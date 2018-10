Hamburg (ots) - In Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs vor100 Jahren bringen die NDR Radiophilharmonie und das Royal LiverpoolPhilharmonic Orchestra gemeinsam Benjamin Brittens "War Requiem" inHannover (3. November) und Liverpool (10. November) auf die Bühne.Das Werk, 1962 uraufgeführt, stützt sich auf Texte des englischenDichters Wilfred Owen, der 1918 im Ersten Weltkrieg starb. SeineWorte "My subject is war and the pity of war" sind der Partitur des"War Requiem" vorangestellt. Benjamin Britten verstand das Werk alsGeste der Versöhnung. Der Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, derBrite Andrew Manze, initiiert nun zum Jahrestag des Kriegsendes imNovember 2018 die Zusammenarbeit der Orchester und Chöre aus denbeiden UNESCO Cities of Music."Für mich hat es eine starke symbolische Kraft, diese beidenhervorragenden Orchester aus den einst verfeindeten LändernGroßbritannien und Deutschland zu Proben und den Konzerten des WarRequiems zusammenzubringen, und noch dazu in den beiden UNESCO Citiesof Music", so Andrew Manze, der seit Sommer 2018 auch ErsterGastdirigent des Royal Liverpool Philharmonic Orchestra ist. "Wirsind aktuell umgeben von Kriegen und Konflikten, daher ist das 'WarRequiem' noch immer eine Geste für den Frieden. Brittens Musik istgroßartig, sie ist sehr bewegend und regt an, über die Konsequenzenunseres Handelns nachzudenken."In Hannover kommt am Sonnabend, 3. November, im Kuppelsaal einetwa 470-köpfiges internationales Ensemble zusammen: Neben der NDRRadiophilharmonie und dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra dieKnabenchöre beider Städte sowie der Royal Liverpool PhilharmonicChoir, der Bachchor Hannover, der Norddeutsche Figuralchor, derMädchenchor Hannover und das Junge Vokalensemble Hannover. AlsSolisten mit dabei sind die Sopranistin Susanne Bernhard und derBariton Benjamin Appl sowie der Tenor Ed Lyon. Auf das Konzert inHannover folgt die Aufführung des "War Requiems" am Sonnabend, 10.November, in der Kathedrale von Liverpool.Begleitend zu den Konzerten bieten die NDR Radiophilharmonie unddie NDR Reihe "Discover Music!" seit Schuljahresbeginn inNiedersachsen ein umfangreiches, interdisziplinäresMusikvermittlungsprojekt für Klassen ab Stufe 9 an. Die Bedeutung des"War Requiem" als musikalische Mahnung nach dem Schrecken derWeltkriege ist einer der zentralen Beweggründe, diese Kompositioninsbesondere der jungen Generation nahe zu bringen. In Zusammenarbeitmit Fachkräften aus Musik-, Tanz- und Schauspielpädagogik werden anzwölf Schulen, die durch ein Losverfahren ermittelt wurden,mehrwöchige Workshops angeboten. Außerdem gibt es für alleangemeldeten Schulen speziell konzipierte Unterrichtsmaterialien zumThema. Der gemeinsame Besuch der Generalprobe am Freitag, 2.November, im Kuppelsaal Hannover bildet den Abschluss desVermittlungsprojekts "War Requiem". Weitere Informationen sind onlineunter www.NDR.de/discovermusic-hannover.de zu finden.Das Konzert am 3. November in Hannover wird im Radio auf NDRKultur live übertragen und online auf "ARTE Concert" live gestreamt.Das Konzertprojekt wird gefördert von der Stiftung Niedersachsen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina Brinkerb.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell