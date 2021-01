Die 100 Dinge, die ich beim Investieren gelernt habe

Wie du in Nr. 47 meiner Liste sehen wirst, ist es sehr wichtig, einen Schritt zurückzutreten und die Sache aus der richtigen Perspektive zu sehen.

In einem Versuch, nicht immer wieder die gleichen Fehler zu machen, hier mein Versuch, die 100 Lektionen zu kodifizieren, die ich in meiner bisherigen Karriere als Investor gelernt habe.

1. Der größte Teil dieser Liste widmet sich den Erkenntnissen über die Auswahl von Aktien, aber wisse dies: Es ist verdammt schwer, den Markt zu schlagen. 99 % der Menschen sind am besten bedient, wenn sie ständig kostengünstige Indexfonds als Kern ihres Portfolios kaufen und halten – wobei ich mit 99 % vielleicht untertreibe.

2. Suchst du nach einem diversifizierten, kostengünstigen Indexfonds? Vanguard ist das, was ich jedem empfehle, der fragt. Es gibt drei Geschmacksrichtungen: 1) Aktien und Anleihen: Target-Date-Fonds. 2) Gesamter Weltaktienmarkt: Vanguard Total World Stock Index Fund ETF (WKN:A2PKXG). 3) Gesamter Weltaktienmarkt, aufgeteilt zwischen USA und Ausland: Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (WKN:676773) Vanguard Total International Stock Index Fund ETF (WKN:A0F5L0).

3. Gegen die Einheitsmeinung zu sein, bedeutet nicht nur, das Gegenteil zu tun. Wer einfach so gegen den Strom schwimmt, wird von einem LKW überfahren.

4. Finde in jeder finanziellen Angelegenheit heraus, was die Anreize der anderen Person sind. Passe deine Erwartungen entsprechend an.

5. Selbst eine Investition aus dem Bauch heraus sollte mit ein paar Zahlen untermauert werden. Aber bevor du dich zu sehr zu einer 100-Seiten-Excel-Tabelle hinreißen lässt…

6. Mein absolutes Lieblingszitat von Warren Buffett: “Wir mögen Dinge, die man nicht bis auf drei Nachkommastellen ausrechnen muss. Wenn du sie bis auf drei Nachkommastellen ausführen musst, sind es keine guten Ideen.”

7. Fehler, die du in deinen 20ern machst, sind besser als Fehler in deinen 50ern. Fehler, die 100 US-Dollar kosten, sind besser als Fehler, die 100.000 US-Dollar kosten.

8. Kaufe niemals Aktien auf Marge, egal wie “unübersehbar” die Gelegenheit ist. Diese Mischung aus Schulden und Arroganz ist genau das, was die Wall Street in Schwierigkeiten bringt. Der Unterschied ist, dass wir nicht “too big to fail” sind.

9. Verschwende keine Zeit damit, Dinge zu meistern, die einfach nicht funktionieren (siehe Lektionen 10 bis 12).

10. Beispiel Nr. 1: Daytrading. Wie beim Roulettespiel wirst du einige Erfolge haben, und du kannst dir selbst vormachen, dass du gut bist. Das Haus hofft nur, dass du weiterspielst.

11. Beispiel Nr. 2: Technische Analyse. Das einzige nennenswerte Chartmuster ist die gezackte, aber wahrscheinlich nach unten verlaufende Linie deiner Ersparnisse, wenn du diesen Techniken folgst.

12. Beispiel Nr. 3: Gehebelte ETFs. Gehebelte ETFs wie der Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (WKN:SPXL-SO) sind eine weitere gute Möglichkeit, Geld zu verlieren. Selbst wenn du die Richtung richtig errätst, bedeutet die Mathematik der täglichen Abrechnung, dass diese Instrumente nicht das tun, was du denkst.

13. Das Bemühen, mehr als 10 % deines Gehalts zu sparen, ist effizienter, effektiver und lohnender als das Bemühen, mehr als 10 % Rendite zu generieren.

14. Eine starke Meinung zu haben (geschweige denn nach ihr zu handeln) wird überbewertet. 20 Aktien gut zu kennen, ist besser als sich aus dem Fenster zu lehnen.

