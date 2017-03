100 Entwickler und Publisher arbeiten bereits mit G2A

Hongkong (ots/PRNewswire) -Der digitale Gaming-Marktplatz G2A.COM (https://www.g2a.com/) undsein Entwickler- und Publisher-Supportprogramm G2A Direct(https://id.g2a.com/business/developer) zählen jetzt 100angeschlossene Entwickler und Publisher, darunter Wargaming, Hi-RezStudios, Introversion und Superhot Team. Über Direct, vorgestellt imJuli 2016, können Entwickler und Publisher über G2A.COM direkt an die12 Millionen Kunden von G2A verkaufen.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/474393/G2A_100_developers.jpg )Die Idee hinter G2A Direct war, den Entwicklern auf demG2A-Marktplatz eine breite Präsenz zu verschaffen. Mit dem Programmkönnen Entwickler nicht nur aus dem eigenen Direktverkauf, sondernauch über Drittverkäufe ihrer Inhalte Geld verdienen. Das gibt es aufkeinem anderen Marktplatz. Genau wegen dieser Alleinstellungsmerkmalefindet man auf G2A Direct jetzt die verschiedensten Game-Formate,große Releases genau wie Indie-Games mit Merkmalen wieIn-Game-Währung bis hin zu einzigartigen Starter-Packs. Wargaming,das neueste Mitglied von Direct, wird schon bald für World of Tanksvier exklusive G2A-Starter-Packs anbieten, einschließlich American,Soviet, German und Veteran, sowie Master of Orion Collector's Editionund Hybrid Wars .Über Direct können Entwickler und Publisher den Marktplatz alshervorragendes Tool für Benutzerakquise und Verkauf nutzen. Directeröffnet Entwicklern ein brandneues (und 12 Millionen Benutzerstarkes) Publikum durch Initiativen wie Interviews und Features aufYouTube und den G2A-eigenen Websites. Es gibt regelmäßigGame-of-the-Day-Aktionen, vierzehntägige Direct-Verkäufe undSocial-Media-Posts. Mit Direct haben Entwickler die volle Kontrolleüber ihr Inventar. Per G2A-Datenbankabfrage können sie ermitteln, obein Key derzeit auf G2A gelistet ist oder bereits zuvor auf G2Averkauft wurde. So profitieren Entwickler von uneingeschränktemZugang und Support von G2A.Mariusz Mirek, Outbound Sales Specialist für G2A Direct, freutsich über das Zukunftspotenzial von Direct: "G2A Direct ist der klareBeweis, dass G2A ein gewichtiger Teilnehmer der Game-Branche ist unddas Marktplatzmodell nicht nur für unsere Kunden, sondern auch fürunsere Content Creator von Nutzen ist. Wir sind stolz darauf, diese100 Entwickler zu unseren Freunden und Partnern zu zählen. Wir sindüberzeugt, dass wir gemeinsam auch weiterhin für Millionen vonNutzern einen wertvollen Dienst leisten können."Zu diesem Dienst zählt auch das neueste Direct-Produkt: G2A Deal(https://www.g2a.com/en/game-deals). Deal ist ein Treueprogramm, daszusammen mit Entwicklern für die G2A-Kunden aufgelegt wurde. Esbietet handverlesene Games, Rabatt-Codes und weitere Treueprämien zumgünstigen Abopreis. G2A Deal startet mit CI Games' Lords of theFallen, Microïds' Syberia 1 und 2, Codemasters' Dirt 3 und SuperhotTeams SUPERHOT.Täglich kommen neue Direct-Partner auf G2A.COM hinzu, und dasUnternehmen will sich weiter für große und kleine Entwicklereinsetzen.Informationen zu G2A Direct:Das G2A Direct-Programm verschafft Entwicklern und Publishern einebreite Präsenz auf einem Marktplatz mit mehr als 12 MillionenNutzern.Entwicklern und Publishern bietet das Programm unter anderemfolgende Leistungen:1. Umsatzbeteiligung von 89,2 % am Verkauf von Game-Codes über G2ADirect2. Optionaler Aufschlag von bis zu 10 % als Entwicklergebühr beiDrittverkäufen3. Möglichkeit der G2A-Datenbankabfrage, um zu ermitteln, ob ein Keyderzeit auf G2A gelistet ist oder bereits zuvor auf G2A verkauftwurde4. Zugeteilter Account Manager, erreichbar während Bürozeiten (MEZ)5. Individuell gestaltbare Storefront6. Storefront mit Links auf Social-Media-Kanäle des Entwicklers oderPublishers7. Feature-Platzierung der Angebote des Entwicklers ÜBER denenanderer Drittanbieter8. Benutzer-Dashboard mit kompletter Inventarkontrolle,Preiskontrolle und Verkaufshistorie9. Möglichkeit gemeinsamer Vorverkäufe und Sonderangebote über dieregulären G2A-Verkaufstools wie Mailer, Social-Media-Posts undIn-Site-Inventar10. Zugang zu einem jungen Gamer-Publikum mit einzigartiger DynamikWeitere Informationen erhalten Sie von pr@g2a.com oder vom G2ADirect Team unter developers@g2a.com .Pressekontakt:+48-570-069-721Original-Content von: G2A.com, übermittelt durch news aktuell