100 Euro Dividende von IIPR: Möglich?!

100 Euro Dividende von einer Aktie sind natürlich nicht gerade wenig. Wobei wir differenzieren müssen, in welchem Intervall man eine solche Ausschüttungssumme bei einer einzelnen Aktie haben möchte. Pro Jahr, pro Vierteljahr oder Monat? Allesamt gute Möglichkeiten.

Rechnen wir heute einmal bei Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH), wie wir hier auf 100 Euro Dividende kommen können. Jedes dieser Intervalle ist dabei relevant. Wobei wir eines sagen können: Es braucht zum jetzigen Zeitpunkt einen hohen Einsatz. Aber das muss mittel- bis langfristig vielleicht nicht so bleiben.

100 Euro Dividende von diesem Cannabis-REIT!

Um die besagten 100 Euro Dividende bei jedem Ausschüttungsintervall ermitteln zu können, müssen wir zunächst eines tun: Uns die derzeitige Dividende von Innovative Industrial Properties näher ansehen. Momentan zahlt der Cannabis-REIT jedenfalls 1,50 US-Dollar als vierteljährliche Ausschüttungssumme an die Investoren aus. Das entspricht 6,00 US-Dollar auf Jahresbasis sowie umgerechnet bei 1,128 US-Dollar je Euro einem Wert von ca. 5,32 Euro. Die Vierteljahresdividende kommt dann wiederum auf 1,33 Euro. Das soll für den Moment unsere Basis sein.

Um von Innovative Industrial Properties 100 Euro Dividende pro Jahr zu erhalten, benötigt man als Investor entsprechend ca. 19 Anteilsscheine. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 218,80 Euro läge der Einsatz bei 4.157,20 Euro, was definitiv nicht wenig ist. Aber rechnen wir weiter.

Wer als Investor lieber 100 Euro Dividende pro Vierteljahr haben möchte, der benötigt bei 1,33 Euro pro Quartal abgerundet 75 Anteilsscheine an dem Cannabis-REIT. Hier läge der Einsatz dann entsprechend bei ca. 16.410 Euro. Und wenn man als Investor eine solche Ausschüttungssumme auf monatlicher Basis haben möchte, verdreifacht sich die benötigte Aktienmenge sowie auch der eigene Einsatz auf 49.230 Euro. Definitiv nicht wenig.

Wir erkennen daher, dass bei Innovative Industrial Properties die derzeitige Dividendenrendite mit lediglich ca. 2,4 % ein Hindernis ist. 100 Euro Dividende sind selbst auf Jahresbasis lediglich mit einem höheren Einsatz möglich. Aber: Der REIT selbst hilft noch mit.

Schützenhilfe von Innovative Industrial Properties

Innovative Industrial Properties ist schließlich für sein Dividendenwachstum bekannt. Selbst zuletzt wuchs die Dividende von 1,40 US-Dollar je Aktie im zweiten Quartal auf 1,50 US-Dollar im dritten Quartal. Den Wert für das vierte Vierteljahr kennen wir noch nicht, weiteres Dividendenwachstum sollte jedoch vorprogrammiert sein.

Bei historischen Dividendenwachstumsraten von zuletzt ca. 30 % im Jahresvergleich ist der Beitrag enorm. Wenn das so weitergeht, verringert sich der heute benötigte Einsatz für 100 Euro Dividende natürlich konsequent. Das kann ein Katalysator sein, auf den man als Foolisher Investor langfristig durchaus setzen kann. Auch wenn er Zeit benötigt und nicht dazu führt, dass man heute bereits eine Ausschüttungssumme in dieser Höhe einstreichen kann.

Der Artikel 100 Euro Dividende von IIPR: Möglich?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