15. Alber Einstein erklärte angeblich den Zinseszinseffekt zur “stärksten Kraft im Universum.” Hochverzinste Kreditkartenschulden richten diese Kraft gegen dein Portemonnaie. Um den Zinseszinseffekt in die richtige Richtung zu lenken, spare (und investiere) früh und kontinuierlich!

16. Casinos verwenden aus gutem Grund Chips statt Bargeld. Genauso kann man leicht aus den Augen verlieren, dass Aktien reale Unternehmen repräsentieren. Peter Lynch verwendet eine weitere Glücksspiel-Analogie: “Auch wenn es manchmal leicht zu vergessen ist, ist eine Aktie kein Lotterielos … es ist ein Teilbesitz an einem Unternehmen.”

17. Glaube nicht alles, was du hörst. Wenn andere Investoren angeben, solltest du wissen, dass ihre brillante Erfolgsbilanz wahrscheinlich mehr mit selektivem Gedächtnis oder einem statistisch unbedeutenden Zeitraum zu tun hat als mit Können.

18. Ein großartiger Grund von Buffett, unsere Steuererklärungen nicht zu fälschen: “Wir werden niemals riskieren, was wir haben, für etwas, das wir nicht haben und nicht brauchen.”

19. Diejenigen, die wissen, was sie tun, lassen Komplexität einfach erscheinen. Leute, die das nicht tun (oder versuchen, dir etwas zu verkaufen), machen Einfachheit komplex. Ein klares Zeichen für Letzteres: Jargon.

20. Mike Tysons Satz ist eine großartige Erinnerung, demütig zu sein: “Jeder hat einen Plan, bis er einen Schlag aufs Maul bekommt.”

21. Die Vermögenswertzuteilung ist wichtiger als die Auswahl der Aktien. Sagen wir, du hältst ein Rennen zwischen fünf Pferden und fünf Menschen. Viele Investoren verbringen ihre Zeit damit, zu versuchen, die fünf Menschen zu bewerten, obwohl sie besser dran wären, wenn sie einfach auf alle fünf Pferde setzen würden.

22. Wenn du es nicht verstehst, kaufe es nicht, bis du es verstehst.

23. Harte Arbeit ist nötig, um den Markt zu schlagen. Peter Lynch: “Derjenige, der die meisten Steine umdreht, gewinnt das Spiel. Und das war schon immer meine Philosophie.”

24. Auf der positiven Seite können die Ergebnisse von harter Arbeit atemberaubend sein. im Buch Outliers gibt Malcolm Gladwell ein Beispiel nach dem anderen von Menschen, die wir als “Genies” bezeichnen, die in Wirklichkeit überengagierte Menschen sind, die unermüdlich an ihrem Handwerk arbeiten. Zu den Beispielen, die er verwendet, gehören Bill Gates und die Beatles. Er argumentiert, dass sie so weit gekommen sind, weil sie die Möglichkeit (und Neigung) hatten, ihre Fähigkeiten 10.000 Stunden lang zu verfeinern. Das ist das Äquivalent von fünf vollen Jahren Arbeit – oder 1.000 Wochen, in denen sie 10 Stunden pro Woche geübt haben.

Gates hatte Zugang zu einem Ultra-High-End-Computerterminal, weil seine exklusive Mittelschule einen Computerclub gründete. In der High School hatte er Zugang zu den Computern der University of Washington bekam. Er spricht von 20 bis 30 Stunden Programmierzeit pro Wochenende. In der Woche schlich er sich nachts aus dem Haus, um die offenen Time-Sharing-Slots von 3 bis 6 Uhr zu nutzen.

Und die Beatles waren genauso besessen. Als sie 1964 in der Ed Sullivan Show auftraten, hatten die Beatles schätzungsweise 1.200 Shows gespielt, von denen einige acht Stunden dauerten!

25. Der Nachteil ist, dass die Zeit, die du damit verbracht hast, die Bewegungen deines Portfolios immer wieder zu überprüfen, nicht zu den 10.000 Stunden zählt. Und du solltest wissen, dass 10.000 Stunden eine Voraussetzung für Meisterschaft sind – keine Garantie.

