und Sabine Jainski am Samstag, 3. November 2018, 21.45 Uhr,einen historischen Rückblick und zeigt, wofür Frauen heute auf dieStraße gehen. Zu Wort kommen unter anderen die SchauspielerinnenMaren Kroymann, Jasmin Tabatabai und Senta Berger, die RegisseurinnenPetra Volpe und Yael Bartana sowie die ehemalige Frauenministerin undBundestagspräsidentin Rita Süssmuth.Die Dokumentation zeigt, dass Frauen heute zwar formalgleichgestellt, aber durch verkrustete Machtstrukturen noch immerbenachteiligt sind. Zudem gibt es neue antifeministische Tendenzen,vor allem im Umfeld rechtspopulistischer Bewegungen. Deshalb streitetdie Frauenbewegung inzwischen für Gleichberechtigung, gegen Sexismusund Machtmissbrauch, für körperliche Selbstbestimmung, politischeTeilhabe und gleichen Lohn. Wie etwa in Polen, den USA oder beimGeneralstreik der Frauen in Spanien im März 2018, bei dem MillionenMenschen jeden Alters und Geschlechts auf die Straße gingen.Die Doku schaut auch auf die Politik, wo ein großesUngleichgewicht deutlich wird: Im deutschen Bundestag hat sich derFrauenanteil drastisch verringert. Bundesweit engagieren sich deshalbInitiativen für Wahlrechtsreformen nach dem Vorbild vieler Länder,allen voran dem Vorbild Frankreichs, wo durch die Einführung desParitätsgesetzes der Frauenanteil signifikant gestiegen ist. Da vieleParteien in Deutschland nicht bereit sind, auf freiwilliger Basiseine Quotenregelung einführen, sagt die Staatsrechtlerin SilkeLaskowski, "dass der Gesetzgeber nun aktiv werden muss, um diesestrukturelle Diskriminierung von Frauen in der Politik zubeseitigen".Auch in Kunst und Kultur herrscht eine stillschweigendeMännerquote um 80 Prozent, wie Studien zeigen. Obwohl im Filmbereichebenso viele Frauen studieren, arbeitet hinterher nur ein Bruchteilim erlernten Beruf. In der Regel verschwinden Frauen ab 30 Jahren vomFernsehschirm. Doch wenn ihre Geschichten nicht erzählt werden, gibtes auch keine Vorbilder für ein anderes Leben. Dagegen engagiert sichPro Quote Film: "Das ist ein Kampf für unsere Töchter", sagt dieSchauspielerin Jasmin Tabatabai, "und auch für die Frauen in anderenLändern", in denen Frauen noch stärker in ihren Rechten beschnittenwerden.Die Dokumentation als Video-Stream: https://ly.zdf.de/uIh/Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/freiheitskaempfederfrauen3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell