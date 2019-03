Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Zum internationalen Tag des Energiesparens am 5.3.19veröffentlicht das Greentech Zolar die Infografik 'Saubere Energiedurch Solareinstieg', die zeigt, wie viel Gigawatt Strom und wievielEmissionen Kohlekraftwerke noch produzieren und wie der Ausstieg überprivate Photovoltaik-Anlagen gelingen kann. Alex Melzer, CEO vonZolar, erläutert, warum das Solarbenzin die Tankstellen ersetzenkönnte.* Infografik: "Saubere Energie durch Solareinstieg" *Die Produktion von "Kohlestrom" in den Kraftwerken bläst pro kWh933 g CO² in die Atmosphäre. Solarstrom verbraucht im Vergleich dazuweniger als ein Zehntel, nur bis zu 50 g CO² pro Kilowattstunde. Derprivate flächendeckende Solareinstieg ermöglicht nicht nur dieProduktion von sauberer Energie, sondern auch das Einsparen vonUnmengen an Treibhausemissionen durch die Kohlekraftwerke. Aktuellentstehen bei der Produktion von Solarstrom noch kleine Mengen CO².Hauptsächlich bei der Herstellung der Photovoltaik-Anlagen und derSiliziumgewinnung, nicht aber beim Betrieb der Solaranlagen.Langfristiges Ziel des Start-ups Zolar ist es, die Emissionen bei derEntwicklung der Anlagen sukzessive bis auf Null zu bringen. DasGreentech gibt Eigenheimbesitzern die Möglichkeit, maßgeschneidertePhotovoltaikanlagen online zu kaufen, zu vergleichen und dieInstallation beauftragen zu können. Zolar hat es sich zur Aufgabegemacht, die Energiewende für private Haushalte zu ermöglichen. MitHilfe des eigens entwickelten Zolar-Online-Konfigurators habenHausbesitzer die Chance, die Komponenten ihrer Solaranlage ihrenWünschen entsprechend anzupassen und erhalten zeitgleich eineindividuelle Beratung vom Solarexperten.Infografik zum Download: https://www.frische-fische.com/?p=24343* Raus aus dem Kohlefiasko - Mit dem flächendeckendenSolareinstieg das Klima retten * "Die Kohlekommission hat den Ausstieg aus der Kohleenergie bisspätestens 2038 vorgeschlagen. Damit reißt die Bundesregierungbewusst die Frist des Pariser Abkommens und befeuert buchstäblich denfortschreitenden Klimawandel. Um den Kohleausstieg komplett zuschaffen, müssen aber 38 Gigawatt Strom, der bisher in Braun- undSteinkohle-Kraftwerken produziert wurde, sukzessive ersetzt werden.Zulasten des Steuerzahlers soll die Bundesregierung lautKohlekomission mehr als 40 Milliarden Euro bereitstellen, um denStrukturwandel in den deutschen "Kohleländern" zu beschleunigen.Effizienter und günstiger könnte es für die Bürger aber sein, wennein flächendeckender Solareinstieg der Privathaushalte in Deutschlandgelingt. In Deutschland ruht ein enormes Potenzial, rund 14,8Millionen Ein- und Zweifamilien-Häuser verfügen bisher nicht übereigene Photovoltaik-Anlagen. Die Chance auf diesen Häusern mittelsPhotovoltaik-Anlagen eine Gesamtleistung von jährlich 89 GigawattStrom zu produzieren, bleibt bisher ungenutzt. Der Einstieg in dieSolarenergie eröffnet nicht nur Zugang zu alternativenEnergiequellen, sondern auch neue berufliche Chancen fürstrukturschwache Regionen. Mit der Installation und Wartung vonSolaranlagen mit der oben genannten Produktionsleistung könnten biszu 59.200 neue Jobs entstehen. Der Umstieg auf Solarenergieverursacht weder zusätzliche Kosten im Netzausbau, da der Strom lokalerzeugt und direkt verbraucht wird, noch vergeudet er dringendbenötigte Steuergelder. Nebenbei verringern sich die Stromkosten fürden privaten Endverbraucher. Herkömmlicher Strom aus dem Netz kostetaktuell 27 Cent pro Kilowattstunde, Solarstrom unter bereitseinberechneten Kosten für Montage, Wartung und Stromspeicher dagegennur 20 Cent."