26. Diversifikation bedeutet nicht, einen Haufen gefährlicher Investitionen zu tätigen und zu hoffen, dass sich das Risiko so in Luft auflöst. Das ist das finanzielle Äquivalent dazu, dir ins Bein zu stechen, um deine Grippe zu kurieren.

27. Eine meiner Lieblingslektionen vom Pokertisch: Aktion ist überbewertet. Die besten Spieler (und Investoren) wägen ständig die Möglichkeiten ab, aber sie lassen sich selten zum Handeln bewegen.

28. Ein ähnlicher Gedanke von Vanguard-Gründer Jack Bogle: “Zeit ist dein Freund; Impuls ist dein Feind.”

29. Verkaufen ist häufig ein schlechter Schachzug, weil 1) wir potenzielle Multi-Bagger-Gewinner verkaufen, die unsere Verlierer mehr als wettmachen würden. 2) Der Verkauf löst Steuern aus.

30. Geld zu Gewinnern hinzufügen > Geld zu Verlierern hinzufügen. Das ist schwer. Ein Weg, wie ich versuche, mich daran zu erinnern: Jeder 10-Bagger muss sich erst verdoppeln; jeder Totalverlust muss erst 50 % fallen.

31. In der Praxis ist es wichtiger, deine Portfoliozuteilungen auf deine Emotionen abzustimmen als auf die theoretischen Gesamtrenditen. Wenn z. B. 10 % mehr Cash dich davon abhält, deine Aktien während eines Crashs zu verkaufen, dann ist es das wert.

32. In den Händen eines guten Geschichtenerzählers klingt fast jede Aktie wie ein Gewinner. Gehe davon aus, dass du nicht die ganze Geschichte hörst.

33. Eine Frage, die man sich vor dem Kauf einer Aktie stellen sollte: “Was ist mein Wettbewerbsvorteil bei dieser Aktie… weiß ich wirklich etwas, was der Markt nicht weiß?” Je spezifischer der Vorteil ist, desto besser.

34. Konzentriere dich auf die wichtigen Dinge

35. Zu viele von uns sind zu verliebt in “Du sagst also, dass es eine Chance gibt”-Möglichkeiten. Sowas hat beim Investieren nichts zu suchen.

36. Eine gute Faustregel von Fool-Kollege Buck Hartzell: “Wenn ein Haus für das 150-fache der Monatsmiete (oder weniger) verkauft wird, ist es in der Regel ein gutes Geschäft. Wenn es für mehr als das 200-fache der Monatsmiete einer vergleichbaren Immobilie verkauft wird, bist du besser dran, wenn du mietest.”

37. Einer der härtesten Fakten beim Investieren ist, dass eine ordentliche Erfolgsbilanz Jahrzehnte braucht. Scharlatane können über Jahre hinweg sehr gut abschneiden. Es gibt keine schnelle Lösung, die ich gesehen habe, aber den Fokus auf den Prozess und nicht auf die Ergebnisse zu legen hilft.

38. Obwohl der Preis eine Rolle spielt, ist es schwer, für ein wirklich großartiges Unternehmen zu viel zu bezahlen. Wie in einer Ehe besteht der Trick darin, eines richtig zu identifizieren, Überzeugung aufzubauen, indem man Quartal für Quartal mehr lernt, und zu versuchen, in den unvermeidlichen harten Zeiten durchzuhalten.

Amazon auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase zu kaufen, bedeutete, die Aktien um mehr als 90 % fallen zu sehen, als die Blase platzte und selbst ein Jahrzehnt später eine Verlustposition zu halten. Es bedeutete auch einen 10+ Bagger zwei Jahrzehnte später.

39. Wenn möglich, nutze das Steuersystem zu deinem Vorteil. Altersvorsorgekonten können ein großer Segen sein.

40. Es ist mindestens doppelt so einfach, intelligent zu klingen, wenn man pessimistisch in die Zukunft blickt, als wenn man optimistisch ist; in diesem Zusammenhang klingt das wirklich Smart Money oft dumm im Moment.

41. Optionen versprechen große Gewinne in kurzen Zeiträumen. Das Problem? Etwa drei von vier verfallen wertlos. Vergleiche das mit einer Aktie, die nicht verfallen kann.

