Mainz (ots) -Vor 1000 Jahren wurde der Wormser Dom eingeweiht. Zu diesemJubiläum erzählt die "Terra X"-Dokumentation "Der Wormser Wunderbau -1000 Jahre Kaiserdom" an Pfingstsonntag, 20. Mai 2018, 19.30 Uhr,seine wechselvolle Geschichte und vervollständigt nach Filmen überden Mainzer und den Speyerer Dom die ZDF-"Terra X"-Trilogie über diedrei großen rheinischen Kaiserdome.Bischof Burchard ließ an der Stelle einer fränkischen Basilika im11. Jahrhundert den Wormser Dom errichten. Die feierliche Einweihungdes romanischen Doms wurde am 9. Juni 1018 vollzogen. Schon dreiJahre später kam es zu einem ersten Teileinsturz. Um 1105 wurde derBurchard-Dom nach und nach abgerissen und wieder aufgebaut. Dasheutige Erscheinungsbild entspricht weitgehend diesem Meisterwerk derSpätromanik. Die nächsten Jahrhunderte hinterließen sichtbare Spurenam Wormser Dom. Im Verlauf des Pfälzischen Erbfolgekrieges 1688 bis1697 verwüsteten französische Truppen den Dom. Der Versuch, ihn zusprengen, misslang, allerdings brannte er völlig aus. Dies ist auchder Grund, warum die Inneneinrichtung heute fast ausschließlich inbarockem Stil gehalten ist.1792 wurde Worms erneut von den Franzosen erobert, der Dom dienteden Revolutionstruppen als Pferdestall und Lagerspeicher. Im Jahr1886 begann eine gründliche Innen- und Außensanierung des Doms, die1935 abgeschlossen war. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurdeder Dom durch Fliegerangriffe erheblich beschädigt: Das Dachverbrannte, und die Glocken schmolzen. Doch wie durch ein Wunderwurde das Bauwerk nicht direkt von Bomben getroffen. 1949 bekam derDom drei neue Glocken als Symbol des Neuanfangs und zum Jubiläum 2018erhält der Dom St. Peter fünf zusätzliche neue Glocken.Die Dokumentation ist ab Samstag, 19. Mai 2018, 19.30 Uhr, in derZDFmediathek unter terra-x.zdf.de abrufbar. Zum Film gibt es auch einWebvideo, das am Samstag um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek und amSonntag, 20. Mai 2018, um 12.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal "Terra XNatur & Geschichte" https://www.youtube.com/terrax veröffentlichtwird. Das Video ist zum Embedding mit Verweis auf "Terra X" für alleInteressierten freigegeben.Weitere Informationen über den Wormser Dom auf zdf.de:https://zdf.de/nachrichten/heute/1000-jahre-wormser-dom-100.htmlWeitere Informationen im ZDF-Presseportal:https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-der-wormser-wunderbau/https://terra-x.zdf.dehttp://youtube.com/terraxhttp://facebook.com/ZDFterraXhttp://instagram.com/terraX/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell