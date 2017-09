Ab 08. November ist DVB-T2 HD in vielen weiteren Regionen Deutschlands verfügbar - rechtzeitig auf die Umstellung vorbereiten.

Leipzig/Berlin (ots) - In der Nacht vom 07. zum 08. Novemberwerden viele weitere Regionen Deutschlands auf das neueterrestrische Antennenfernsehen DVB-T2 HD umgestellt. Damit endetauch hier die Übertragung im bisherigen DVB-T-Standard.Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht rechtzeitig umstellen, drohtSchwarzbild.Wer sein Fernsehprogramm über Kabel oder Satellit empfängt ist vonder Umstellung nicht betroffen.In folgenden Regionen startet DVB-T2 HD mit einer größerenProgrammauswahl und bester Bildqualität: Freiburg(Baden-Württemberg); Unterfranken (Bayern); Rhön (Bayern undThüringen); Nordhessen/Kassel und Osthessen/Rhön (Hessen);Rügen/Usedom (Mecklenburg-Vorpommern); Bad Lauterberg, Cuxhaven,Göttingen, Holzminden, und Wolfsburg (Niedersachsen); Koblenz(Rheinland-Pfalz); Kerlingen (Saarland) und in Dresden/Löbau(Sachsen). Weitere Regionen in Deutschland werden bis Mitte 2019umgestellt.Voraussetzung für den EmpfangVoraussetzung für den Empfang der ARD-Programme über DVB-T2 HD istein Fernseher oder eine Set-Top-Box, die den ÜbertragungsstandardDVB-T2 und das Videokodierverfahren HEVC unterstützen. Eine Vielzahlan Endgeräten in allen Preis- und Ausstattungsklassen ist bereitsverfügbar. Orientierung bei der Wahl des Gerätes bietet das grüneDVB-T2 HD-Logo.Weitere Informationen zum Anschluss neuer Endgeräte sowie eineCheckliste für die Umstellung gibt es auf www.ard-digital.de. WannDVB-T2 HD in den einzelnen Regionen verfügbar ist, können Haushaltemit dem Online-Empfangs-Check unter www.ard-digital.de/empfangs-checkprüfen.Fotos unter www.ARD-Foto.dePressekontakt:Kommunikation und Marketing ARD DigitalDennis GramsTel.: 0331/97993-87110E-Mail: dennis.grams@ard-digital.deOriginal-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell