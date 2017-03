0,5 % weniger Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2016

Wiesbaden (ots) - Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche nahm 2016gegenüber dem Vorjahr um 0,5 % ab. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, wurden 2016 rund 98 700Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland gemeldet. Knapp drei Viertel(72 %) der Frauen, die 2016 einen Schwangerschaftsabbruch durchführenließen, waren zwischen 18 und 34 Jahre alt, 17 % zwischen 35 und 39Jahre. Rund 8 % der Frauen waren 40 Jahre und älter. Die unter18-Jährigen hatten einen Anteil von 3 %. Rund 39 % der Frauen hattenvor dem Schwangerschaftsabbruch noch keine Lebendgeburt. 96 % dergemeldeten Schwangerschaftsabbrüche wurden nach der Beratungsregelungvorgenommen. Medizinische und kriminologische Indikationen waren in 4% der Fälle die Begründung für den Abbruch. Die meistenSchwangerschaftsabbrüche (62 %) wurden mit der Absaugmethode(Vakuumaspiration) durchgeführt, bei 20 % wurde das Mittel Mifegyne®verwendet. Die Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant - rund 78 %in gynäkologischen Praxen und 19 % ambulant im Krankenhaus. 7 % derFrauen ließen den Eingriff in einem Bundesland vornehmen, in dem sienicht wohnten. Im vierten Quartal 2016 wurden rund 23 300Schwangerschaftsabbrüche gemeldet, das waren 3,9 % weniger als imvierten Quartal 2015.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) sowieweitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Hans-Jürgen Heilmann, Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 45,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell