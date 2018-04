100 Jahre Bayern: ZDF-Doku am Tag der Arbeit (FOTO)

Mainz (ots) -Bayern feiert 100 Jahre Freistaat. Die ZDF-Dokumentation "Blaues Blutund Bierrebellen" erkundet aus diesem Anlass, was typisch Bayern istund den Freistaat in den zurückliegenden 100 Jahren geprägt hat - zusehen am Tag der Arbeit, Dienstag, 1. Mai 2018, 19.15 Uhr, im ZDF.Schlösser und Bier, Lederhosen und Blasmusik - diese bayrischenTraditionen sind an vielen Orten im Freistaat Quelle für Neues: InFranken brauen Frauen Bier, am Tegernsee tragen trendbewussteTeenager Lederhosen. Und in den mehr als 130 königlichen Burgen undResidenzen Bayerns hat sich ebenfalls viel geändert: So lebt HerzoginAnna zwar in einem Schloss am Tegernsee, doch die Urenkelin von KönigLudwig III., der vor 100 Jahren abdanken musste, ist eine moderneUnternehmerin: Die 40-Jährige führt die Tegernseer Brauerei,renoviert alte Gasthäuser und öffnet das Schloss für Events. Als derBerliner Publizist und Politiker Kurt Eisner im November 1918mithilfe bewaffneter Soldaten den politischen Umsturz schaffte,verkündete er: "Bayern ist fortan ein Freistaat." Herzogin Anna lebtdiese Freiheit, weltoffen und bodenständig zugleich: "Ich liebeunsere bayrische Tradition, aber damit sie weiterlebt, muss man siebehutsam unserer Zeit anpassen."Die 15-minütige Dokumentation von ZDF-Autorin Ursula Hopf berichtetauch von einer kleinen Getränke-Revolution - als zwei Frauen ausFranken ein "Bier von Frauen für Frauen" entwickelten. Dem Malzmischten sie Champagner-Hefe bei und Hopfensorten mit Fruchtaromenwie Mandarine und Pfirsich. Im Bierland Franken wurden dieBraurebellinnen zunächst skeptisch beäugt, mittlerweile sind sie abergeschätzte Bier-Botschafterinnen. Ebenfalls von manchen geschätzt:Garnelen aus Bayern mit Safranschaum und Minz-Bulgur - eineSpezialität im Münchner Restaurant von Ali Güngörmüs, der bayrischeund türkische Zutaten mischt und sagt: "Die Münchner holen sich dasBeste von überall her."https://www.zdf.de/doku-wissenhttps://twitter.com/ZDFpressehttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/blauesblutPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell