100 Euro Dividende von W. P. Carey: Mit 5,3 % Dividendenrendite wenig Einsatz nötig?

Möchtest du 100 Euro Dividende erhalten von W. P. Carey (WKN: A1J5SB)? Grundsätzlich dürften Foolishe Investoren wissen, dass hierfür vielleicht etwas weniger Einsatz notwendig ist. Immerhin besitzt der US-amerikanische Real Estate Investment Trust eine Dividendenrendite von 5,3 %.

Aber was heißt das eigentlich? Rechnen wir ein bisschen herum. Wenn man als Foolisher Dividendenjäger jedenfalls eine Ausschüttung von 100 Euro haben möchte, könnte das grundsätzlich trotzdem hohe Volumina benötigen. Je nachdem, in welchem Intervall man eine solche Dividende von W. P. Carey auf seinem Verrechnungskonto sehen will.

W. P. Carey: 100 Euro Dividende pro Jahr, Quartal & Monat

Vielleicht kennst du das Schema dieser Artikel bereits. Wir wollen einfach mal ein wenig herumrechnen, was für 100 Euro Dividende von W. P. Carey pro Jahr, Quartal und auch Monat nötig ist. Fangen wir mit dem einfachsten zu erreichenden Wert an: Nämlich dem benötigten Vermögen auf Jahresbasis.

W. P. Carey zahlt derzeit 1,052 US-Dollar Dividende je Vierteljahr aus, was hochgerechnet auf ein Gesamtjahr 4,208 US-Dollar entspräche. Bei einem derzeitigen Umrechnungskurs von 1,129 US-Dollar je Euro hieße das, dass brutto 3,72 Euro je Aktie und Jahr eingehen. Für 100 Euro Dividende benötigte man daher rund 27 Anteilsscheine. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 70,16 Euro läge der Einsatz bei 1.894,32 Euro. Das könnte möglich oder als Positionsgröße durchaus realistisch sein.

Rechnen wir weiter: Um je Vierteljahr eine Ausschüttung in dieser Höhe von dem US-amerikanischen Real Estate Investment Trust zu erhalten, können wir direkt die Vierteljahresdividende betrachten. 1,052 US-Dollar sind umgerechnet 0,931 Euro. Für eine entsprechende Dividende wären 108 Anteilsscheine nötig, die bei dem aktuellen Aktienkurs einem Vermögen von 7.577,28 Euro entsprächen. Das ist schon deutlich mehr. Aber vielleicht noch realistisch, wenn diese Position eine gewisse Allokation besitzt. Oder aber das eigene Depot sehr groß ist.

Wie auch immer: Rechnen wir zu guter Letzt noch aus, was für 100 Euro Dividende pro Monat von W. P. Carey nötig sind. Für 300 Euro Dividende pro Vierteljahr und 0,931 Euro Ausschüttungssumme benötigt man unterm Strich 323 Anteilsscheine. Mit einem Gegenwert von 22.661,68 Euro sehen wir, dass diese Allokation vielleicht für einige Depots dann doch ziemlich groß wäre.

Interessante Zahlen … und ein wenig Schützenhilfe?

Bei W. P. Carey sind 100 Euro Dividende aufgrund der hohen Dividendenrendite jedenfalls in vielerlei Hinsicht realistischer. Wobei ich mich trotzdem frage, wie viele Investoren diesem zugegebenermaßen qualitativen Real Estate Investment Trust eine Allokation von über 22.600 Euro in ihrem Depot einräumen können.

Ein wenig Schützenhilfe gibt es natürlich auch bei diesem REIT. Schließlich erhöht das Management inzwischen auf Vierteljahresbasis die Dividende geringfügig um jeweils 0,2 US-Cent. Viel ist das zwar nicht, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Vor allem wenn wir ein solches eher sehr moderates Dividendenwachstum über viele Jahre weiterdenken.