* Solarbenzin schafft Tankstelle ab *"Seit Jahren ist in Deutschland das Elektroauto gewünscht underwartet, der Durchbruch scheitert aber nach wie vor an derungenügenden Infrastruktur für Ladepunkte. E-Mobility-Verfechtererhalten jetzt von unerwarteter Seite Unterstützung: Impulsgeber fürden Paradigmenwechsel könnte die wachsende Anzahl Photovoltaikanlagenauf privaten Dächern sein. 30 Prozent aller Deutschen leben in einemeigenen Haus und verfügen über ausreichend Grundfläche, umSolaranlagen zu installieren. Deutschland, das Land derHauseigentümer, hat damit die Chance, den Switch zum "elektrischenBenzin" auch ohne die öffentliche Hand zu vollziehen. Mit einerPhotovoltaikanlage auf dem Dach kann jeder den eigenen Kraftstoff inForm von Strom selber produzieren und über die hauseigene Ladestellein das Elektroauto einspeisen. Damit wird nicht nur die letzteinfrastrukturelle Barriere zum Elektroauto überwunden, sondern auchnoch effektiv Geld gespart. Im Vergleich zum Benziner ist das Tankendes E-Autos mit dem eigenen Strom zudem um Längen günstiger. DieUmwelt profitiert, Tankstellen werden quasi links überholt:Zahlreiche "Ketten" haben den Moment verpasst, ihr Geschäftsmodell indie Zukunft zu transformieren und sind dabei, sich selbst überflüssigzu machen."Zitatgeber: Alex Melzer, Gründer und CEO bei ZolarBild-Download: https://www.frische-fische.com/alex_melzer_portraitÜber Alex Melzer, CEO bei ZolarAlex Melzer, Gründer und CEO bei Zolar, studierteWirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Dresden undschloss sein Studium als Diplom Wirtschaftsingenieur ab. Von Anfangan war seine Berufslaufbahn vom Thema Photovoltaik bestimmt:Zunächst war er als Produktmanager im Bereich International Sales beider Solarwatt AG tätig, von dort wechselte er nach drei Jahren insinternationale Management und wurde Geschäftsführer bei der SoventixCanada Inc. 2016 zog es ihn zurück nach Deutschland, wo er zusammenmit Co-Gründer Gregor Loukidis das Greentech Zolar gründete. ImSelbstverständnis eines digitalen Handwerksbetriebs bietet dasUnternehmen eine Plattform, mit der jeder individuell passendeSolarmodule für das eigene Haus zusammenstellen und beauftragen kann.Seine Vision: Wir bauen für jedes Dach der Welt eine Solaranlage.Über ZolarDas Greentech Zolar bietet Photovoltaikanlagen zum Festpreis an,die Eigenheimbesitzer maßgeschneidert online kaufen, vergleichen undbeauftragen können. Mithilfe des eigens entwickelten ZolarOnline-Konfigurators haben Hausbesitzer die Möglichkeit, dieKomponenten ihrer Solaranlage ihren Wünschen entsprechend anzupassenund erhalten zeitgleich eine individuelle Beratung vom Solarexperten.Zolar-Installationsteams und ein breites Netzwerk von lokalenPartnerbetrieben sorgen für die Montage vor Ort. Mit den Anlagen kannStrom produziert werden, der für den täglichen Bedarf im Haushaltgenauso genutzt werden kann wie für den aus E-Mobility.Seit Gregor Loukidis und Alex Melzer Zolar 2016 in Berlingründeten, verfolgen sie die Vision, auf jedem Dach der Welt eineSolaranlage zu installieren, um so alle Menschen unabhängiger vomStromnetz zu machen. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden, dieEnergiewende mit den eigenen vier Wänden voranzutreiben, dabei dieeigenen Kosten zu senken und zeitgleich den eigenen CO²-Fußabdruck zureduzieren. https://www.zolar.de/Pressekontakt:Sina Szpitalny | Agentur Frische Fische | Agenturkontakt |sis@frische-fische.com | Tel: +49 (0)30 6981 4315Lina Wölm | Head of Marketing & Communications | presse@zolar.de |+49 (0)30 398 218 443Original-Content von: Zolar, übermittelt durch news aktuell