42. Zitat von Sir John Templeton: “‘Dieses Mal ist es anders’ sind die vier teuersten Worte beim Investieren.” Es gibt eine Veränderung bei den Details, aber die grundlegenden Handlungsstränge bleiben die gleichen.

43. Investieren sollte näher an Stand-up als an Improvisation sein. Sei offen für ein “Ja, und” und bereit für Zwischenrufe, aber nimm dir die Zeit, im Vorfeld ein durchdachtes Skript zu schreiben.

44. Ein Schlüsselzitat von Buffett, das du verstehen solltest: “Die Zeit ist der Freund des wunderbaren Unternehmens, der Feind des mittelmäßigen.” Warum ist das so? Zum Teil, weil “du nur herausfindest, wer nackt schwimmt, wenn die Flut kommt.”

Immer wenn ich Probleme hatte, mich daran zu halten, habe ich in minderwertige Unternehmen investiert.

45. Von einer Sache zur nächsten zu gehen ist kein kontinuierliches Lernen.

46. Sorry, Market Timer! Peter Lynch: “Wenn du mehr als 13 Minuten mit der Analyse von Wirtschafts- und Marktprognosen verbringst, hast du 10 Minuten verschwendet.” Benjamin Graham stimmt dem zu: “Es ist absurd zu glauben, dass die Allgemeinheit jemals Geld mit Marktprognosen verdienen kann.”

47. Führe ein Tagebuch (oder eine Tabellenkalkulation) über deine Aktienkäufe, komplett mit deiner Begründung für jeden Schritt. Schaue dann darauf zurück, um zu sehen, ob du richtig lagst. Wir denken vielleicht, dass wir uns gut anziehen, aber es braucht nur ein Schuljahrbuch, um das Gegenteil zu beweisen.

48. Tritt beiseite, hoher Blutdruck: Inflation ist der stille Killer.

49. Je mehr wir über das Investieren lernen, desto mehr wollen wir anfangen, exotische Dinge zu tun (Naked Straddle Optionen?) und Aktien von obskuren Unternehmen zu kaufen, von denen noch niemand gehört hat.

Vielleicht ist es Langeweile, vielleicht Arroganz oder vielleicht der Wunsch zu beeindrucken. Oder der Ruhm, Recht zu haben, wenn nur wenige es kommen sahen. Das habe ich auch alles gemacht.

Wenn ich Gefahr laufe, mich zu verzetteln, versuche ich mich daran zu erinnern, dass Aktien auszusuchen nicht dasselbe wie tauchen ist. Wie Buffett schon gesagt hat, gibt es keine Extrapunkte (oder Renditen) für den Schwierigkeitsgrad.

50. 13 Steps to Investing Foolishly ist ausgezeichnet, wenn man einen Rat zum Investieren braucht.

51. Ungefähr 80 % der aktiv gemanagten Investmentfonds (im Gegensatz zu marktnahen Indexfonds) schlagen den Markt nicht.

52. Das alte Sprichwort sagt: “Erfolg hat viele Väter, während Misserfolg ein Waisenkind ist.” Kombiniere das mit unserer Bereitschaft, einmalige “Strähnen” überzubewerten, und ich beginne mich zu fragen: Überbewerten wir Manager, die eine erfolgreiche Organisation verlassen, um eine bedauernswerte Organisation umzukrempeln?

53. Gesunder Menschenverstand ist beim Investieren genauso ungewöhnlich wie im wirklichen Leben.

54. Diese alte Maxime ist für die Aktienanalyse goldrichtig: “Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher.” Beide Klauseln sind entscheidend.

55. Nur weil ein Unternehmen oder eine Branche die Welt verändern wird, heißt das nicht, dass es eine großartige Investition ist.

Abgesehen davon, dass man sich die Bewertung anschaut, tendiert man dazu, einen Wilden Westen von Akteuren zu haben, bis ein paar Gewinner auftauchen.

Natürlich gibt es das Beispiel der Internet-Unternehmen aus der Dotcom-Ära, aber auch Autos (es gab etwa 3.000 US-Auto-Unternehmen) und sogar Frühstücksflocken (allein in Battle Creek, Michigan, gab es im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts mehr als 80 Müsli-Startups).

