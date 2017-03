100.000 Energiesparer haben Verbrauch immer im Blick - mit dem Energiesparkonto von co2online / 2,75 Mio. Zählerstände ausgewertet / App zum Energiesparkonto: Verbrauch direkt am Zähler analysieren (FOTO)

Berlin (ots) -100.000 Verbraucher nutzen das vom Bundesumweltministeriumgeförderte Energiesparkonto. Auf www.energiesparkonto.de könnenMieter und Hauseigentümer Zählerstände für Heizung, Strom und Wassereintragen, Verbräuche mit ähnlichen Haushalten vergleichen undkontrollieren, was Maßnahmen zum Energiesparen bringen.Die Idee hinter dem kostenlosen Online-Werkzeug ist einfach: Werdie eigenen Verbräuche und sein Sparpotenzial kennt, kann leichterEnergie sparen, Kosten senken und CO2-Emissionen reduzieren. Nutzerdes Energiesparkontos sparen etwa doppelt so viel wiedurchschnittliche Verbraucher. Die steigenden Nutzerzahlen zeigen denBedarf für ein Energie-Monitoring für Privathaushalte. Seit dem Jahr2007 haben die Energiesparkonto-Nutzer etwa 2,75 MillionenZählerstände und fast 200.000 Rechnungen eingetragen und ausgewertet.Beispiele: Energiesparkonto-Nutzer aus NRW und BayernDirk Scharenberg aus Nordrhein-Westfalen berichtet nach dem Einbaueines Brennwertkessels von seinen Erfahrungen mit demEnergiesparkonto: "Ich habe regelmäßig Zählerstände abgelesen und dieWerte ins Energiesparkonto eingetragen. An den Diagrammen konnte ichsehen, dass wir schon nach wenigen Monaten enorme Einsparungenhatten."Norbert Hofmann aus Bayern trägt zweimal im Monat seine Strom- undHeizzählerstände ins Energiesparkonto ein, um schnell reagieren zukönnen, wenn der Verbrauch steigt. "Besonders hilfreich finde ich denVergleich mit ähnlichen Haushalten. Manchmal liege ich da immer nochdrüber - und sehe dadurch, dass wir noch Verbesserungsmöglichkeitenhaben."App zum Energiesparkonto für iOS und Android - Zählerstände direktam Zähler eintragen und auswertenDas Energiesparkonto lässt sich auch mit dem Smartphone oderTablet bedienen. Die ebenfalls kostenlose App "EnergieCheck"(www.co2online.de/energiecheck) für Android und iOS macht das Sammelnder Verbrauchsdaten noch leichter. Ob per Tastatur, Spracherkennungoder Scan-Funktion - selbst im dunklen Keller lassen sichZählerstände sekundenschnell speichern. Außerdem kann die App daranerinnern, den Zählerstand regelmäßig abzulesen. Sind dieVerbrauchsdaten in der App gespeichert, können sie sofort ausgewertetund automatisch mit dem Energiesparkonto synchronisiert werden.Hinweis für die RedaktionenDas beigefügte Pressebild kann mit Quellenangabe("www.co2online.de / Phil Dera") honorarfrei zur redaktionellenBerichterstattung verwendet werden. Druckfähiges Bildmaterial gibt esauf www.co2online.de/presse.Über co2online und das EnergiesparkontoDie gemeinnützige co2online GmbH (http://www.co2online.de) setztsich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privatenHaushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren. Mitonlinebasierten Informationskampagnen, interaktiven EnergiesparChecksund Praxistests motiviert co2online Verbraucher, mit aktivemKlimaschutz Geld zu sparen. Die Handlungsimpulse, die die Aktionenauslösen, tragen nachweislich zur CO2-Minderung bei. Unterstützt wirdco2online dabei von der Europäischen Kommission, demBundesumweltministerium sowie einem Netzwerk mit Partnern aus Medien,Wissenschaft und Wirtschaft.Das kostenlose Energiesparkonto (http://www.energiesparkonto.de)begleitet seine Nutzer kontinuierlich beim Energiesparen. Es machtden Verbrauch von Heizenergie, Wasser, Strom und Benzin sichtbar undbilanziert die Erfolge von Sparmaßnahmen. Mehr als 100.000Kontoinhaber sind schon auf Sparkurs. Das Energiesparkonto wird durchdas Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzkampagnegefördert.Pressekontakt:Marcus Weberco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65 - 10Fax: 030 / 780 96 65 - 11E-Mail: marcus.weber@co2online.dewww.co2online.de/twitterwww.co2online.de/facebookOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell