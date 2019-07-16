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GRIDSUM CL.B ADR DL-,001 - 0GL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
16.07.19 15:37
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN GRIDSUM CL.B ADR DL-,001 0GL US3981321009 AB/FROM ONWARDS 16.07.2019 15:36 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,90 $
|2,73 $
|0,17 $
|+6,23%
|16.07./17:22
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US3981321009
|A2AR5M
|6,63 $
|1,29 $
= Realtime
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