Marktbeobachter Ralph Wanger merkt an: “Seit Beginn der industriellen Revolution war es oft die klügere Strategie, stromabwärts zu gehen – in Unternehmen zu investieren, die von neuer Technologie profitieren werden, anstatt in die Technologieunternehmen selbst zu investieren.”

Das Ausdünnen der neuen Branchenplayer verstärkt für mich auch die Gründe, warum es eine großartige Strategie ist, in die führenden Unternehmen vs. Nachzügler zu investieren und warum “Gewinner immer wieder gewinnen.” Die Vorteile summieren sich.

56. Ein größeres Risiko bringt theoretisch eine größere Belohnung, aber eine dumme Investition ist einfach eine dumme Investition.

57. Long-Tail-Ereignisse (auch bekannt als schwarze Schwäne), wie in Nassim Nicholas Talebs Incerto-Serie erklärt, sind per Definition unvorhersehbar. Und brutal. Da das Leben keine Monte-Carlo-Simulation ist, sollten wir uns Gedanken über unsere wahre persönliche Risikotoleranz machen.

58. Meine drei Gründe gegen extreme Goldinvestitionen.

Strike 1: Der Wert von Gold kann nicht mit einfacher Mathematik geschätzt werden (da es nur herumliegt und nichts produziert).

Strike 2: Wharton-Professor Jeremy Siegel hat gezeigt, dass seine Rendite seit den 1800er Jahren kaum mit der Inflation Schritt gehalten hat und von Aktien und Anleihen in den Schatten gestellt wird.

Strike 3: Gold als Investition in den Weltuntergang macht nicht viel Sinn. Wenn die Apokalypse (finanziell oder anderweitig) tatsächlich eintritt, bist du wahrscheinlich trotzdem aufgeschmissen.

59. Fallende Messer können tödlich sein – besonders wenn sie rostig und eklig sind.

60. Niemand timt konsequent den Tiefst- oder Höchststand des Preises einer Aktie (geschweige denn den Markt der Aktien!).

61. Lass dich von der falschen Bescheidenheit der großen Investoren nicht zu falschem Vertrauen verleiten.

62. Es gibt keine todsicheren Aktien-Picks. Wie der Meisterinvestor T. Rowe Price bemerkte: “Niemand kann drei Jahre voraussehen, geschweige denn fünf oder zehn. Konkurrenz, neue Erfindungen – alle möglichen Dinge – können die Situation in zwölf Monaten verändern.” Diversifikation = Demut.

63. Bargeld in der Bilanz eines angeschlagenen Unternehmens verschafft Zeit für eine Trendwende, aber Vorsicht jenseits dieser Flexibilität. Thesen wie “dieses Unternehmen handelt im Grunde zum Preis seiner Barposition” können sich als schwer fassbar erweisen, wenn das Unternehmen einen negativen Cashflow hat. Siehe auch zugrunde liegendes Immobilienvermögen.

64. Richtig gemacht, hat sich Value Investieren als ziemlich gut erwiesen. Aber wie der erfolgreiche Wachstumsinvestor Bill O’Neil warnt: “Was der Mehrheit zu hoch und riskant erscheint, steigt in der Regel höher, und was niedrig und billig erscheint, fällt in der Regel tiefer.”

65. Das Pareto-Prinzip (aka die 80/20-Regel) gilt an der Börse genauso wie in allen anderen Bereichen des Lebens. Eine Handvoll Aktien mit Mega-Gewinnern und eine Handvoll Tage über Jahrzehnte treiben die Renditen an.

66. Bezogen auf #65, spielen Bewertungskennzahlen eine immer geringere Rolle, je kleiner die Marktkapitalisierung, je größer die Qualität und je größer die Wachstumschancen.

