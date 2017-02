Mainz (ots) - Klaus Hafner, seit 28 Jahren Stadionsprecher desBundesligisten FSV Mainz 05, wird nach der Saison 2018/19 aufhören.Das kündigte der 62-Jährige in "SWR1 Leute" im Gespräch mit HannsLohmann an: "Also mit 65 muss ich da nicht mehr rumspringen. Wenn ichGlück hab, krieg ich 'ne Dauerkarte auf Lebenszeit."Schon vor elf Jahren habe er aufhören wollen, aber damals habesich der Verein nicht um eine Nachfolge gekümmert. Jetzt stehe seinAbschied aber "definitv" fest: "Das ist (...) am 30. 06.2019." Hafnermoderiert die Heimspiele der Mainzer seit 1989 - damals noch in derZweiten Liga. Er gilt als Botschafter der Fairness und positivenStimmung im Mainzer Stadion.Fair-Play-Preis des DFBVor vier Jahren wurde er mit dem Fair-Play-Preis des DeutschenFußball-Bundes (DFB) ausgezeichnet, weil er erreicht hatte, dass inMainz auch die Gästefans die Namen ihrer Spieler ungestört skandierenkönnen. Er stand auch schon unter Polizeischutz, weil er das Zündenvon Pyrotechnik durch Fans kritisiert hatte. Über sein Leben zwischenFastnacht und Stadion spricht Klaus Hafner mit SWR1 Moderator HannsLohmann. Das komplette Gespräch ist am Sonntag ab 10 Uhr bei SWR1Rheinland-Pfalz zu hören."SWR1 Leute" mit Klaus HafnerSonntag, 26.02.2017, 10.00 Uhr Moderation: Hanns LohmannMehr über SWR1 Leute auch unter SWR1.dePressekontakt: Inken Ebenau, Tel 06131 929-32254,Inken-Duerten.Ebenau@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell