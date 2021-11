Mit 100.000 Euro investiert in einen ETF kannst du die finanzielle Freiheit erreichen

Mit 100.000 Euro investiert in einen ETF kann man die finanzielle Freiheit erreichen. Uff, das ist natürlich eine gewagte These. Aber ohne Zweifel kann hier grundsätzlich etwas dran sein. Wobei es zwei Anmerkung vorab gibt: Erstens, das ist wirklich eine Menge Geld. Zweitens, Zeit ist ein wichtiger Faktor, den man nicht außer Acht lassen sollte.

Riskieren wir heute jedoch einen Blick darauf, wie genau 100.000 Euro investiert in einen ETF die finanzielle Freiheit bedeuten können. Ob das ein Weg für jedermann ist? Eine andere Frage. Notfalls könnte man die Ausgangslage vielleicht sogar noch ein wenig beschleunigen.

100.000 Euro und ein ETF: Finanzielle Freiheit?

Die finanzielle Freiheit definiert jeder natürlich für sich selbst. Wer den ganzen Tag Jetski fahren und Kaviar essen möchte, für den ist dieser Weg natürlich nichts. Für einen durchschnittlichen Otto Normalverbraucher auf der Suche nach einem frühen, bodenständigen Ruhestand könnte die Ausgangslage jedoch ausreichend sein. Aber kommen wir zum Kern. Nämlich der Frage, wie man es schaffen kann.

Ich habe es bereits gesagt: Zeit ist ein wichtiger Faktor, wenn man mit 100.000 Euro und einem ETF frei sein möchte. Ja, sogar viel Zeit, was zeigt, dass frühes Anfangen wichtig sein könnte. Früh viel sparen und dieses Vermögen in einen kostengünstigen Indexfonds packen müsste ebenfalls eine Basis sein.

Aber fangen wir an zu rechnen: Nehmen wir an, dass über drei Jahrzehnte die durchschnittliche Rendite bei mindestens 7 % p. a. liegt, so könnte man mit diesen Konditionen die finanzielle Freiheit erreichen. Das Vermögen würde rein rechnerisch innerhalb dieses Zeitraums jedenfalls auf 761.200 Euro anwachsen. Eine interessante Basis, um mit einem ETF und 100.000 Euro freier zu sein.

Ob 761.200 Euro alleine und nach 30 Jahren Zeit für die finanzielle Freiheit reichen? Auch das könnte eine relevante Frage sein, immerhin könnte man damit 253 Monate oder 21,1 Jahre einen Betrag von brutto 3.000 Euro herausnehmen. Aber für heute wollen wir noch anderweitig weiterrechnen. Nämlich mit einer Entnahme von 4,5 % p. a., was sich historisch als nachhaltige Entnahmebasis erwiesen hat.

Wenn wir diese Entnahmerate berücksichtigen, so läge die Entnahme bei 34.200 Euro pro Jahr oder ca. 2.850 Euro pro Monat. Insofern behaupte ich und auch wenn das brutto ist: Mit einem ETF und 100.000 Euro Anfangskapital ist die finanzielle Freiheit möglich.

Auch mehr ist natürlich drin!

100.000 Euro investiert in einen ETF kann die finanzielle Freiheit bedeuten. Mehr ist natürlich auch drin. Beispielsweise, wenn man noch zwei, drei weitere Jahre Zeit hat, bis das Vermögen seine Wirkung entfaltet. Natürlich kann so kurzfristig eine Menge passieren, rein rechnerisch käme jedoch erneut eine bedeutende Rendite hinzu.

Auch kann man selbst noch gewisse Hebel einsetzen. Wer zusätzlich zu diesem klassischen Buy-and-Hold-Ansatz beispielsweise noch 100 Euro pro Monat per Sparplan investiert, der könnte sein Gesamtvermögen auf bis zu 878.000 Euro steigern. Wie gesagt: Rein rechnerisch, aber wir erkennen, dass damit mehr passives Einkommen für die finanzielle Freiheit möglich wäre.

Im Endeffekt sehen wir: Der Hebel aus einem hohen Einsatz, einer marktbreiten Rendite und wirklich viel Zeit kann die finanzielle Freiheit bedeuten. Oder konkret auch ein Beispiel, bei dem man 100.000 Euro in einen ETF investieren würde und dem Zinseszinseffekt die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten.

Der Artikel Mit 100.000 Euro investiert in einen ETF kannst du die finanzielle Freiheit erreichen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021