67. Kenne dich selbst. Kenne deine Schwächen und Stärken.

Es folgt ein konkretes Beispiel von Joel Greenblatt:

Bei den meisten Menschen sollten Aktien einen Teil ihrer Investitionen ausmachen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass sie auf lange Sicht im Vergleich zu den meisten alternativen Anlagen überlegene Renditen liefern. Allerdings ist es eine sehr individuelle Entscheidung, ob der Anteil der Investitionen in Aktien 40 % oder 80 % des Portfolios eines Anlegers ausmachen sollte. Wie viel bist du bereit (oder in der Lage) zu verlieren, bevor du in Panik aussteigst? Es macht keinen Sinn, einen so großen Teil deines Vermögens in eine langfristige Strategie zu investieren, wenn du den Schmerz nicht ertragen kannst, wenn deine gewählte Strategie über einen Zeitraum von Jahren nicht funktioniert.

68. Index-ETFs sind erstaunliche Werkzeuge für eine ultraniedrige Buy-and-Hold-Diversifikation, leisten aber Teufelswerk, wenn sie für Daytrading eingesetzt werden.

69. Wenn du gestern erst von dem Unternehmen gehört hast, kaufe heute nicht die Aktie.

70. Das Internet und bessere Regulierungen haben die Vorteile der Datenverfügbarkeit weitgehend beseitigt. Das Problem ist nun, zu isolieren, welche Daten tatsächlich aussagekräftig sind. Bessere Ergebnisse entstehen, wenn man das Signal vom Rauschen unterscheidet.

71. Auch wenn du dich auf den Rat anderer verlässt, beherzige die Worte der Rentenfondslegende Bill Gross: “Die beste Person oder die beste Organisation zu finden, die dein Geld investiert, ist eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen, die du jemals treffen wirst.” Vertrautheit allein ist kein Schutz.

72. Dinge, die zum Verlust führen: Gier, Faulheit, unverdientes Vertrauen, Unwissenheit und Abkürzungen. Wenn du Zweifel hast, mach das Gegenteil von deinem Lieblingssportler.

73. Achte darauf, dass du die richtigen Chancen hast. Wie George Soros es ausdrückt: “Es ist nicht wichtig, ob du richtig oder falsch liegst, sondern wie viel Geld du verdienst, wenn du richtig liegst und wie viel du verlierst, wenn du falsch liegst.”

74. Die anfängliche Bewertung spielt eine Rolle, aber im Allgemeinen haben Aktien über längere Zeiträume (Jahrzehnte, nicht Jahre) mehr Ertrag gebracht als Anleihen. Je mehr Jahrzehnte dir bleiben, desto mehr deines Portfolios sollte in Aktien sein, um die Inflation abzuwehren.

75. In der Theorie sind gut getimte Aktienrückkäufe besser als Dividenden. Sie sparen Steuern und erlauben den Leuten, die das Unternehmen am besten kennen, Aktien aufzukaufen, wenn der Markt verrückt spielt. In der Praxis nehme ich normalerweise Dividenden.

76. Einige der am meisten fehlinterpretierten Wörter beim Investieren: Peter Lynchs “Kaufe, was du kennst.” Es heißt eher: “Recherchiere, was du kennst und erwäge dann zu kaufen.”

77. Hüte dich davor, auf Unternehmen wie Enron hereinzufallen. Es ist eine Sache, Aktien zu halten und am Aufschwung zu partizipieren. Es ist eine andere, wenn du “all-in” bist. In guten Zeiten fühlt es sich toll an, in einer Rezession ist es schrecklich, wenn du zeitgleich deine Arbeit verlierst.

78. Es gibt viele Wege zum Ziel, aber einige sind gefährlicher – und es gibt nur sehr wenige Wegbereiter.

79. Zahlen lügen häufig – besonders wenn sie isoliert betrachtet werden.

Sagen wir, du entdeckst ein KGV von 8. Klingt verflixt billig!

Aber verschlechtert sich die Gewinnspanne dieser Branche rapide? Gab es einen einmaligen Effekt, der das Ergebnis vorübergehend beeinflusst hat? Ist ein aufstrebender Konkurrent auf den Plan getreten? Bedrohen neue Vorschriften die Existenz der Branche? Handelt es sich um eine zyklische Branche? Befindet sich das Unternehmen in einem Land, das einen schlechten Ruf in Bezug auf Bilanzbetrug oder staatliche Eingriffe hat?

