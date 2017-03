0800 Nummer beantragen - Kundenservice verbessern

Vorzüge einer 0800 Hotline für UnternehmenWien/Graz/Salzburg (ots) - Wer als Unternehmer eine 0800 Rufnummerbeantragt, sichert sich einige Vorteile im Customer Support Bereich.Zum Beispiel profitiert das Unternehmen von mehr Flexibilität, einergeringen Kostengestaltung sowie von einer benutzerfreundlichenEinrichtung. Zudem kann sich das Unternehmen durch die Nutzung einer0800 Hotline sehr gut von der Konkurrenz abheben und Stück für Stückdie Erweiterung des Kundenstamms in Angriff nehmen. Wer also seinUnternehmen auf die nächste Stufe im Bereich Kundenservice stellenmöchte, sollte in jedem Fall über die Nutzung einer 0800Servicenummer nachdenken.Zwtl.: Faktor KundenbindungEine 0800 Nummer besticht im Vergleich zu anderen Sonderrufnummerndurch eine kostenlose Nutzung für die Kunden. Wer den firmenbezogenenKundendialog stärken und ausbauen möchte, kann dies also mit derEinrichtung einer 0800 Nummer optimal erreichen. Schließlich müssendie Kunden für einen Anruf mit keinen zusätzlichen Kosten rechnen,denn diese werden vom Unternehmen selbst getragen. Zudem sind dieKonditionen unseres Free Phone Angebots überraschend günstig unddamit für Unternehmen unterschiedlicher Größe tragbar. Auch einImagegewinn, ein wirtschaftlicher Erfolg sowie längerfristigeKundenbeziehungen können durch eine 0800 Nummer entstehen.Zwtl.: Der Kosten-Faktor eines Free Call AngebotsNatürlich erhalten nicht nur die Anrufer mit kostenlosen 0800Servicenummern viele Vorzüge. Auch Unternehmen können sichhinsichtlich der Kostengestaltung freuen, denn unsere 0800 Nummerngibt es mit sekundengenauer Abrechnung zu äußerst günstigenMinutentarifen ab 3,3 Cent. Demnach ist der finanzielle Aufwand füreine 0800 Hotline sehr gering.Zwtl.: Die benutzerfreundliche Einrichtung einer Free Call NummerEine Beantragung einer 0800 Servicenummer ist generell sehreinfach. Dazu muss man einfach auf die Website von TC30 - [0800Nummer beantragen] (https://tc30.de/0800-nummern/) - gehen und sichregistrieren. Anschließend muss die 0800 Rufnummer nur noch von unsfreigeschaltet werden und schon kann das Einrichten des Call Flowsnach den eigenen Wünschen erfolgen. Für die Einrichtung stehenverschiedene Routing-Module zur Verfügung. Hier können die Anrufe zumBeispiel auf ein bestimmtes Volumen oder auf einen gewünschtenZeitrahmen eingestellt werden. Die zahlreichen Auswahlmöglichkeitenwerden bei unserer Software transparent gegliedert und aufgezeigt.Zwtl.: Flexible Spielräume einer 0800 NummerBesonders die flexible Verwaltung ist ein sehr großer Pluspunktbei unserem 0800 Nummern Angebot. Man kann so immer ein individuellesund auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmtes Angebot erhalten. ZumBeispiel kann man verschiedene Weiterleitungsänderungen durchführenoder auch unterschiedliche Statistiken kostenlos einsehen. So weißein Unternehmer auf einen Blick, wie sich das Anrufverhalten derKunden zusammensetzt.Selbstverständlich lassen sich auch die Einzelverbindungsnachweisejederzeit kostenlos einsehen. Die Verwaltungsoberfläche unsererSoftware ist sehr ansprechend und leicht zu bedienen. Aber nicht nurneue Unternehmen können von unserem 0800 Angebot profitieren, sondernes lassen sich auch bestehende Free Call Nummern zu uns portieren undanpassen.Kunden nutzen gern unser einfaches und gewinnbringendes Tool,welches Unternehmen gezielt zum Erfolg führen kann. So lassen sichnicht nur zahlreiche Wettbewerbsvorteile sondern auch viele neueKunden generieren. Zusammenfassend kann man sagen: die dringendbenötigten und profitablen Kundenbeziehungen stellen durch dieNutzung einer 0800 Hotline einen Mehrwert für Unternehmen dar.TC30.de ist mit [0800nummern.at](http://www.0800nummern.at/0800-nummer/) und [0800nummern.com](https://0800nummern.com/) ein zuverlässiger und serviceorientierterAnbieter von bundesweiten Telekommunikationsdienstleistungen inDeutschland und Österreich. Das Berliner Unternehmen mitNiederlassung in Wien verfügt über langjährige Erfahrung undexzellentes Know How im Telekommunikationsmarkt. Dieses fundierteWissen wird in innovative Produkte umgesetzt und steht Kunden überdie Bereitstellung von Servicenummern über 0800, 0900 und 0137 sowievirtuellen Rufnummern unter [www.virtuellenummern.at](http://www.virtuellenummern.at) zur Verfügung. TC30 ist privatfinanziert, schuldenfrei und konzernunabhängig.Rückfragehinweis:TC30 Telefonservice GmbHDr. Maik TemmeGeschäftsführerm.temme@tc30.dewww.tc30.deDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30006/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: TC30 Telefonservice GmbH, übermittelt durch news aktuell