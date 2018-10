100.000 Menschen folgen der Apotheken Umschau auf Facebook - Deutschlands größtes Gesundheitsmagazin auch in den sozialen Medien beliebt (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Die Apotheken Umschau ist nun sechsstellig auf Facebook unterwegs:Über 100.000 Menschen folgen seit dem 12. Oktober demFacebook-Auftritt von Deutschlands größtem Gesundheitsmagazin."Unsere Fan-Zahlen haben sich in den letzten Monaten verdoppelt",freut sich Gudrun Kreutner, Leiterin der Unternehmenskommunikationbeim Wort & Bild Verlag. "Auf Facebook haben wir die Möglichkeit,relevante Gesundheitsinformationen an digital-affine Zielgruppenauszuspielen und mit unseren Lesern in einen ständigen Austausch zutreten."Die Vielzahl der Anhänger kommt nicht von ungefähr. Mit einerinteressanten Mischung aus unterhaltsamen Videos, nützlichenRatgebern und fundiertem medizinischem Wissen erreicht die ApothekenUmschau nicht nur ihre Stamm-Leserinnen und -Leser, sondern darüberhinaus auch eine wesentlich jüngere Zielgruppe.Wir freuen uns über Ihren Besuch aufwww.facebook.com/wortundbildverlagApotheken Umschau und apotheken-umschau.de:Wer sich über gesundheitliche und medizinische Themen bestensinformieren will, greift gerne zur Apotheken Umschau, Deutschlandsgrößtem Gesundheitsmagazin. Mit monatlich mehr als 9,2 Millionenverkauften Exemplaren und über 19 Millionen Lesern ist das Magazineine Klasse für sich. 89 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab14 Jahre kennen es, mehr als jeder vierte Deutsche ab 14 Jahre liestes. apotheken-umschau.de steht mit 7,85 Millionen Unique Usern und15,6 Millionen Visits auf Platz 1 der deutschen Gesundheitsportale.Es bietet ein breites Spektrum an unabhängigen Informationen, Rat undHilfe zu vielen Erkrankungen, Informationsdienste undNachschlagewerke. Neben den Kernthemen Medizin, Wissenschaft undForschung deckt apotheken-umschau.de auch die Bereiche Ernährung,Sport, Psyche und Wohlfühlen ab. Videos, interaktive Tests und eintagesaktueller Newsletter ergänzen das Angebot.* Quellen: IVW 2/18, AWA 2018, Ipsos 12/17, AGOF daily digitalfacts 9/2018, IVW 9/2018Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell