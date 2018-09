100ProzentIch: Mit Diabetes voll im Leben (FOTO)

Leverkusen (ots) -Lustige Grimassen, dunkle Wolken, bunte Regenbögen, Schnappschüsseaus dem Krankenhaus, ein Herz aus den tausendenBlutzuckerteststreifen, die sich in nur einem Jahr angesammelt haben- unter dem Motto "Das Gesicht deines Diabetes" haben zahlreicheTeilnehmer des Foto- und Videowettbewerbs #100ProzentIch gezeigt, wieunterschiedlich sie ihren Diabetes sehen. Ihre Bilder sindfacettenreich, berührend und vor allem: motivierend. "Das Vorurteil,dass der Diabetes eine enorme Einschränkung bedeuten muss, hält sichhartnäckig. Auch Menschen, die selbst Diabetes haben, lassen sichmanchmal von dieser Einstellung mitreißen", erklärt Sarah Millington,Geschäftsführerin Ascensia Diabetes Care Deutschland. "Mit demWettbewerb wollten wir zeigen, wie vielfältig Menschen mit Diabetessind und dass auch sie zu 100 Prozent im Leben stehen können. Dieinspirierenden Bilder unserer Teilnehmer beweisen das und machenMut!" In den 100 Tagen vom 9. April bis zum 17. Juli 2018 konnten dieBeiträge eingereicht werden, nun hat ein Expertenboard den Gewinnergekürt.Die Welt erkunden - ohne EinschränkungUnter all den beeindruckenden Einreichungen haben die Fotos vonJens Ungerechts die Jury am meisten überzeugt: "Jens zeigt mit seinenwundervollen Bildern in der Natur, dass man mit Diabetes alles machenund jeden Ort der Welt erkunden kann. Der Diabetes hält ihn davonnicht ab. Das ist eine tolle Botschaft!" So fasst Kathrin Schanz,Video-Bloggerin bei "diabeteswelt" und Mitglied des Expertenboards,ihre Entscheidung zusammen. Damit trifft sie ins Schwarze, denn genaudiese Botschaft möchte Jens vermitteln: "Meine Bilder sollen Menschenmit Diabetes dazu ermutigen, einfach mal rauszugehen, zu reisen undsich nicht einschränken zu lassen. Natürlich muss ich ein paar Dingebeachten und manches ist für mich ein wenig umständlicher, aber ichkann mit der Erkrankung alles machen, was ich möchte." Deshalb suchtsich Jens konsequent Länder aus, die ihn wirklich interessieren. Wenndas Diabetes-Management dort unkompliziert möglich ist, umso besser -aber: "Ich passe die Reise nicht an meinen Diabetes an, sondern derDiabetes muss sich meinem Reiseziel anpassen", erklärt erselbstbewusst. Die wunderschönen Landschaftsaufnahmen sind auf einerRundreise durch Norwegen entstanden. All-Inclusive-Urlaub im Hotelist nicht sein Ding - gemeinsam mit Freunden hat Jens das Land perVW-Bulli und Zelt bereist. "Probleme hatte ich dort fast keine. Mitder heutigen Technik, der richtigen Vorbereitung und ein wenigDisziplin stellt der Diabetes unterwegs keine große Einschränkungdar.""Diabetes ist ein Teil von mir"Trotz des Diabetes, der viel Selbstmanagement erfordert, ist Jensimmer optimistisch. Schon vor fast 20 Jahren bekam der heute25-Jährige aus dem nordrhein-westfälischen Heinsberg die Typ-1Diagnose. Was für manche tragisch klingt, sieht er als Chance: "Ichbin von klein auf in den Umgang mit der Erkrankung hineingewachsenund habe als Kind wahrscheinlich noch mehr Unterstützung erhalten,als Erwachsene sie bei der Diagnose bekommen", sagt Jens. Ein Lebenohne den Diabetes kann er sich deshalb auch gar nicht mehrvorstellen, er gehört einfach zu ihm - bald auch beruflich: Geradehat Jens sein Masterstudium in Biomedical Engineering abgeschlossenund bewirbt sich auf Jobs, in denen er sein Insider-Wissen über dieStoffwechselstörung einbringen kann. In der Forschung, derProduktentwicklung oder auch in der Beratung möchte er andereMenschen bei ihrem Diabetes-Management unterstützen. "Ich sehe injeder Sache etwas Positives. Natürlich ist Diabetes keine schöneDiagnose, aber dadurch habe ich zum Beispiel mein Studienfach undmeinen Wunschberuf gefunden. Und auch viele meiner Freunde undBekannten hätte ich ohne den Diabetes wahrscheinlich gar nichtkennengelernt." Diese positive Einstellung transportieren dieGewinnerfotos: "Seine Bilder strahlen Freiheit, Abenteuerlust undFreude an der Natur aus - er scheint das Leben zu genießen und derDiabetes gehört ganz natürlich dazu", begründet JurymitgliedKatharina Kramer vom Ascensia Diabetes Service ihre Entscheidung.Dank Messgenauigkeit bereit für neue AbenteuerFür seine Teilnahme am Wettbewerb #100ProzentIch hat Jens eineFoto-Collage zu seinem Motto "Ready for Adventure!?" erstellt."Abenteuer heißt für mich, etwas zu unternehmen, unterwegs zu seinund neue Länder kennenzulernen", erklärt er. "Mit Insulinpumpe undCGM-System (Continuous Glucose Monitoring) kann ich Sport machen,wandern gehen und überall hinreisen - das gibt mir sehr vielLebensqualität." Um sein CGM-System zu kalibrieren und sich beiunerwarteten Messwerten abzusichern, verwendet er das Contour NextLink Blutzuckermesssystem (BZMS) von Ascensia Diabetes Care. Auf diebesonders hohe Messgenauigkeit der BZMS der Contour Next Generationkönnen sich Anwender wie Jens stets verlassen: "Mein BZMS gibt mirdie Sicherheit, die ich brauche. Wenn meine Werte stimmen, bin ichbereit für neue Abenteuer." Alle Messsysteme übertreffen die strengenAnforderungen der DIN EN ISO-Norm 15197:2015 in einem Toleranzbereichvon ± 10 % bzw. innerhalb von ± 10 mg/dl (0,56 mmol/l).(1,2,3,4)Neben der Gewinnerstory verstecken sich noch weitere spannendeGeschichten hinter den lustigen, schönen, nachdenklichen undauthentischen Bildern, die die #100ProzentIch-Teilnehmer eingereichthaben. 