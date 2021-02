100 Jahre Braun / 100 Jahre innovative Produkte, 100 Jahre gutes und zeitloses Design

Schwalbach (ots) - Die Traditionsmarke richtet ihren Blick in diesem Jubiläumsjahr in die Vergangenheit, aber auch ganz besonders in die Zukunft. Im Fokus steht, weiterhin Produkte mit zeitloser Ästhetik zu entwickeln, die das Leben vereinfachen und eine lange Lebensdauer aufweisen. Eine Maxime aus der Vergangenheit, an die bereits Max Braun glaubte, die den Grundstein für die Unternehmensgründung legte und die auch in der Zukunft Bestand hat.Am 1. Februar 1921 als kleine Ingenieurwerkstatt in Frankfurt am Main gegründet, feiert Braun in diesem Jahr das Firmenjubiläum als international erfolgreiche Design-Marke. Die Produktklassiker von Braun haben in vielen Haushalten Tradition und garantieren den Markterfolg des Unternehmens. "Gutes Design für eine bessere Zukunft" gehörte bereits zu den Gründungsprinzipien bei Braun. Da die Ingenieure auch stets mit bekannten Designern zusammengearbeitet haben, steht Braun für Produkte, die sich durch intuitives, nützliches und langlebiges Design auszeichnen. Dies zeigt sich bis heute in jedem einzelnen Braun Produkt, vom Rasierer bis zum Stabmixer.Das Bekenntnis zu technisch und optisch langlebigen Produkten hat in Zeiten des schnellen Konsums eine besondere Bedeutung und begleitet das Unternehmen nun auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Gutes Design kann die Zukunft positiv beeinflussen - diese Haltung wird Braun auch in den nächsten 100 Jahren prägen. Folgende Höhepunkte wird es im Jubiläums-Jahr 2021 geben: viele Braun Produkte in einer Design Edition*; eine Kooperation mit einem namhaften Designer** und natürlich den diesjährigen BraunPreis, der in diesem besonderen Jahr auch ganz im Zeichen von "Gutes Design für eine bessere Zukunft" steht.* ab Februar erhältlich** wird im Februar bekannt gegebenPressekontakt:Procter & Gamble, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am TaunusSteffi Speisebecher-Meister, Braun Markenkommunikation,E-Mail: speisebecher.s@pg.comBrandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2,40212 DüsseldorfRebecca Stifter, Tel.: +49 (0)211 585886-228,E-Mail: rebecca.stifter@brandzeichen-pr.deOriginal-Content von: Braun GmbH, übermittelt durch news aktuell