80. Fusionen und Übernahmen werden überbewertet. Irgendwo zwischen 50 % und 85 % der Fusionen scheitern an der Erhöhung des Wertes. Die Häufigkeit des Erreichens versprochener “Synergien” sollte irgendwo zwischen Spekulation und unrealistisch eingeordnet werden.

81. Es ist schwer, ein unabhängiger Denker zu sein, wenn der Druck zur Konformität täglich ist und gute Investitionsthesen jahrelang hässlich aussehen können, bevor sie sich auszahlen.

Ben Graham hat es so formuliert:

Selbst ein intelligenter Investor wird wahrscheinlich erhebliche Willenskraft benötigen, um nicht der Masse zu folgen.



Der berühmte Investor John Templeton sagte Folgendes:

Auf die Frage, ob er als Manager der Templeton Group auf den Bahamas gelebt und gearbeitet habe, antwortete Templeton:

“Ich habe festgestellt, dass meine Ergebnisse für die Kunden hier viel besser waren, als wenn ich mein Büro im 30 Rockefeller Plaza hatte. Wenn du in Manhattan bist, ist es viel schwieriger, gegen den Strom zu schwimmen.’



Das digitale Äquivalent ist heute, Echtzeit-Nachrichten, mobile Benachrichtigungen und Internet-Feeds auszuschalten und mehr durchdachte Analysen zu lesen.

82. Jeder der erfolgreichsten Investoren, den du dir vorstellen kannst, egal wie unterschiedlich der Stil ist (Graham, Fisher, Buffett, Lynch, Davis, Simons, Soros, David Gardner, Klarman, Sequoia Capital, etc.), haben einen belastbaren Rahmen, der zu der Mentalität passt und über Jahrzehnte stabil bleibt.

83. Es sind nicht die Belohnungen, die du nicht verstehst, die dich verbrennen werden, sondern die Risiken, die du nicht verstehst.

84. Der Typ, der das KGV erfunden hat (James Slater) über Small Caps:

Die meisten führenden Broker können nicht die Zeit und das Geld erübrigen, um kleinere Aktien zu recherchieren. Du wirst daher eher ein Schnäppchen in diesem relativ wenig erschlossenen Bereich der Börse finden.



Da es weniger Interesse und weniger Wall Street-Berichterstattung gibt, ist es natürlich umso wichtiger, dass du deine eigene Due Diligence machst. Das Gleiche gilt für andere wenig beachtete Bereiche an der Börse, wie zum Beispiel Sondersituationen.

85. Wenn du schnell aus deinen eigenen Fehlern lernen kannst, bist du dem Spiel voraus. Wenn du schnell aus den Fehlern anderer lernen kannst, hast du das Spiel gewonnen.

86. Jim Sinegal von Costco darüber, warum du der Wall Street nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken darfst:

Du musst erkennen – und ich meine das nicht in einem verbissenen Sinne – dass die Leute in diesem Geschäft versuchen, zwischen jetzt und nächsten Donnerstag Geld zu verdienen. Wir versuchen, ein Unternehmen aufzubauen, das in 50 und 60 Jahren noch da sein wird.



87. Wenn es zu gut scheint, um wahr zu sein…

88. Buffetts Konzept des “Kompentenzkreises” ist wichtig:

Es gibt alle Arten von Unternehmen, die ich nicht verstehe, aber das führt nicht dazu, dass ich nachts wach bleibe. Es bedeutet nur, dass ich zum nächsten übergehe, und das ist es, was man als Investor tun sollte.



Denke auch an das Zitat von Steve Jobs: “Fokussiert sein, bedeutet, nein zu sagen.”

Ein großartiges Buch über das Nein-Sagen ist Seth Godins Buch The Dip.

89. Die Aktienkäufe und -verkäufe, die ich allein aufgrund der Ratschläge anderer gemacht habe – z. B. “Er ist ein guter Energieanalyst und er liebt diese Öl-Aktie” oder “Dieser berühmte Aktieninvestor kauft X!” – waren in der Regel ein Desaster.

90. Du bist im Vorteil, wenn du eine abweichende Meinung lesen kannst, ohne zu einem Ad-hominem-Angriff überzugehen.

91. Wir mögen Kontrolle, aber wir können nicht alles kontrollieren. Das Leben und das Glück können (und werden) Investitionspläne übertrumpfen. Du kannst alles richtig machen und trotzdem mittellos sterben. Alles, was wir tun können, ist, uns eine bessere Chance auf Erfolg zu geben.

