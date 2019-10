Berlin (ots) -Ob hochkomplexe Krebsmedikamente, gechipte Tabletten zurEinnahmekontrolle, Spülmaschinen-Tabs oder Süßstoff, bei der BerlinerKORSCH AG dreht sich seit 100 Jahren alles um die Tablette. Ab derUnternehmensgründung 1919 durch Emil Korsch entwickelte sich derTablettenpressenhersteller zum anerkannten Spezialisten fürTablettiertechnologie und darüber hinaus zum Partner für den gesamtenProzess des Tablettierens. Heute zählt die KORSCH AG weltweit zu dendrei führenden Herstellern von Tablettenpressen. "Mit traditionellenWerten, der Unabhängigkeit eines familiengeführten Unternehmens unddem Pulsschlag eines innovationsgetriebenen, wirtschaftlich gesundenMarktführers haben wir gemeinsam unsere 100-jährige Firmengeschichtemit Leben gefüllt", fasst Stephan Mies, Geschäftsführer undVorstandsvorsitzender der KORSCH AG zusammen.Dieser große Meilenstein ist bereits seit Anfang des Jahres einzentrales Thema im Hause KORSCH. Neben einem umfangreichen Umbau unddem Aufstocken der Konzernzentrale in Berlin-Borsigwalde gehörte dieJubiläumsfeier zusammen mit 1.000 geladenen Kunden, Partnern undMitarbeitern am 20. September 2019 zu den absoluten Highlights.Hierfür verwandelte sich das Firmengelände zum Erlebnisort dereigenen Unternehmensgeschichte. Eine ausführliche FactoryTourgewährte detaillierte Einblicke in die aktuelle Produktion - ungefähr100 Anlagen verlassen jedes Jahr die Werkshalle in derBundeshauptstadt, auf dem Weg in die ganze Welt. Die neuesteGeneration flexibler Tablettieranlagen wurde den Eventteilnehmern miteiner futuristischen Holographie-Show an diesem Abend vorgestellt.Anschließend konnte der Prototyp der Modellreihe erstmalig vomFachpublikum, noch vor der Markteinführung 2020, begutachtet werden.100 Jahre Tablettiererfahrung für die Lösungen von morgen "Wirsind als Spezialist der kompetente, zuverlässige Anlagenpartner inder Gegenwart und wollen darüber hinaus mit unseren Kunden dieseErfolgsgeschichte fortsetzen. Gemeinsam werden wir weiterhin dieZukunft der Tablette auf den internationalen Märkten aktiv prägen.Indem wir noch schnellere, flexiblere und effizientereProduktionsverfahren entwerfen, haben wir die Möglichkeit, dieLebensqualität vieler Menschen zu verbessern", prognostiziert StephanMies.Bereits in den 1960er und -70er-Jahren konnte KORSCH zuerst mitder Pharmapress-Serie das pharmazeutische Tablettieren und dann mitden TRP-Rundlaufpressen die Hochleistungsproduktion bei technischenAnwendungen entscheidend verbessern. Neben neuen mechanischenKonzepten entstanden auch anwendungsorientierte Tools, wie KORSCHPharmaControl®, PharmaResearch und PharmaCheck®, zur automatischenPresskraftregelung, Datenerfassung und Qualitätskontrolle.Ab den 2000er-Jahren rückten hochtechnologische Anwendungen, wiedie Chip-in-Tablet-Technologie und komplexe Containment-Lösungenweiter in den Fokus. Ein aktuelles Beispiel für den Innovationsgeistim Hause KORSCH: die im letzten Jahr gelaunchte 4. Generation der XL400. Sie bündelt die Erfolgsfaktoren der hundertfach bewährtenVorgängermodelle und überführt diese in ein neues Level vonFlexibilität, ergonomischem Design und intelligenterAnlagensteuerung. Denn neben einer ständig fortschreitenden Evolutionder Tablettieranlagen, spielen vermehrt digitale, intelligenteProdukte eine tragende Rolle. Die bereits auf der Interpack 2017vorgestellte holographische Bedienassistenz KORSCH PharmaView® istein weiterer Fingerzeig in Richtung Zukunft.Alle Kompetenzen unter einem Dach"Nähe nach innen und nach außen beschreibt die KORSCH-DNA mit nurwenigen Worten", so der Vorstandsvorsitzende. Deshalb ist derzentrale Entwicklungs- und Produktionsstandort in Berlin-Borsigwaldeein besonders wichtiger Faktor für die konstant hohe Qualität derAnlagen und Services. Hier im Kompetenzzentrum setzenEntwicklungsingenieure, Marketing, Vertrieb, Projektmanagement,Fertigung und Montagetechniker gemeinsam unter einem Dach die vielenkundenindividuellen Anlagenprojekte um. Höchste Zuverlässigkeit,Langlebigkeit und technologische Ausgereiftheit für maximaleWirtschaftlichkeit verkörpern bei KORSCH das Gütesiegel "Made inGermany". "100 Jahre KORSCH haben mittlerweile fünfMitarbeitergenerationen geprägt. Sie geben unserem Unternehmen ihrGesicht, ihre Ideen und ihr Engagement und führen KORSCH jeden Tagaufs Neue in die Zukunft. Darauf können wir besonders stolz sein",stellt Stephan Mies fest.Über die KORSCH AGSpezialist für TablettiertechnikDie KORSCH AG mit Sitz in Berlin-Borsigwalde ist Spezialist derTablettiertechnologie und Partner für den gesamten Herstellprozess.Das familiengeführte, mittelständische Maschinenbauunternehmen mitca. 300 Mitarbeitern bietet branchenübergreifende Kompetenz beiStandard- und Sonderlösungen, nicht nur für die Pharmazie, sondernauch für die Nahrungsmittel-, Süßwaren- oderReinigungsmittelindustrie sowie Chemie und Technik. Die innovativen und höchst flexiblen Maschinensysteme erfüllen sämtliche Ansprüche: von Spezialpressen für Forschung und Entwicklung über Rundlaufpressen für den Scale-Up-Betrieb über die Herstellung kleiner Chargen bis hin zur Produktion von Blockbustern im 24-Stunden-Hochleistungsbetrieb. Neben der zentralen Niederlassung in den USA, der KORSCH America Inc., ist das Unternehmen seit 2016 auch im indischen Mumbai mit einem Tochterunternehmen vertreten und verfügt über ein weltweites Vertriebs- und Servicenetzwerk für garantiert reibungslose Abläufe. Darüber hinaus bietet das nach neuesten technologischen Gesichtspunkten gestaltete KORSCH INNOVATION CENTER in Berlin ein perfektes Lern- und Arbeitsumfeld für die Produktentwicklung und Optimierung aller Tablettierprozesse.