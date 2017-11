100. Hochschule setzt auf DATEV Students online / Portal für Studierende mit Berufsziel Steuerberater ist begehrt (FOTO)

Nürnberg (ots) -Knapp ein Jahr nach der ersten Hochschule hat mit der UniversitätTrier bereits die 100. Bildungseinrichtung das Portal DATEV Studentsonline für ihre Studierenden und deren Dozenten freigeschaltet. Sieermöglicht ihnen damit den einfachen Zugriff auf einpraxisorientiertes Angebot für das Selbststudium rund um dieSteuerberatung. Über www.datev.de/students können sie sich mit ihremHochschul-Login einloggen und die dort angebotenen Informationen,E-Learnings und DATEV-Software selbstgesteuert nutzen. DieUniversität Trier gehört damit zum Kreis der Hochschulen, die ihrenStudierenden ein modernes Lernumfeld bieten und dabei auch mit demgenossenschaftlich organisierten IT-Dienstleister DATEV eGzusammenarbeitet.Prof. Matthias Wolz, Inhaber des Lehrstuhls fürBetriebswirtschaftslehre, insbesondere Rechnungswesen &Wirtschaftsprüfung an der Universität Trier, ist von derZusammenarbeit mit der DATEV überzeugt: "Wir wollen unsereStudierenden nicht nur auf einem wissenschaftlich anspruchsvollenNiveau, sondern auch praxisnah exzellent ausbilden. Dazu passt dasAngebot der DATEV an Bildungseinrichtungen zusammen mit demSelbstlernangebot für die Studierenden über Students onlinehervorragend."Virtuelles Klassenzimmer für das SelbststudiumDATEV Students online stellt Informationen über die Branche derSteuerberater, entsprechende Wissenstests, didaktisch aufbereiteteE-Learnings mit Zugriff auf die DATEV-Datenbank Lexinform undDATEV-Software sowie nach erwiesenem Lernerfolg automatisch erstellteLeistungsnachweise zur Verfügung. Informationen und Wissenstests sindfür jeden Interessierten online frei zugänglich. Der Zugriff auf dieDATEV-Lösungen und die E-Learning-Kurse im geschützten Bereich istdank der Kooperation mit dem Deutschen Forschungsnetz (DFN) über dieeinfache Eingabe des eigenen Hochschul-Logins möglich. Die Nutzungist für Bildungspartner und Studierende kostenlos. Die jeweiligeHochschule muss lediglich einmalig einige technische Einstellungenvornehmen, damit ihre Studierenden und Dozenten das Angebot soeinfach nutzen können.Studierende insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaftenerhalten über das Portal Unterstützung bei der Berufsorientierung undAntworten auf Fragen wie: Soll ich Steuerberater werden? Wo kann ichmit Branchen-Software üben? Wo recherchiere ich für meineSteuer-Hausarbeit? Wie werde ich fit für mein Kanzlei-Praktikum? Überden didaktisch aufbereiteten Lernmedien-Mix lernen die Studierendenden Berufsstand, sein Arbeitsumfeld und die in vielen Kanzleiengenutzten DATEV-Lösungen kennen.Das Lernen lässt sich jederzeit unterbrechen und zeit- undortsungebunden auf unterschiedlichen Zugangsgeräten - PC, Laptop,iPad und Smartphone - fortsetzen. Auch können die Nutzer Lernpfadenmit vorgegebenen Stationen folgen oder situationsbedingt entscheiden,was sie lernen möchten. Zudem ist über die DATEV-Community derdirekte Austausch mit anderen Lernenden und Steuerberatern möglich.Damit erfüllt DATEV Students online die Anforderungen, dieStudentinnen und Studenten heute an virtuelle Klassenräume haben.Digitale LeistungsnachweiseBesonderes Highlight auf Students online ist die automatischeVergabe von Leistungsnachweisen in Abhängigkeit von vorherdefinierten Kriterien, wie zum Beispiel das korrekte Lösen vonAufgaben mit Hilfe der DATEV-Software. Diese digitalenLeistungsnachweise lassen sich fälschungssicher in sozialenNetzwerken teilen und sind so eine wertvolle Komponente in digitalenBewerbungsmappen.DATEV Students online ist ein Produkt der DATEV-Partnerschaft fürBildung speziell für Studierende und wurde im Wintersemester 2016/17freigeschaltet. Ziel von Students online ist es, diesen dasselbstgesteuerte Erlernen von DATEV-Software und damit eineneinfacheren Berufseinstieg zu ermöglichen. Die DATEV-Partnerschaftfür Bildung bietet Bildungseinrichtungen, gleich ob Hochschulen,Berufsschulen, Volkshochschulen oder Institute privater Anbieter, diekostenlose Nutzung und Wartung von DATEV-Lösungen zu Lehrzweckensowie Lehrerfortbildungen und sonstige Veranstaltungen an.Pressekontakt:DATEV eGClaudia SpechtTelefon 0911 319-51224claudia.specht@datev.dewww.datev.de/pressewww.datev.de/pressefototwitter: @DATEV_SprecherDATEV eG90329 Nürnberg | Telefon +49 911 319-0 | Telefax +49 911 319-3196E-Mail info@datev.de | Internet www.datev.deSitz: 90429 Nürnberg, Paumgartnerstr. 6-14 | RegistergerichtNürnberg, GenReg Nr.70VorstandDr. Robert Mayr (Vorsitzender)Eckhard Schwarzer (stellv. Vorsitzender)Prof. Dr. Peter KrugJörg Rabe von PappenheimDiana WindmeißerVorsitzender des Aufsichtsrats: Joachim M. ClostermannOriginal-Content von: DATEV eG, übermittelt durch news aktuell