92. Ausnahmsweise gibt es was umsonst: Die Arbeitgeberzulage zur Altersvorsorge.

93. Wenn du Angst hast, beim neuesten Börsengang was zu verpassen: Das Jahr 1986 markierte das 100-jährige Jubiläum von Coca-Cola. Wenn du zu diesem Anlass Aktien gekauft hättest, würdest du jetzt auf dem 20-fachen deiner Investition + Dividenden sitzen. Die Zeit wartet auf niemanden – aber Aktien schon.

94. Wie können wir reich werden?

Laut Wirtschaftsprofessor Jay Zagorsky: “Verheiratet bleiben, sich nicht scheiden lassen, [und] über Ersparnisse nachdenken.” Dazu würde ich noch den richtigen Versicherungsschutz hinzufügen.

95. Es gibt mehr als 5.000 Aktien an den großen US-Börsen. Ein großartiger Aktieninvestor findet eine großartige Aktienidee pro Jahr. Lass dich nicht von denjenigen, die mit viel Glück gut davongekommen sind, dazu verleiten, diejenigen zu kaufen, die du besser ignoriert hättest.

96. Die außerbörslichen Märkte sind die Orte, an denen Penny Stocks gehandelt werden. Tu dir selbst einen Gefallen und halte dich an Aktien an großen US-Börsen – vorzugsweise solche mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 200 Millionen US-Dollar. Und höre niemals auf Penny Stock Spam-E-Mails.

97. Als ich das Autofahren lernte, konzentrierte ich mich nervös auf jedes geparkte Auto. Mein Vater sagte mir, ich solle mich auf die Straße konzentrieren und die geparkten Autos würden sich von selbst erledigen. Vielleicht meine erste Lektion beim Investieren.

98. Es geht nicht so sehr darum, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen… es geht darum, Qualität zu kaufen und nicht oft zu verkaufen.

99. Für die vorletzte Lektion wenden wir uns noch einmal Warren Buffett zu, der im Aktionärsbrief von 2004 kurz und knapp das sagte, wofür ich 98 Aufzählungspunkte brauchte:

In den 35 Jahren haben die amerikanischen Unternehmen grandiose Ergebnisse geliefert. Es hätte also ein Leichtes für die Investoren sein müssen, saftige Renditen zu erzielen: Alles, was sie tun mussten, war, Corporate America diversifiziert und mit geringem Aufwand huckepack zu nehmen. Ein Indexfonds, den sie nie angerührt haben, hätte den Job erledigt. Stattdessen haben viele Investoren Erfahrungen gemacht, die von mittelmäßig bis katastrophal reichen.

Dafür gab es drei Hauptursachen: erstens hohe Kosten, in der Regel weil die Investoren exzessiv gehandelt oder viel zu viel für das Investmentmanagement ausgegeben haben; zweitens Portfolioentscheidungen, die auf Tipps und Modeerscheinungen statt auf einer durchdachten, quantifizierten Bewertung von Unternehmen basierten; und drittens ein Start-und-Stopp-Ansatz an der Börse, der durch verfrühte Einstiege (nachdem ein Anstieg schon lange im Gange war) und Ausstiege (nach Phasen der Stagnation oder des Rückgangs) gekennzeichnet war. Die Investoren sollten sich daran erinnern, dass Aufregung und Kosten ihre Feinde sind. Und wenn sie darauf bestehen, zu versuchen, ihre Beteiligung an Aktien zeitlich zu steuern, sollten sie versuchen, ängstlich zu sein, wenn andere gierig sind und gierig nur dann, wenn andere ängstlich sind.



100. Trotz meiner besten Bemühungen, jeden Tag besser zu werden, werde ich wiederholt und gründlich versagen, diese Lektionen zu beherzigen. Hoffen wir, dass du bei Nr. 85 besser bist als ich.

The post Die 100 Dinge, die ich beim Investieren gelernt habe appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Anand Chokkavelu auf Englisch verfasst und am 22.01.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

