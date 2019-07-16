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GRIDSUM CL.B ADR DL-,001 - 0GL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




16.07.19 15:37
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN GRIDSUM CL.B ADR DL-,001 0GL US3981321009 AB/FROM ONWARDS 16.07.2019 15:36 CET

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Pot Hot Stock meldet Vertriebsdeal in Europa
999% Cannabis Aktientip nach 50.000% mit Aurora und 294.900% mit Canopy

The Yield Growth Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
2,90 $ 2,73 $ 0,17 $ +6,23% 16.07./17:22
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US3981321009 A2AR5M 6,63 $ 1,29 $
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424% Pot Hot Stock pflanzt Hanf auf 120 Acres - 7,1 Mio. Umsatz bis Q1 2020. 54 mal günstiger als Aurora Cannabis und 76 mal günstiger als Canopy Growth

MYM Nutraceuticals Inc.
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