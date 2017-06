1000. Großgewinner bei Eurojackpot: Tipper aus NRW räumt knapp 250.000 Euro ab

Münster (ots) - 1000 Großgewinner in fünf Jahren: DieEurojackpot-Erfolgsgeschichte geht weiter. Bei der Ziehung amFreitag, den 9. Juni 2017, wurde zum 1000. Mal ein Tipper mit seinenGlückszahlen bei der europäischen Gemeinschaftslotterie um mindestens100.000 Euro reicher. Damit gibt es statistisch gesehen jede Wochevier Großgewinner bei Eurojackpot.Seit fünf Jahren haben alle Eurojackpot-Tipper jeden Freitag dieChance auf ihr Traumleben. 200 Großgewinner gibt es seitdem pro Jahrim Schnitt. Etwa die Hälfte davon kommt aus Deutschland. AndreasKötter, Chairman der europäischen Gemeinschaftslotterie: "Einebeeindruckende Gewinnerbilanz. Woche für Woche nehmen mehr Tipper amEurojackpot teil. Ein besonders glückliches Händchen haben dieSpieler aus Deutschland mit ihren Glückszahlen."Das stellten die deutschen Eurojackpot-Spieler auch bei derZiehung am Freitag wieder unter Beweis. Mit fünf Richtigen und einerEurozahl räumte ein Eurojackpot-Spieler aus Nordrhein-Westfalen einenGroßgewinn ab. Er ist jetzt genauso um 246.729,00 Euro reicher wiejeweils ein Tipper aus Spanien und den Niederlanden sowie zweiEurojackpot-Spieler aus Dänemark.Da aber kein Tipper mit den Zahlen 13, 17, 20, 24, 47 und denbeiden Eurozahlen 5 und 8 einen Volltreffer landete, steigt derEurojackpot weiter an. Bei der nächsten Ziehung am Freitag, den 16.Juni 2017, warten rund 21 Millionen Euro auf einen oder mehrereglückliche Gewinner.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell